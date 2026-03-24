Agenția de presă Novinite transmite că autoritățile bulgare au desfășurat ”o operațiune de amploare”, confiscând peste un milion de euro în bancnote false la Sofia și reținând patru persoane, a anunțat pe rețelele de socializare secretarul general al Ministerului de Interne, Georgi Kandev.

Printre cei arestați se numără doi cetățeni bulgari și doi cetățeni români, care au fost reținuți în timpul unei tranzacții cu bani falși.

Polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Iași, împreună cu procurorii D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Iași, au descoperit marți, 24 martie 2026, o fabrică de bani falși în județul Suceava.

Anchetatorii de la Direcția de Combatere a Falsificării au descoperit o cantitate mare de bancnote de 100 de euro în timpul perchezițiilor efectuate la două vehicule și al controalelor personale. Direcția a confirmat că suma totală recuperată a fost estimată inițial la aproximativ 1 milion de euro, deși informațiile ulterioare au ridicat această cifră.

Detalii suplimentare furnizate de Kandev indică faptul că ancheta s-a extins și la Pazardzhik, unde autoritățile au recuperat încă 200.000 de euro în bancnote false, împreună cu un kilogram de cocaină. Un cetățean italian a fost reținut în legătură cu aceste descoperiri, aducând numărul total al persoanelor reținute în cadrul operațiunii la cinci.

Printre cei arestați, suspecții români și italieni ar fi avut antecedente de deplasări regulate în Bulgaria legate de producția și distribuția de bancnote false de 100 de euro.

Oficialii au subliniat că sunt în curs de desfășurare măsuri procedurale și de investigație ample, inclusiv cooperarea cu autoritățile din România, pe măsură ce cazul continuă să se dezvolte. Ancheta rămâne activă, autoritățile lucrând cu o urgență sporită pentru a desființa rețeaua responsabilă de operațiunea de falsificare.