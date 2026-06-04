Corespondent PROTV: „Nouă ani de închisoare. Atât are de ispășit tânărul care acum are 23 de ani. O veste pe care a primit-o de la Curtea de Apel București, în spatele gratiilor, la Penitenciarul Mărgineni, acolo unde ar fi fost transferat de curând, după ce a stat o bună perioadă de timp la Penitenciarul Rahova. Iată o decizie definitivă de condamnare. După un incident petrecut în aprilie anul trecut, la Chiajna, într-un bloc, acolo unde tânărul a invitat un cunoscut, un bărbat de 49 de ani, să dezbată, să discute la un pahar de bere, lucrurile nu s-ar fi schimbat deloc dacă oaspetele nu ar fi început, la un moment dat, să devină nepoliticos, ba chiar să-l înjure și să-l scuipe pe tânărul care îl primise în casă. De acolo, lucrurile ar fi degenerat și băiatul l-ar fi aruncat pe balconul de la bucătărie, în gol, de la etajul patru.

Evident că bărbatul nu a avut cum să supraviețuiască rănilor suferite, așa că, după acest incident, suspectul a fost arestat preventiv și de atunci a rămas în spatele gratiilor. Cât privește cele petrecute, tânărul a avut atitudini diferite de-a lungul anchetei. În primă fază, s-a declarat total străin de cele petrecute, afirmând că nu îl cunoaște pe bărbat. Ulterior, însă, pentru că au apărut și imagini surprinse de camere de supraveghere, a dat pe față ceea ce s-a petrecut, spunându-le anchetatorilor că s-a enervat pur și simplu. Apoi, dându-și seama că lucrurile se pot complica pentru existența lui, a dat o altă conotație evenimentelor, spunând că totul a fost o joacă, că cei doi ar fi obișnuit, în acele momente, să se ia în brațe și că acea cădere de la etajul patru ar fi fost rezultatul unui teribil accident, un nefericit accident.

Însă, până la urmă, lucrurile au rămas așa cum susțineau procurorii, și anume că a fost vorba despre un omor în toată regula, mai ales că suspectul, inculpatul devenit ulterior, a preferat și a cerut să fie judecat pe bază de procedură simplificată, acceptând practic și acuzațiile, și probele strânse de procuror. Asta pentru că altfel risca o pedeapsă mult mai mare. Așa că, în final, judecătorii au acceptat să-i dea o pedeapsă medie față de acuzații, de 9 ani de închisoare, evident cu executare, într-o închisoare de maximă siguranță. Iar acum el trebuie să-și ispășească această pedeapsă în penitenciar. Însă lucrurile nu sunt câtuși de puțin calme în familia lui, pentru că, la scurtă perioadă de timp după condamnarea primită de tânăr în primă instanță, chiar mama lui a avut probleme cu autoritățile judiciare, fiind ea însăși trimisă în judecată pentru acuzația de ultraj judiciar.

Asta după ce a fost acuzată că i-ar fi trimis procurorului care l-a anchetat pe tânăr mai multe mesaje de amenințare, inclusiv cu moartea, motiv pentru care ea însăși va trebui de acum să dea socoteală pentru aceste acuzații, pe care, de altfel, femeia le respinge în mod categoric, afirmând că nici măcar o secundă nu a avut de gând să pună în stare de temere procurorul anchetator, cică doar a purtat o discuție civilizată.

Așadar, odată cu această decizie definitivă de condamnare a tânărului pentru acuzația de omor, este așteptată o sentință în primă fază, apoi o decizie în ceea ce o privește pe mama lui, o femeie care trăiește în aceste vremuri la Viena, în Austria, și de acolo spune că va încerca să își apere nevinovăția, respingând pe de o parte acuzațiile ce-i sunt aduse, dar mai ales crezând și susținând în continuare nevinovăția fiului ei, afirmând că tot ceea ce s-a petrecut în acel apartament din Chiajna a fost un nefericit eveniment, motiv pentru care spunea pentru Știrile Pro TV că nu este exclus ca avocații tânărului să încerce și eventuale căi extraordinare de atac pentru a schimba deznodământul.”