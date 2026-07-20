Sorin Grindeanu a anunțat că PSD nu va vota noua lege a salarizării ”în forma actuală”: ”N-o să susțin o lege de tipul ăsta”

Stiri Politice
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Data actualizării:
Grindeanu sursa pro tv 11
ProTV

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a anunțat că partidul pe care îl conduce nu va vota în Parlament noua lege a salarizării, deoarece, susține el, ”în forma actuală” ”nemulţumeşte pe toată lumea”.

autor
Cristian Matei

Grindeanu a explicat într-o conferință de presă că noua variantă a legii salarizării unitare, publicată recent pe site-ul Ministerului Muncii, ”taie din banii profesorilor, medicilor şi militarilor”, astfel că ”este exclus ca PSD să susţină această variantă”.

Liderul PSD a precizat că fostul ministru (PSD) al Muncii, Florin Manole, lucrează în prezent cu organizaţiile sindicale la ”o serie de amendamente consistente” care vor fi depuse în Parlament la legea salarizării.

”Cum să susțin o lege, de exemplu, pe sistemul sanitar - și cred că ieri a avut întâlnire Florin cu cei din SANITAS, azi e greva, așa cum bine știți - unde, pe noua lege a salarizării, de exemplu, o asistentă clinică pe toate componentele pierde cam 1.000 lei.

N-o să susțin o lege de tipul ăsta, unde un medic primar de la sistemul de ambulanță pierde spre 6.000 de lei. Sau o asistentă, tot de la ambulanță, de la ATI sau de la UPU, pierde cam 600 de lei. N-o să susțin o lege într-o formă așa cum e acum.

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De aceea, rolul acestor întâlniri, a echipei, ale echipei noastre cu sindicatele, au fost să strângă amendamente, ca atunci când s-o îndura, într-un final, reprezentanții puterii să trimită o lege de care suntem certați, să avem pregătite acele amendamente, așa cum avem și la celelalte legi, și de care v-am spus, care dacă sunt aprobate, le vom vota, dacă nu, nu”, a declarat Sorin Grindeanu.

Unii angajați din sănătate au protestat, din cauza noii legi a salarizării

Luni, 20 iulie, a fost grevă de avertisment în spitalele din toată țara. Nemulțumiți de noua lege a salarizării, o mare parte a angajaților din sănătate au întrerupt munca timp de două ore.

”Nivelul nostru de salarizare, în urma acestei legislații, scade. Între 1.000 și 2.000 de lei, asta este reducerea” - a declarat Mihaela Ghițescu, farmacist-șef la Spitalul de Urgență „Sf. Spiridon” Iași.

De asemenea, Federaţia „Solidaritatea Sanitară” afirmă că proiectul conţine în continuare prevederi care pot afecta veniturile angajaţilor din sistemul public de sănătate.

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Cu toate acestea, trebuie precizat faptul că, potrivit noului proiect, angajații din domeniul sănătății primesc sporuri de până 50% din salariul de bază.

Grevă de avertisment în toate spitalele. Câți bani ar pierde un medic cu 39 de ani vechime, după noua lege a salarizării

Sursa: StirilePROTV

Etichete: legea salarizarii, PSD, sorin grindeanu, Parlament,

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