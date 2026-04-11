PIB-ul pe cap de locuitor, ca putere de cumpărare. Care sunt cele mai bogate și sărace țări din Europa. Unde se află România

În 2025, PIB-ul pe cap de locuitor exprimat în SPC (standarde de putere de cumpărare) variază semnificativ în Europa. Având media UE stabilită la 100, acesta variază de la 68 în Bulgaria și Grecia, 78 în România și 239 în Luxemburg, potrivit Euronews, care citează Eurostat.

În Luxemburg, acesta este de aproximativ 3,5 ori mai mare decât în Bulgaria și Grecia.

Aceasta înseamnă că, după ajustarea pentru diferențele de preț, o persoană obișnuită din UE își poate permite 100 de unități dintr-un coș comun de bunuri și servicii. În Bulgaria și Grecia, aceasta își poate permite aproximativ 68 de unități, în timp ce în Luxemburg își poate permite aproximativ 239 de unități, urmată îndeaproape de Irlanda, cu 237 de unități.

Luxemburg și Irlanda au cel mai ridicat PIB pe cap de locuitor

Aceste cifre arată că Luxemburgul și Irlanda au, de departe, cel mai ridicat PIB pe cap de locuitor, cu 139 % și, respectiv, 137 % peste media UE.

În schimb, în Bulgaria și Grecia, acesta este cu 32 % sub media UE.

În afară de aceste două valori atipice, Țările de Jos au cel mai ridicat PIB pe cap de locuitor exprimat în SPC, situându-se la 134 % din media UE, urmate de Danemarca (127 %) și Austria (117 %).

Germania (115 %), Belgia (115 %), Suedia (110 %), Malta (110 %) și Finlanda (101 %) sunt alte țări care se situează peste media UE.

Germania se află în fruntea „marilor patru” în ceea ce privește PIB-ul pe cap de locuitor

Dintre economiile „marilor patru” ale UE, Germania are cel mai ridicat PIB pe cap de locuitor în PPS, la 115 % din media UE. Este singura țară care se situează peste nivelul de 100 %.

Franța se apropie de media UE, cu 98 %, urmată de Italia, cu 96 %.

Spania are cel mai scăzut nivel dintre acestea, cu 92 % din media UE.

Opt țări, printre care și România, au un PIB pe cap de locuitor sub 20 % din media UE

Pe lângă Grecia și Bulgaria, alte șase țări se situează cu cel puțin 20 % sub media UE în ceea ce privește PIB-ul pe cap de locuitor exprimat în PPS.

Acestea sunt Letonia (71%), Slovacia (75%), Ungaria (76%), Croația (78%), România (79%) și Estonia (79%), cifrele fiind exprimate ca procent din media UE.

Această cifră este, de asemenea, de 81% din media UE în Polonia și Portugalia, aproape de acest nivel.