Depozitele în lei ale gospodăriilor populaţiei au crescut cu 1,4% în februarie faţă de luna anterioară, până la 270,218 miliarde lei şi cu 6,7% (-2,4% în termeni reali) faţă de aceeaşi perioadă a anului anterior, în timp ce depozitele în valută ale gospodăriilor populaţiei, exprimate în lei, au rămas practic neschimbate faţă de ianuarie 2026, înregistrând o creştere marginală de 0,02%, până la 142,726 miliarde lei, arată datele Băncii Naţionale a României (BNR).

Masa monetară în sens larg (M3) a înregistrat la sfârşitul lunii februarie 2026 un sold de 789,841 miliarde lei. Aceasta a crescut cu 0,6% (fără variaţie în termeni reali) faţă de luna ianuarie 2026, iar în raport cu februarie 2025 s-a majorat cu 7,1% (-2% în termeni reali).

Soldul creditului neguvernamental acordat de instituţiile de credit a crescut în luna februarie 2026 cu 0,6% faţă de ianuarie 2026 (fără variaţie în termeni reali), până la nivelul de 449,017 miliarde lei. Creditul în lei, cu o pondere de 67,8% în volumul total al creditului neguvernamental, s-a majorat cu 0,3%, iar creditul în valută exprimat în lei, cu o pondere de 32,2% în totalul creditului neguvernamental, a crescut cu 1,2% (evoluţie similară în cazul exprimării indicatorului în euro).

Comparativ cu aceeaşi perioadă a anului 2025, creditul neguvernamental a înregistrat o creştere de 6,8 la sută (-2,3% în termeni reali), pe seama majorării cu 3,7% a componentei în lei (-5,2% în termeni reali) şi cu 14,2% a componentei în valută exprimată în lei (11,6% în cazul exprimării indicatorului în euro).

Soldul creditului guvernamental acordat de instituţiile de credit a înregistrat, în luna februarie 2026, o creştere de 1,3% faţă de luna ianuarie 2026, până la 274,792 miliarde lei. În raport cu februarie 2025, acesta s-a majorat cu 11,3% (1,8% în termeni reali).

Depozitele rezidenţilor clienţi neguvernamentali au crescut, în luna februarie 2026, cu 0,7% faţă de luna anterioară, până la nivelul de 668,718 miliarde lei, iar faţă de aceeaşi perioadă a anului anterior s-au majorat cu 6,7% (-2,4% în termeni reali).

Cum au evoluat valorile depozitelor

Depozitele în lei ale rezidenţilor, cu o pondere de 68,6% în totalul depozitelor clienţilor neguvernamentali, au crescut cu 1,3% faţă de luna ianuarie 2026, până la 458,781 miliarde lei. Comparativ cu luna februarie 2025, acestea s-au majorat cu 4,6% (-4,3% în termeni reali).

Depozitele în lei ale altor sectoare (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) s-au majorat cu 1% (până la 188,562 miliarde lei) faţă de luna precedentă, iar faţă de luna februarie 2025, au înregistrat o creştere de 1,7% (-7% în termeni reali).

Depozitele în valută ale rezidenţilor, exprimate în lei, reprezentând 31,4% în volumul total al depozitelor clienţilor neguvernamentali, au scăzut cu 0,5% faţă de luna ianuarie 2026, ajungând până la nivelul de 209,936 miliarde lei (evoluţie similară în cazul exprimării indicatorului în euro). Comparativ cu luna februarie 2025, indicatorul exprimat în lei a crescut cu 11,7% (9,1%, în cazul exprimării indicatorului în euro).

Depozitele în valută ale gospodăriilor populaţiei, exprimate în lei, au rămas practic neschimbate faţă de ianuarie 2026, înregistrând o creştere marginală de 0,02%, până la 142,726 miliarde lei (exprimate în euro, acestea au avut o creştere nesemnificativă de 0,04%, până la 28,011 miliarde euro). Comparativ cu aceeaşi perioadă a anului 2025, creşterea acestui indicator exprimat în lei a fost de 11,7% (9,1%, în cazul exprimării indicatorului în euro).

Depozitele în valută ale altor sectoare, exprimate în lei, au scăzut cu 1,7% faţă de luna ianuarie 2026, până la 67,210 miliarde lei (evoluţie similară în cazul exprimării indicatorului în euro). Comparativ cu februarie 2025, indicatorul exprimat în lei s-a majorat cu 11,7% (9,1%, în cazul exprimării indicatorului în euro).