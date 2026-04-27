„Criza politică prelungită apare într-un moment dificil: consolidarea fiscală frânează deja creşterea economică şi consumul, iar deficitele bugetare şi de cont curent rămân ridicate”, afirmă sursa citată. Potrivit aceleiaşi surse, în acest fel, economia „devine mai vulnerabilă la orice formă de incertitudine”.

„Pe fondul unui climat economic internaţional fragil, accentuat de tensiuni geopolitice, FIC subliniază că stabilitatea, predictibilitatea şi un dialog instituţional real sunt esenţiale pentru a menţine încrederea investitorilor în România. Totodată, sunt necesare măsuri ferme pentru stabilizarea bugetului de stat, reducerea birocraţiei şi continuarea reformelor”, se arată într-un comunicat.

Potrivit documentului citat, continuitatea activităţii economice trebuie menţinută.

„FIC este o organizaţie nepartizană a mediului de afaceri, însă obiectivul nostru este protejarea climatului investiţional. În perioade de tranziţie politică şi de intensificare a declaraţiilor publice, comunitatea de afaceri are nevoie de un mediu funcţional şi previzibil, care să permită planificarea pe termen lung şi alocarea eficientă a capitalului”, considerăă investitorii străini.

Aceştia apreciază că România „şi-a demonstrat în mod repetat” potenţialul de a atrage şi păstra investiţiile străine atunci când stabilitatea, predictibilitatea şi cooperarea sunt prezente.

„Abordarea provocărilor actuale prin guvernanţă responsabilă şi dialog deschis este esenţială pentru protejarea rezilienţei economice şi susţinerea dezvoltării durabile în perioada următoare”, consideră investitorii.

Conform aceleiaşi surse, pentru a consolida competitivitatea României, FIC evidenţiază ca prim pilon esenţial predictibilitatea instituţională, stabilitatea politicilor fiind „esenţială”.

„Schimbările frecvente din peisajul politic duc adesea la modificări bruşte ale cadrului fiscal şi legislativ. Investitorii au nevoie de reguli stabile şi previzibile pentru a avea încredere în piaţa locală, cu atât mai mult cu cât percepţia riscului în regiune rămâne ridicată, iar condiţiile de finanţare sunt deja restrictive. Conform celui mai recent sondaj FIC Business Sentiment Index, 53% dintre companii raportează o deteriorare a predictibilităţii legislative, în timp ce 68% o identifică ca o preocupare majoră. În plus, 46% dintre investitori percep România ca fiind mai puţin atractivă decât concurenţii regionali, subliniind legătura directă dintre predictibilitate şi competitivitate. De asemenea, studiile FIC indică faptul că fluxurile de investiţii directe străine reacţionează la incertitudinea fiscală şi politică; de exemplu, în prima jumătate a anului 2023, investiţiile străine directe au scăzut cu 13%”, notează sursa citată.

Potrivit aceleiaşi surse, al doilea pilon îl reprezintă responsabilitatea fiscală, altfel spus, România are nevoie de „un plan credibil de consolidare fiscală”.

„O administrare strictă a bugetului ajută la menţinerea ratingului suveran şi la păstrarea costurilor de finanţare la un nivel sustenabil, atât pentru stat, cât şi pentru sectorul privat. Datoria publică a depăşit 60% din PIB, iar randamentele titlurilor de stat se numără printre cele mai ridicate din Europa, pe fondul combinaţiei dintre evoluţiile internaţionale şi vulnerabilităţile interne.De aceea, este important ca agenţiile de rating să-şi menţină încrederea în România. Consolidarea fiscală trebuie însoţită de măsuri structurale, inclusiv continuarea reformei anunţate privind eficientizarea şi reducerea cheltuielilor publice”, menţionează investitorii străini.

Un al treilea pilon necesar pentru pentru a consolida competitivitatea României este „fereastră strategică de oportunitate”.

„Este esenţial ca administraţia să se concentreze pe accelerarea absorbţiei fondurilor UE, inclusiv prin implementarea programelor PNRR şi SAFE, precum şi pe avansarea procesului de aderare la OECD. Aceste direcţii sunt repere apolitice şi fundamentale pentru dezvoltarea României”, explică FIC.

Impactul economic al incertitudinii

Potrivit sursei citate, istoria a arătat că perioadele de „volatilitate politică sporită” pot duce la o abordare de tip „aşteaptăm şi vedem" în rândul investitorilor globali.

În cazul României, fluxurile nete de investiţii directe străine, care au fost în medie de aproximativ 6–7 miliarde EUR anual în ultimii ani, ar putea fi afectate dacă incertitudinea persistă. Astfel de întârzieri în luarea deciziilor pot duce la reducerea fluxului de capital: Întârzieri în proiectele de infrastructură, energie şi

tehnologie, inclusiv cele cofinanţate prin instrumente UE; volatilitatea pieţei: presiune asupra monedei naţionale şi creşterea costurilor de împrumut, mai ales în condiţiile în care randamentele titlurilor de stat sunt deja ridicate; pierderea competitivităţii: alte pieţe din regiune pot atrage investiţiile care ar fi putut ajunge

în România, dacă ţara nu oferă o direcţie economică clară şi predictibilă, mai ales într-un moment în care competiţia pentru capital în Europa Centrală şi de Est se intensifică.

„FIC rămâne un partener de încredere al autorităţilor române şi este pregătit să ofere expertiză tehnică pentru iniţiative legislative solide, elaborate în dialog strâns cu mediul de afaceri şi susţinute de evaluări de impact riguroase”, conchide FIC.

Consiliul Investitorilor Străini (FIC) este asociaţia care îi aduce împreună pe cei mai importanţi investitori cu capital străin din România, aproximativ 110 dintre cele mai mari companii din ţară, cu o cifră de afaceri cumulată care reprezintă aproximativ 26% din produsul intern brut şi care au o contribuţie semnificativă la bugetul de stat. În cei peste 25 ani de la înfiinţarea organizaţiei, companiile membre FIC au susţinut întotdeauna importanţa dialogului între comunitatea de afaceri şi autorităţi.