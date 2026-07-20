Sorin Grindeanu a anunțat că PSD nu va vota noua lege a salarizării ”în forma actuală”: ”N-o să susțin o lege de tipul ăsta”

Grindeanu a explicat într-o conferință de presă că noua variantă a legii salarizării unitare, publicată recent pe site-ul Ministerului Muncii, ”taie din banii profesorilor, medicilor şi militarilor”, astfel că ”este exclus ca PSD să susţină această variantă”.

Liderul PSD a precizat că fostul ministru (PSD) al Muncii, Florin Manole, lucrează în prezent cu organizaţiile sindicale la ”o serie de amendamente consistente” care vor fi depuse în Parlament la legea salarizării.

”Cum să susțin o lege, de exemplu, pe sistemul sanitar - și cred că ieri a avut întâlnire Florin cu cei din SANITAS, azi e greva, așa cum bine știți - unde, pe noua lege a salarizării, de exemplu, o asistentă clinică pe toate componentele pierde cam 1.000 lei.

N-o să susțin o lege de tipul ăsta, unde un medic primar de la sistemul de ambulanță pierde spre 6.000 de lei. Sau o asistentă, tot de la ambulanță, de la ATI sau de la UPU, pierde cam 600 de lei. N-o să susțin o lege într-o formă așa cum e acum.

De aceea, rolul acestor întâlniri, a echipei, ale echipei noastre cu sindicatele, au fost să strângă amendamente, ca atunci când s-o îndura, într-un final, reprezentanții puterii să trimită o lege de care suntem certați, să avem pregătite acele amendamente, așa cum avem și la celelalte legi, și de care v-am spus, care dacă sunt aprobate, le vom vota, dacă nu, nu”, a declarat Sorin Grindeanu.