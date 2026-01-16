România și Bulgaria, cele mai mici preţuri din UE în 2024. Am avut cele mai ieftine alimente și băuturi nealcoolice - INS

16-01-2026 | 11:04
scumpiri

Bulgaria şi România au avut, în 2024, cele mai scăzute niveluri ale preţurilor pentru bunurile de consum şi serviciile incluse în consumul final al gospodăriilor populaţiei din Uniunea Europeană, potrivit datelor INS.

Mihai Niculescu

Datele de la Statistică sunt bazate pe calculele realizate de Eurostat în luna decembrie 2025.

Conform acestor date, cel mai redus nivel al preţurilor a fost înregistrat în Bulgaria, unde acestea au fost cu 39% sub media UE, urmată de România, cu un nivel al preţurilor cu 36% mai mic decât media europeană. La polul opus s-a situat Danemarca, unde preţurile au fost cu 41% peste media UE, urmată de Irlanda (37% peste media UE), Luxemburg (31%) şi Finlanda (22%).

INS explică faptul că indicii nivelului preţurilor arată câte unităţi din aceeaşi monedă sunt necesare pentru achiziţionarea unui volum identic de bunuri şi servicii în diferite ţări. Astfel, în 2024, pentru bunurile de consum şi serviciile din consumul final al gospodăriilor populaţiei se plăteau, în medie, 100 de euro la nivelul Uniunii Europene, în timp ce în Danemarca costul ajungea la 141 de euro, iar în Bulgaria la doar 61 de euro.

Statistic, sunt cele mai ieftine alimente în România

Potrivit comunicatului Eurostat, România este cel mai ieftin stat membru al UE pentru grupa „Alimente şi băuturi nealcoolice”, cu un nivel al preţurilor de 78% din media UE, fiind urmată de Slovacia (84%) şi Polonia (87%). La capătul opus al clasamentului se află Luxemburg (124%) şi Danemarca (120%), care înregistrează cele mai ridicate preţuri pentru această categorie.

nivel preturi INS

Bulgaria are cele mai mici preţuri din Uniunea Europeană pentru grupele „Băuturi alcoolice şi tutun” (68%), „Îmbrăcăminte şi încălţăminte” (78%) şi „Administrarea locuinţei, apă, electricitate, gaz şi alţi combustibili” (39%). În cazul băuturilor alcoolice şi tutunului, Bulgaria este urmată de Polonia şi Slovacia (83%), iar pentru costurile legate de locuinţă de Croaţia (44%).

Danemarca, lider la prețurile la îmbrăcăminte și restaurante

În schimb, Danemarca înregistrează cel mai ridicat nivel al preţurilor pentru „Îmbrăcăminte şi încălţăminte” (133%), iar Irlanda este cea mai scumpă ţară din UE la grupele „Băuturi alcoolice şi tutun” (203%) şi „Administrarea locuinţei, apă, electricitate, gaz şi alţi combustibili” (187%).

Pentru grupa „Recreere, sport şi cultură”, cele mai scăzute niveluri ale preţurilor se regăsesc în Bulgaria şi România, ambele cu 64% din media UE. Bulgaria rămâne, de asemenea, cel mai ieftin stat membru pentru „Articole de mobilier, echipamente de uz casnic şi întreţinerea curentă a locuinţei” (77%), „Transport” (69%) şi „Restaurante şi servicii de cazare” (55%).

La polul opus, Danemarca este cea mai scumpă ţară din Uniunea Europeană pentru „Articole de mobilier, echipamente de uz casnic şi întreţinerea curentă a locuinţei” (127%), „Transport” (125%), „Recreere, sport şi cultură” (142%) şi pentru restaurante şi servicii de cazare (149%).

pib locuitori preturi ins

În ceea ce priveşte nivelul de trai, România înregistrează un indice de volum al PIB pe locuitor, calculat pe baza parităţii puterii de cumpărare, de 77% din media Uniunii Europene, fiind urmată de Ungaria, cu 76%. Cea mai scăzută valoare a PIB-ului pe locuitor în 2024 a fost în Bulgaria, cu 34% sub media UE.

La celălalt capăt al clasamentului se află Luxemburg, care a înregistrat cel mai ridicat nivel al PIB-ului pe locuitor din Uniunea Europeană, cu 145% peste media UE. Potrivit INS, acest nivel se explică parţial prin ponderea ridicată a lucrătorilor străini, care contribuie la PIB, dar nu sunt incluşi în populaţia rezidentă.

