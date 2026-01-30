Doar că dacă excludem Bucureștiul, niciun județ nu aduce mai mult de 6%, iar nouă județe nu contribuie nici măcar cu un procent.

Anul acesta, un sfert din contribuția la Produsul Intern Brut al României va veni direct din Capitală.

Prognoza arată că Bucureștiul va ajuta cu aproape 520 de miliarde de lei.

Topul e completat, dar la mare distanță, de județele Cluj, Timiș, Prahova și Constanța, care nici adunat nu contribuie la economie cât Bucureștiul.



1. București - 25,5% - 519,5 mld. lei

2. Cluj - 5,3%

3. Timiș - 4,3%

4. Prahova - 4,1%

5. Constanța - 4,1%

6. Iași - 3,3%

7. Brașov - 3,3%

8. Ilfov - 2,9%

9. Argeș - 2,6%

10. Dolj - 2,5%



La polul opus, din cele 42 de județe ale țării, Giurgiu va contribui cel mai puțin la PIB. De altfel, alte 8 județene nu se pot lăuda că vor aduce nici măcar un procent.



1. Giurgiu - 0,6%

2. Covasna - 0,7%

3. Călărași - 0,8%

4. Tulcea - 0,8%

5. Mehedinți - 0,8%

6. Vaslui - 0,8%

7. Ialomița - 0,9%

8. Sălaj - 0,9%

9. Botoșani - 0,9%



Dacă ne uităm la evoluția estimată a PIB-ului în următorii ani, vedem o creștere constantă, iar în 2028 acesta ar urma să depășească valoarea de 2 mii 300 sute de miliarde de lei.





În sectoarele economiei, estimările Comisiei Naţionale de Strategie şi Prognoză prezintă o evoluție favorabilă a industriei la contribuția la PIB.

Serviciile vor ajuta mai mult doar în 2027, în vreme ce construcțiile și agricultură vor aduce de la an la an mai puțini bani.



Christian Năsulea, profesor de economie internațională: ”Dacă ne uităm la productivitatea Bucureștiului ne dăm seama că Bucureștiul este defapt altă țară, în comparație cu restul țării. Nu ai niciun motiv să te apuci să dezvolți o activitate economică serioasă în Mehedinți, atâta timp cât știi că nu-ți poți exporta marfă cu ușurință de acolo. Foarte multe din aceste zone sunt capturate de niște interese politice care au avut un interes în alimenta ceea ce noi în economie o numim o capcană a sărăciei, ajutoarele sociale suficient de mari cât să-i țină departe de oameni de muncă”.



În același timp, firmele cu capital românesc sunt majoritare în topul celor mai mari 5 mii de companii din țară, cu o pondere de 53% din numărul total.

Cele mai multe își au domiciliul fiscal în Moldova, Dobrogea și Oltenia, arată un studiu un studiu al PwC România.









