Mii de bulgari au protestat în Sofia pentru alegeri corecte și demisia guvernului. Bulgaria se pregătește pentru noi alegeri

Mii de oameni s-au adunat la Sofia pentru a cere alegeri corecte și demisia coaliției, invocând cumpărarea de voturi, manipularea și preocupările economice.

Mii de oameni au protestat în centrul capitalei Bulgariei, înfruntând gerul, pentru a cere alegeri corecte, în contextul în care țara se îndreaptă către un nou scrutin național.

Protestul a urmat altor manifestații declanșate de propunerea de buget pentru 2026, despre care mulți se temeau că va agrava presiunea asupra costului vieții.

Deși guvernul a retras ulterior planul, furia s-a extins, ducând la cereri de demisie a coaliției. Demonstranții au acuzat autoritățile anterioare de cumpărarea de voturi și manipularea rezultatelor și au criticat refuzul de a introduce votul electronic pentru eventuale alegeri anticipate, potrivit Euronews.

Mulți au subliniat, de asemenea, influența omului de afaceri și politicianului sancționat Delyan Peevski, al cărui partid a susținut coaliția care se află la putere.

În condițiile în care alegerile repetate nu au reușit să asigure stabilitatea, Bulgaria se confruntă cu o nouă perioadă de incertitudine după ani de impas.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













