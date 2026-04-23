Aceste ajustări vin pe fondul creşterii preţurilor la energie şi al instabilităţii generate de conflictul din Orientul Mijlociu, relatează Reuters.

Ministrul Economiei, Giancarlo Giorgetti, a anunţat că economia Italiei este aşteptată să crească cu doar 0,6% în acest an şi în 2027, sub ţintele anterioare de 0,7% şi 0,8%.

”Nu ne confruntăm cu circumstanţe normale, ci cu unele complet excepţionale… există războiul”, a declarat Giorgetti, făcând referire la conflictul dintre SUA, Israel şi Iran.

Oficialul a avertizat că prognozele ar putea fi revizuite din nou în perioada următoare, din cauza incertitudinilor ridicate.

Pe termen mai lung, Italia ar urma să înregistreze o creştere economică de doar 0,8% în 2028, ceea ce ar marca şase ani consecutivi de expansiune sub 1%, în ciuda fondurilor consistente primite de la Uniunea Europeană pentru redresare post-pandemie.

Slăbiciunea economică pune presiune asupra finanţelor publice. Potrivit estimărilor, deficitul bugetar va ajunge la 2,9% din PIB în acest an, peste ţinta anterioară de 2,8%, urmând să scadă uşor la 2,8% în 2027.

Datoria publică este estimată să crească la 138,6% din PIB în acest an, de la 137,1% în 2025, şi să rămână la un nivel ridicat şi în 2027.

Conform datelor ISTAT, deficitul bugetar al Italiei a fost de 3,1% din PIB în 2025, peste pragul de 3% stabilit de Uniunea Europeană, ceea ce menţine ţara sub procedura de deficit excesiv.

Măsuri excepționale propuse: deficit mai mare și taxă suplimentară în energie

În acest context, autorităţile iau în calcul utilizarea unor mecanisme speciale la nivel european pentru a permite un deficit mai mare în situaţii excepţionale, precum şi introducerea unei taxe suplimentare asupra companiilor din energie pentru a sprijini populaţia şi firmele afectate de creşterea facturilor.

Giorgetti a subliniat că situaţia actuală necesită reacţii rapide din partea guvernului, în condiţiile unui context global marcat de provocări economice şi geopolitice majore.