Bulgaria are printre cele mai mici prețuri la energia electrică pentru gospodării din Europa, afirmă un oficial bulgar

Ministrul Energiei din Bulgaria, Zhecho Stankov, afirmă că țara pe care o reprezintă continuă să aibă unele dintre cele mai mici costuri ale energiei electrice din Europa.

Potrivit agenției de presă Novinite, aceste declarații au fost făcute după ce fostul ministru de Finanțe, Asen Vassilev, a susținut că inflația din Bulgaria este determinată de prețurile ridicate la energia electrică pentru gospodării.

Stankov susține că afirmațiile lui Vassilev sunt inexacte și înșelătoare, subliniind că Bulgaria continuă să aibă unele dintre cele mai mici costuri ale energiei electrice din Europa.

De asemenea, Stankov afirmă că prețurile energiei electrice pentru gospodării din Bulgaria concurează doar cu Malta și Ungaria pentru cele mai scăzute niveluri de pe continent. „În comparație cu Germania, Belgia și Danemarca, energia noastră electrică este de aproximativ patru ori mai ieftină”, a remarcat el, subliniind poziția favorabilă a Bulgariei, în ciuda dezbaterilor preelectorale.

Comparând creșterile de prețuri sub diferite administrații, Stankov a remarcat că, în timpul actualului guvern de la Sofia, facturile la energie electrică au crescut cu doar 2,58%, în timp ce, în timpul mandatului lui Vassilev ca ministru al finanțelor, creșterile cumulate au ajuns la 12,2%.

El a criticat, de asemenea, angajamentele anterioare față de Comisia Europeană, explicând că, dacă acestea ar fi fost puse în aplicare, gospodăriile ar fi fost confruntate cu o creștere a prețurilor de 61% până în decembrie.

De exemplu, o gospodărie care plătea 200 de leva (aproximativ 102 euro) ar fi trebuit să plătească 320 de leva (aproximativ 163 euro).

În ceea ce privește centralele electrice pe cărbune din Stara Zagora, Stankov a subliniat că, în conformitate cu Planul de redresare și durabilitate semnat de Vassilev, aceste centrale urmau să își înceteze activitatea în această iarnă, ceea ce ar fi pus în pericol 10 000 de locuri de muncă directe și peste 40 000 de locuri de muncă indirecte. Datorită renegocierilor, centralele continuă să funcționeze, asigurând locuri de muncă și aprovizionarea cu energie.

