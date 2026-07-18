Sindicatele susțin că modificările făcute nu sunt de ajuns, iar unele salarii ar putea să scadă.

Sâmbătă, liderii sindicali au continuat discuțiile cu reprezentanții PSD.

Sindicatele din învățământ avertizează că sunt pregătite pentru proteste în toamnă. La fel și cele din Sănătate, care amenință cu o grevă generală.

Discuțiile continuă mâine cu reprezentanții din Justiție, Apărare, ordine publică și administrație.

Dacă Legea salarizării nu va fi adoptată într-o lună, ţara noastră pierde 770 de milioane de euro, proiectul reprezintă unul din cele 6 jaloane PNRR care trebuie îndeplinite vara aceasta.