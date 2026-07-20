Statul român va cheltui în 2026 aproape 162 de miliarde de lei pentru plata salariilor angajaților din sectorul public, potrivit datelor din anexele proiectului noii legi a salarizării. Suma ajunge la 161,852 miliarde de lei, echivalentul a 8,04% din Produsul Intern Brut (PIB).

Cea mai mare parte a banilor este direcționată către Sănătate și asistență socială și Învățământ, cele două domenii concentrând împreună peste jumătate din fondul total destinat salariilor bugetarilor.

Cel mai mare buget pentru salarii este alocat domeniului Sănătate și asistență socială, unde cheltuielile ajung la 41,021 miliarde de lei.

Din această sumă:

30,496 miliarde de lei sunt destinate sistemului de sănătate;

10,524 miliarde de lei merg către asistența socială.

Pe lângă salariile de bază, medicii beneficiază și de plata gărzilor, pentru care statul a prevăzut în 2026 încă 1,15 miliarde de lei.

Educația, aproape la același nivel cu Sănătatea

Al doilea cel mai mare capitol de cheltuieli salariale este Educație, cu 40,468 miliarde de lei. Împreună, Educația și Sănătatea însumează 81,489 miliarde de lei, adică aproximativ 50% din întregul fond de salarii al bugetarilor.

Un alt capitol important este sectorul special, pentru care sunt prevăzute 37 de miliarde de lei.

În această categorie sunt incluși angajații din:

Poliție;

Jandarmerie;

Inspectoratul General pentru Situații de Urgență;

Armată;

Administrația Națională a Penitenciarelor;

serviciile de informații.

Bugetul acestui sector este apropiat de cel al Educației și al Sănătății, fiind al treilea cel mai mare din administrația publică.

Pentru Administrație sunt prevăzute cheltuieli salariale de 31,972 miliarde de lei.

Justiția și Cultura au cele mai mici bugete salariale dintre marile domenii

În comparație cu celelalte sectoare, bugetele salariale pentru Justiție și Cultură sunt considerabil mai reduse.

Justiție – 4,984 miliarde de lei;

Cultură – 2,669 miliarde de lei.

Pe lângă salariile de bază, statul suportă și o serie de cheltuieli suplimentare. Pentru sporurile acordate personalului care gestionează fonduri europene sunt prevăzute 279 milioane de lei.

În buget sunt incluse și veniturile demnitarilor, în valoare de 976 milioane de lei, precum și indemnizațiile consilierilor locali, estimate la 500 milioane de lei.

Totodată, legislația permite acordarea unor sporuri de performanță, însă valoarea totală a acestora nu este prezentată distinct în documentele bugetare, astfel încât impactul lor financiar nu poate fi cuantificat la nivel național.

Proteste după ce a fost prezentat noul proiect al legii salarizării

Proiectul noii legi a salarizării s-a confruntat cu critici din partea angajaților din diferitele secotare de activitate ale statului atât în forma în care a apărut în spațiul public la finalul lunii mai, cât și în forma în care a fost introdusă în transparență publică.

Proiectul noii legi a salarizării i-a determinat pe angajații din spitalele din toată țara să intre luni în grevă de avertisment. Nemulțumiți de prevederile din proiect, o mare parte a angajaților din sănătate au întrerupt munca timp de două ore.

S-au asigurat doar urgențele, iar în unele unități medicale, ambulatoriile au fost închise și unele intervenții chirurgicale au fost amânate. Sindicaliștii susțin că modificările propuse, chiar și în a doua variantă de proiect, nu le rezolvă solicitările.

La Floreasca, unul dintre cele mai mari spitale din țară, timp de 2 ore medicii au ieșit la protest alături de colegii asistenți și de personalul de îngrijire.