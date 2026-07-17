În unităţile sanitare, de asistenţă socială şi de asistenţă medico-socială, unde activitatea se desfăşoară fără întrerupere, în trei ture, personalul care lucrează lunar în toate cele trei ture şi personalul care lucrează în două ture în sistem de 12 cu 24 pot primi un spor de 15% din salariul de bază, prevede proiectul actualizat al noii legi a salarizării, publicat vineri de Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului şi Solidarităţii Sociale (MMFTSS), scrie Agerpres.

Totodată, în raport de condiţiile în care se desfăşoară activitatea, personalul de specialitate medico-sanitar şi auxiliar sanitar din unităţile sanitare şi unităţile medico-sociale beneficiază, corespunzător timpului lucrat la locurile de muncă/activităţile respective, de o serie de sporuri.

Potrivit proiectului, în unităţile sanitare, de asistenţă socială şi de asistenţă medico-socială, unde activitatea se desfăşoară fără întrerupere, în trei ture, personalul care lucrează lunar în toate cele trei ture, precum şi personalul care lucrează în două ture în sistem de 12 cu 24 pot primi, în locul sporului pentru munca prestată în timpul nopţii, un spor de 15% din salariul de bază pentru orele lucrate în cele trei, respectiv două ture.

Munca prestată de personalul din unităţile sanitare, de asistenţă socială şi de asistenţă medico-socială, în vederea asigurării continuităţii activităţii, în zilele de repaus săptămânal, de sărbători legale şi în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementările în vigoare, nu se lucrează, în cadrul programului normal de lucru, se plăteşte cu un tarif orar cu 30% mai mare decât tariful orar aferent salariului de bază. Munca astfel prestată şi plătită nu se compensează şi cu timp liber corespunzător.

Sporuri pentru serviciile de gardă

Personalul sanitar cu pregătire superioară care efectuează gărzi de urgenţă pentru asigurarea continuităţii asistenţei medicale în afara normei legale de muncă şi a programului normal de lucru de la funcţia de bază, în zilele lucrătoare, se salarizează cu tariful orar aferent salariului de bază. Tariful orar al gărzilor de monitorizare reprezintă 75% din cel al gărzii de urgenţă.

Gărzile de urgenţă efectuate de personalul sanitar cu pregătire superioară pentru asigurarea continuităţii asistenţei medicale în afara normei legale de muncă şi a programului de lucru de la funcţia de bază, în zilele de repaus săptămânal, de sărbători legale şi în celelalte zile în care, potrivit dispoziţiilor legale, nu se lucrează, se plătesc cu un tarif orar cu 20% mai mare decât tariful orar aferent salariului de bază.

Gărzile de monitorizare efectuate de personalul sanitar cu pregătire superioară pentru asigurarea continuităţii asistenţei medicale în afara normei legale de muncă şi a programului de lucru de la funcţia de bază, în zilele de repaus săptămânal, de sărbători legale şi în celelalte zile în care, potrivit dispoziţiilor legale, nu se lucrează, se plătesc cu tariful orar aferent salariului de bază.

Medicii care sunt nominalizaţi să asigure asistenţa medicală de urgenţă, prin chemări de la domiciliu, sunt salarizaţi pentru perioada în care asigură garda la domiciliu cu 40% din tariful orar aferent salariului de bază pentru numărul de ore în care asigură garda la domiciliu.

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Gărzile efectuate de medici pentru completarea normei legale de muncă şi a programului normal de lucru de la funcţia de bază, stabilite prin regulamente specifice, reprezintă gărzi obligatorii, propune proiectul.

Pentru gărzile efectuate peste această durată în vederea asigurării continuităţii asistenţei medicale medicii vor încheia cu unitatea sanitară publică un contract individual de muncă cu timp parţial pentru activitatea prestată în linia de gardă şi vor beneficia numai de drepturile aferente activităţii prestate în linia de gardă.

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Proiectul mai stipulează că, în raport de condiţiile în care se desfăşoară activitatea, personalul de specialitate medico-sanitar şi auxiliar sanitar din unităţile sanitare şi unităţile medico-sociale beneficiază, corespunzător timpului lucrat la locurile de muncă/activităţile respective, de următoarele categorii de sporuri:

* pentru condiţii deosebit de periculoase nivelul I un spor de până la 50% din salariul de bază;

* pentru condiţii deosebit de periculoase nivelul II, un spor de până la 30% din salariul de bază;

* pentru condiţii periculoase, un spor de până la 15% din salariul de bază;

* pentru condiţii grele de muncă, un spor de 5% din salariul de bază.

Totodată, personalul medical beneficiază de un spor de până la 15% din salariul de bază pentru activitatea desfăşurată în unităţile sanitare care îndeplinesc cel puţin una din următoarele condiţii: sunt aflate în localităţile izolate; sunt situate la altitudine; au căi de acces dificile; atragerea personalului se face cu greutate.

Medicii angajaţi ai unităţilor de asistenţă socială/serviciilor sociale cu sau fără cazare şi ai serviciilor publice de asistenţă socială care administrează servicii sociale sunt salarizaţi la nivelul de salarizare din unităţile sanitare, altele decât cele clinice.

Alte categorii de sporuri

În unităţile de asistenţă socială/centre cu sau fără cazare, în raport cu condiţiile în care se desfăşoară activitatea, pot fi acordate, cu respectarea prevederilor legale, următoarele categorii de sporuri:

* pentru condiţii deosebit de periculoase, personalul care îşi desfăşoară activitatea în centrele de recuperare şi reabilitare neuropsihiatrică/alte centre rezidenţiale pentru persoane cu afecţiuni neuropsihiatrice, în module de reabilitare comportamentală, precum şi personalul din unităţile de asistenţă socială în care sunt îngrijiţi bolnavii cu TBC, SIDA sau cu nevoi de recuperare neuromotorie, neuropsihomotorie, neuromusculară şi neurologic, un spor de până la 40% din salariul de bază, corespunzător timpului lucrat la locurile de muncă respective;

* pentru condiţii grele de muncă, un spor de 5% din salariul de bază, corespunzător timpului lucrat la locurile de muncă respective;

* pentru personalul care lucrează în unităţi de asistenţă socială aflate în localităţi izolate, situate la altitudine, care au căi de acces dificile sau unde atragerea personalului se face cu greutate, un spor de până la 15% din salariul de bază;

* pentru al II-lea copil dat în plasament, asistenţii maternali profesionişti pot beneficia de un spor de până la 10% din salariul de bază;

* pentru asigurarea continuităţii în muncă, asistenţii maternali profesionişti pot beneficia de un spor de până la 5% din salariul de bază.