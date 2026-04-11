PIB-ul pe cap de locuitor, ca putere de cumpărare. Care sunt cele mai bogate și sărace țări din Europa. Unde se află România

În 2025, PIB-ul pe cap de locuitor exprimat în SPC (standarde de putere de cumpărare) variază semnificativ în Europa. Având media UE stabilită la 100, acesta variază de la 68 în Bulgaria și Grecia, 78 în România și 239 în Luxemburg, potrivit Euronews, care citează Eurostat.
În Luxemburg, acesta este de aproximativ 3,5 ori mai mare decât în Bulgaria și Grecia.
Aceasta înseamnă că, după ajustarea pentru diferențele de preț, o persoană obișnuită din UE își poate permite 100 de unități dintr-un coș comun de bunuri și servicii. În Bulgaria și Grecia, aceasta își poate permite aproximativ 68 de unități, în timp ce în Luxemburg își poate permite aproximativ 239 de unități, urmată îndeaproape de Irlanda, cu 237 de unități.
Luxemburg și Irlanda au cel mai ridicat PIB pe cap de locuitor
Aceste cifre arată că Luxemburgul și Irlanda au, de departe, cel mai ridicat PIB pe cap de locuitor, cu 139 % și, respectiv, 137 % peste media UE.
În schimb, în Bulgaria și Grecia, acesta este cu 32 % sub media UE.
În afară de aceste două valori atipice, Țările de Jos au cel mai ridicat PIB pe cap de locuitor exprimat în SPC, situându-se la 134 % din media UE, urmate de Danemarca (127 %) și Austria (117 %).
Germania (115 %), Belgia (115 %), Suedia (110 %), Malta (110 %) și Finlanda (101 %) sunt alte țări care se situează peste media UE.
Germania se află în fruntea „marilor patru” în ceea ce privește PIB-ul pe cap de locuitor
Dintre economiile „marilor patru” ale UE, Germania are cel mai ridicat PIB pe cap de locuitor în PPS, la 115 % din media UE. Este singura țară care se situează peste nivelul de 100 %.
Franța se apropie de media UE, cu 98 %, urmată de Italia, cu 96 %.
Spania are cel mai scăzut nivel dintre acestea, cu 92 % din media UE.
Opt țări, printre care și România, au un PIB pe cap de locuitor sub 20 % din media UE
Pe lângă Grecia și Bulgaria, alte șase țări se situează cu cel puțin 20 % sub media UE în ceea ce privește PIB-ul pe cap de locuitor exprimat în PPS.
Acestea sunt Letonia (71%), Slovacia (75%), Ungaria (76%), Croația (78%), România (79%) și Estonia (79%), cifrele fiind exprimate ca procent din media UE.
Această cifră este, de asemenea, de 81% din media UE în Polonia și Portugalia, aproape de acest nivel.
Luxemburgul și Irlanda nu reflectă imaginea completă
Cu toate acestea, Luxemburgul și Irlanda reprezintă cazuri specifice. Eurostat observă că un număr mare de lucrători străini sunt angajați în Luxemburg și contribuie la PIB-ul său, dar nu fac parte din populația rezidentă a țării.
În Irlanda, nivelul ridicat al PIB-ului pe cap de locuitor poate fi explicat parțial prin prezența unor mari companii multinaționale care dețin proprietate intelectuală. Producția pe bază de contract legată de aceste active contribuie la PIB, în timp ce o mare parte din veniturile generate este returnată proprietarilor finali ai companiilor din străinătate.
PIB-ul pe cap de locuitor al UE este, în medie, de 41 600 EUR în SPC
În euro, ajustat la SPC, PIB-ul mediu pe cap de locuitor al UE s-a situat la aproximativ 41 600 EUR în 2025, pe baza datelor preliminare.
În rândul țărilor UE, acesta variază de la 28 300 EUR în Bulgaria la 99 300 EUR în Luxemburg.
Pe lângă Luxemburg și Irlanda, PIB-ul pe cap de locuitor exprimat în SPC depășește 50 000 de euro în Țările de Jos (55 600 de euro) și în Danemarca (52 800 de euro).
În Germania, acesta se ridică la 47 900 de euro, în timp ce în Franța este de 40 700 de euro. În 10 țări ale UE, PIB-ul pe cap de locuitor este sub 35 000 de euro, exprimat în SPC (standarde de putere de cumpărare).
Europa de Est vs Europa de Vest și de Nord
În general, țările din Europa de Est au cel mai scăzut PIB pe cap de locuitor în SPC, în timp ce statele membre din vestul și nordul UE au cel mai ridicat.
Productivitatea muncii, măsurată ca producție pe lucrător sau pe oră lucrată, și intensitatea ocupării forței de muncă sunt factori importanți care stau la baza diferențelor dintre țări, potrivit Eurostat.
Unul din trei cetățeni ai UE trăiește peste media UE
În 2025, doar 10 dintre cele 27 de țări ale UE se situau peste media UE în ceea ce privește PIB-ul pe cap de locuitor în termeni de SPC. Acestea reprezintă aproximativ 34 % din populația totală.
În ansamblu, unul din trei cetățeni ai UE trăiește într-o țară în care PIB-ul pe cap de locuitor în termeni de SPC era peste media UE. Acest lucru indică diferențe substanțiale între țările UE.
Țările candidate la aderarea la UE au un PIB pe cap de locuitor mai mic
Țările candidate la aderarea la UE, Regatul Unit și țările din Asociația Europeană a Liberului Schimb (AELS) nu sunt incluse în rezultatele preliminare. Cu toate acestea, cifrele din 2024 oferă informații utile.
Țările candidate au un PIB pe cap de locuitor semnificativ mai mic în termeni de SPC. Acesta reprezintă 35 % din media UE în Bosnia și Herțegovina, 42 % în Albania și Macedonia de Nord, 52 % în Serbia, 53 % în Muntenegru și 72 % în Turcia.
Cu excepția Turciei, țările candidate au cifre mai mici decât statele membre ale UE.
Regatul Unit (99 %) se situează aproape de media UE, în timp ce țările AELS au un PIB pe cap de locuitor semnificativ mai ridicat. Acesta reprezintă 160 % din media UE în Norvegia, 151 % în Elveția și 131 % în Islanda.