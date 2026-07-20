S-au asigurat doar urgențele, iar în unele unități medicale, ambulatoriile au fost închise și unele intervenții chirurgicale au fost amânate. Sindicaliștii susțin că modificările propuse, chiar și în a doua variantă de proiect, nu le rezolvă solicitările.

La Floreasca, unul dintre cele mai mari spitale din țară, timp de 2 ore medicii au ieșit la protest alături de colegii asistenți și de personalul de îngrijire.

Proteste ale angajaților din Sănătate în toată țara

La Iași, peste 100 de angajați ai Spitalului Județean „Sf. Spiridon” au ieșit în curtea unității medicale, în semn de protest.

George Tudose, lider de sindicat, Spitalul „Sf. Spiridon” Iași: Toți colegii pleacă de la minus, au dispărut voucherele de vacanță, a dispărut indemnizația de hrană, salariile sunt tăiate, toate sporurile au fost eliminate, garda nu este reglementată, nici cât costă și nici cine o face. Suntem epuizați, s-a făcut un calcul, un coleg de-al nostru lucrează cât pentru 4 colegi.

Mihaela Ghițescu, farmacist-șef, Spitalul de Urgență „Sf. Spiridon” Iași: Nivelul de muncă de la Farmacie este unul uriaș. Nivelul nostru de salarizare, în urma acestei legislații, scade. Între 1.000 și 2.000 de lei, asta este reducerea.

Pacienții care nu reprezentau o urgență medicală au fost trimiși acasă.

Pe durata protestului a fost asigurată linia medicală de o treime dintre angajați. Au protestat și salariații Spitalului Județean din Timișoara.

Florin Ambru, lucrător la aprovizionare, Spitalul Județean Timișoara: Am o vechime de 38 de ani în muncă și am 5.700 de lei în mână. După ce ne spun ei, îmi scade, lăsând la o parte că s-au tăiat sporurile, s-a tăiat indemnizația de hrană.

Veronica Rot, prim-vicepreședinte Sanitas, Spitalul Județean Timișoara: Vom merge până la capăt, nu ne vom opri pentru că de fiecare dată ne-am oprit și am înțeles situația pe care o are țara, dar de data asta nu mai putem să acceptăm umilința.

La Arad, trei sferturi dintre membrii Sanitas au intrat de dimineață în grevă.

Cât ar putea pierde la salariu unii angajați

Și la Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța personalul medical a oprit munca timp de două ore.

Medic: Dacă ne vor tăia sporurile. Eu, cu o vechime de 39 de ani de muncă în spate, voi pierde în jur de 1.700 de lei, deși am studii superioare.

În plin sezon estival, la unitatea medicală din Constanța ajung, pe lângă pacienții din județ, turiști de pe întreg litoralul, iar Unitatea de Primiri Urgențe funcționează la capacitate maximă.

La Spitalul de Pediatrie „Sfântul Ioan” din Galați, angajații care au protestat s-au plâns de epuizare, pe fondul lipsei de personal. Cadrele medicale ale spitalului au venit, de altfel, două ore din timpul liber pentru a protesta, astfel încât să nu afecteze activitatea spitalului.

Corespondent ȘtirileProTV: Greva de avertisment a fost în peste 400 de unități sanitare. Timp de 2 ore s-au asigurat doar urgențele. Sindicaliștii spun că dacă nu le vor fi soluționate revendicările, pe 28 iulie vor declanșa greva generală.

Liderii Sanitas au trimis o solicitare către președintele Nicușor Dan și așteaptă acum să fie chemați la negocieri.

AUTORI: Daniel Preda, Adrian Craciunoiu, Cristian Axinte, Mariana Apostoaie, Yvette Mîrza, Marius Grama, Liliana Curea