Trebuie să completăm această declarație unică, de anul acesta precompletată.

Mitel Spătaru, tax partner CROWE: „Primul lucru pe care l-aș puncta este că această declarație nu este RO-Alert. Nu înseamnă că contribuabilii vor fi notificați cumva, ci tot prin conformare voluntară vor trebui să acceseze site-ul ANAF-ului și să își verifice și completeze manual datele. Prin această declarație precompletată s-a dorit un proces de îndrumare și asistență a contribuabilului, respectiv ANAF-ul să vină în întâmpinarea cetățenilor și să pre-completeze anumite date care există în sistemele ANAF de ceva timp.”

Cum accesăm declarația precompletată

Găsim pe ANAF, unde intrăm de obicei să completăm această declarație, opțiunea de precompletare. Putem să apăsăm acest buton, pe care ni-l recomandă și ANAF, iar declarația va afișa datele deja înregistrate despre venituri.

Mitel Spătaru, tax partner CROWE: „În principiu, sunt venituri care sunt deja raportate de platformele de investiții, declarațiile din drepturile de proprietate intelectuală unde se reține la sursă, zona de chirii unde se reține la sursă, venituri suplimentare în afara de salarii, care sunt deja declarate de companii sau platforme.”

Verificarea datelor este esențială

Chiar dacă declarația este precompletată, contribuabilii trebuie să acceseze formularul și să verifice cu atenție toate datele, fără a se baza exclusiv pe informațiile afișate.

Mitel Spătaru, tax partner CROWE: „Trebuie să verificăm cu mare atenție pentru că, pe de o parte, pot fi erori. Pe de altă parte, mare parte din venituri nu sunt preluate în această declarație, și mă refer în special la veniturile din străinătate care nu sunt raportate sau alte tipuri de venituri, inclusiv venituri din activități independente, veniturile obținute de PFA. Ele nu se preiau cifric în declarație, trebuie completate manual. Se preia doar tipologia de venit, nu și veniturile în sine.”