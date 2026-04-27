Siguranța angajaților e o prioritate constantă, a arătat instituția, în anunțul de luni de pe pagina de Facebook, transmite Agerpres.

„Utilizarea mijloacelor foto-audio-video în activitatea personalului silvic este reglementată prin Ordonanța de urgență nr. 63/2025, care prevede în mod explicit că procedura privind înregistrarea, stocarea și accesarea acestor date se stabilește prin hotărâre a Guvernului. În lipsa acestei proceduri, nu sunt definite elementele esențiale pentru utilizarea legală și eficientă a acestor echipamente, precum condițiile de utilizare, modul de stocare a datelor, accesul la înregistrări sau integrarea acestora în activitățile de control și în eventuale proceduri judiciare", a explicat Romsilva.

Demersuri la Ministerul Mediului

Pentru a urgenta adoptarea actului normativ, RNP a înaintat luni, 27 aprilie, Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor documentele pentru inițierea Hotărârii de Guvern. Achiziția aparatelor body-cam este estimată la 29,2 milioane de lei.

Instituția a mai solicitat, pe lângă body-cam-uri, fonduri pentru mijloace foto-video-audio destinate supravegherii accesului pe drumurile forestiere și dispozitive electronice de măsurare a elementelor dendrometrice.

Contribuții la bugetul de stat

Romsilva precizează că, în ultimii nouă ani, a contribuit la bugetul de stat cu 90% din profitul net realizat. Doar în ultimii trei ani, suma s-a ridicat la 530 de milioane de lei.