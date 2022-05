Care sunt cei mai buni angajatori din România și care sunt principalele obiective profesionale ale românilor

Shutterstock

Un studiu cu 15.000 de participanți arată care sunt cei mai buni angajatori din România și ce au în comun.

Astfel, angajații consideră că cei mai buni angajatori oferă un salariu bun, atmosferă de lucru plăcută, pachete largi de beneficii, siguranța locului de muncă și le lasă oamenilor timp pentru viața personală.

Majoritatea sunt din sectorul IT, construcții de mașini, retaileri online și companii din domeniul bancar.

Microsoft, Oracle, Continental, Amazon și Google sunt primele cinci companii pentru care românii și-ar dori să lucreze - potrivit studiului.

TOP ANGAJATORI ÎN ROMÂNIA

1. MICROSOFT

2. Oracle

3. Continental

4. Amazon

5. Google

6. IBM

7. BOSCH ROMANIA

8. ENDAVA

9. EMAG

10. ING

Sursa: Catalyst Solutions

Așadar, sectorul IT este cel mai apreciat.

Reprezentanții unei companii din Brașov explică de ce consideră că au atras cei mai buni ingineri din lume

Aflată pe locul 86 în top, Pentalog România, cu sediul în Brașov, are peste 1.000 de angajați, care se laudă că văd muntele de la birou.

Reprezentanții companiei spun că au reușit să atragă cei mai buni ingineri din lume.

Andra Gligor, șef recrutare și Dani Radu, manager Pentalog Brașov: „Cel mai important beneficiu este cultura pe care am creat-o, putem să listăm niște competiții sportive sau activități de grup pe care le facem, prezentări, comunităţi tehnice. Aș mai menționa și libertatea de a-și alege locul din care lucrează.”

Nadia, de pildă, vine la birou o zi pe săptămână pentru a se întâlni și cu colegii.

Nadia Comănici, programator: „Eu am o rulotă și e fain că măcar o dată pe an pot să merg undeva și am tot - internet, structură, și lucrez de acolo, sunt conectată, îmi fac treaba și e foarte fain.”

Echilibrul între viața personală și serviciu a devenit cel mai important obiectiv profesional spre care țintesc acum angajații.

Este chiar mai important decât nivelul salariului. Pe locul trei e dezvoltarea competențelor.

OBIECTIVE PROFESIONALE

ECHILIBRUL ÎNTRE VIAȚA PERSONALĂ ȘI SERVICIU - 41%

SALARIU - 40%

DEZVOLTAREA COMPETENŢELOR - 26%

Sursa: Catalyst Solutions

Angajații care își dau demisia spun că erau plătiți sub așteptări și nu aveau oportunități pentru avansare. La Preh România, fabrică de componente auto, aflată pe locul 75 în top, angajații susțin că au această șansă.

Daniela Tudose, coordonator departament lăcuire: „M-am angajat în departamentul în care lucrez pe un post de controlor de calitate și am evoluat, întâi ca șef de schimb și apoi ca coordonator de producție. Am simțit că mi se dă încredere și că oamenii au susținere să se dezvolte în cadrul companiei.”

Angela Ciocan, șef de schimb: „Te mulțumeste și te împlinește în același timp știind că undeva acolo, chiar dacă ai probleme, este o persoană care îți va ridica moralul.”

Așa că angajatorii fac eforturi constante pentru a îmbunătăți mediul de lucru.

Adina Parghel, directorul de resurse umane: „Anul trecut în luna octombrie am inaugurat această sală de relaxare în care absolut toți angajații pot veni în scurtele lor pauze să savureze un sandwich, să socializeze în scurtele lor pauze.”

Comisia Europeană a avertizat că România își va găsi tot mai greu angajați

Companiile românești își vor găsi tot mai greu oameni în următorii ani, arată un raport recent al Comisiei Europene, care estimează că forța de muncă din țară se va reduce cu 8,8 procente până în 2030.

Cauzele sunt îmbătrânirea populației și migrația. Soluții ar fi creșterea productivității, dar și angajarea vârstnicilor, a persoanele cu dizabilități și a celor cu nivel de educație scăzut.

Pentru asta, statul ar trebui să sprijine pregătirea oamenilor, în acord cu cerințele pieței.

