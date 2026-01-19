Germania s-ar putea reorganiza din temelii. Cum arată harta dorită de cel mai puternic stat federal

Stiri externe
19-01-2026 | 12:22
germania
Shutterstock

Premierul Bavariei, cel mai mare și mai bogat stat federal german, propune reorganizarea Germaniei, prin reducerea numărului de state federale componente de la 16, câte sunt în prezent, la doar 4.  

autor
Cristian Anton

Premierul Bavariei, Markus Söder, vrea să schimbe harta politică a Germaniei, dar propunerea sa de fuziune a statelor federale se confruntă cu rezistență, scrie Deutsche Welle.

Publicul german s-a obișnuit de mult cu declarațiile premierului bavarez Markus Söder. Liderul partidului conservator Uniunea Creștin-Socială (CSU) provoacă adesea antagonismul atât în rândul aliaților politici, cât și printre adversari.

Acesta a fost și cazul ultimei sale propuneri, care a avut loc la începutul săptămânii trecute, când grupul CSU din parlamentul bavarez a ținut o întâlnire cu ușile închise în pitoreasca mănăstire Banz, la nord de Bamberg.

În timpul acelei întâlniri, Söder a spus că numărul statelor federale ar trebui redus de la 16 câte sunt în prezent, iar asta ar trebui să se întâmple în viitorul apropiat. Aceasta ar însemna că unele state ar trebui să fuzioneze.

Citește și
Bundestag, germania
Germania pune sub semnul întrebării viitorul UE: „Sfârșitul Uniunii nu mai este un tabu”

Unitățile mai mari au mai mult succes decât cele mici”, a spus Söder, al cărui stat Bavaria este cel mai mare din Germania ca suprafață. Cu toate acestea, premierul combativ nu a făcut nicio sugestie concretă cu privire la ce state ar trebui fuzionate. Un singur lucru părea clar: Bavaria ar trebui să rămână așa cum este.

Söder a adăugat că, pentru el, orice nouă împărțire a statelor federale ar trebui să acorde prioritate forței economice mai presus de orice.

Patru state le susțin pe celelalte doisprezece

De ceva vreme este clar că în sistemul german de „Länderfinanzausgleich” (egalizare fiscală), prin care statele mai sărace primesc bani de la cele mai bogate, doar patru state sunt donatoare: statele sudice puternice din punct de vedere economic Baden-Württemberg și Bavaria, Hesse și orașul-stat Hamburg cu portul său profitabil. Prin urmare, celelalte 12 state sunt oarecum dependente de aceste patru.

Sistemul actual este menit să contribuie la crearea unor condiții de viață aproximativ egale în întreaga Germanie.

Numai în primele șase luni ale anului trecut, cele patru state donatoare au plătit peste 11 miliarde de euro celor 12 state mai puțin bogate. Bavaria însăși a contribuit cu aproximativ 6,7 miliarde de euro, mai mult de jumătate din totalul plăților.

Bavaria a intentat un proces împotriva structurii actuale a acestor plăți compensatorii la Curtea Constituțională Federală în 2023, deși nu a ajuns încă să se ocupe de proces, pe fond.

Nu a fost întotdeauna cazul în care Bavaria a fost principalul sponsor al Germaniei. Timp de mulți ani, Bavaria, cândva o regiune în mare parte agricolă, a fost un stat care a primit bani de la celelalte. Până în anii 1970, cel mai populat land al Germaniei, Renania de Nord-Westfalia, cu puternicele sale regiuni carbonifere și siderurgice, a subvenționat Bavaria.

O singură fuziune până în prezent

Constituția germană, Legea fundamentală, prevede singura modalitate prin care ar putea avea loc o reorganizare a landurilor federale: printr-o lege federală adoptată de Bundestag.

Acest lucru s-a întâmplat doar în istoria postbelică a Germaniei: în 1952, cele trei landuri vestice Baden, Württemberg-Baden și Württemberg-Hohenzollern au fuzionat pentru a forma noul land sud-vestic Baden-Württemberg, care există și astăzi.

O încercare de a forma un stat unificat din Berlin și Brandenburg în 1996 a avut o bază juridică ușor diferită. Mulți au considerat că nu are prea mult sens ca Berlin, capitala Germaniei, complet înconjurată de statul Brandenburg, să fie un oraș-stat separat.

În acest caz, referendumurile organizate în cele două state le-ar fi putut aduce împreună. Însă, în timp ce o majoritate restrânsă a alegătorilor din Berlin a optat pentru o fuziune, în Brandenburg, 62,7% au votat împotriva acesteia. Proiectul a fost abandonat.

În ultimele decenii, au existat de nenumărate ori discuții despre posibilitatea fuziunii landurilor nordice Saxonia Inferioară și Schleswig-Holstein cu orașele-stat Hamburg și Bremen. Dar nici aici lucrurile nu au depășit stadiul discuțiilor.

Ideea lui Söder este întâmpinată cu umor

Premierul din Saxonia-Anhalt, Reiner Haselhoff (CDU), nu a oferit decât un răspuns ușor umoristic la propunerea lui Söder. Micul stat est-german are o industrie puternică a energiei eoliene și solare și furnizează, de asemenea, energie electrică regenerabilă Bavariei.

Până la modificarea constituției, promitem să menținem solidaritatea și să continuăm să furnizăm energie electrică orașului München, cancelariei statului și Bavariei”, a spus Haselhoff.

În Renania-Palatinat, care, potrivit lui Söder, ar putea fi unit cu micul stat Saarland, un nou parlament de stat va fi ales în martie anul acesta. Filiala regională CDU consideră că are șanse mari să preia guvernul statului, condus de social-democrații de centru-stânga (SPD) timp de mulți ani.

Unitățile mai mari, așa cum a cerut premierul bavarez, nu rezolvă problemele structurale”, a declarat candidatul principal al CDU, Gordon Schnieder.

Premierul statului Saarland, Anke Rehlinger, din partea social-democraților, a luat cuvântul și el. Cu o oarecare urmă de ironie, ea a spus că se aștepta ca „schimbul anual de știri” cu Söder pe această temă să aibă loc în Miercurea Cenușii, după sezonul Carnavalului.

În timpul acestor discursuri de Miercurea Cenușii, este obișnuit ca politicienii germani să comenteze problemele actuale într-un mod mai relaxat și mai umoristic.

Tarifele lui Donald Trump tensionează alianța transatlantică. Europa ia în calcul „bazooka comercială”

Sursa: StirilePROTV

Etichete: germania, state, reorganizare, federatie,

Dată publicare: 19-01-2026 11:54

Articol recomandat de sport.ro
GALERIE FOTO Noul jucător de la FCSB a aterizat! Primele declarații
GALERIE FOTO Noul jucător de la FCSB a aterizat! Primele declarații
Citește și...
Germania şi Uniunea Europeană au ajuns la un acord de principiu privind noua strategie pentru centrale electrice
Stiri externe
Germania şi Uniunea Europeană au ajuns la un acord de principiu privind noua strategie pentru centrale electrice

Germania a ajuns la un acord de principiu cu Comisia Europeană pentru construirea unor noi centrale electrice, vizând consolidarea securităţii energetice.

Germania pune sub semnul întrebării viitorul UE: „Sfârșitul Uniunii nu mai este un tabu”
Stiri externe
Germania pune sub semnul întrebării viitorul UE: „Sfârșitul Uniunii nu mai este un tabu”

Berlinul se îndoieşte de capacitatea UE de a rezista avansului partidelor naţionaliste şi atacurilor administraţiei Trump.

„Motorul economic” al Europei iese din recesiune după doi ani. Germania revine pe plus, cu investiții în apărare
Stiri Economice
„Motorul economic” al Europei iese din recesiune după doi ani. Germania revine pe plus, cu investiții în apărare

Economia Germaniei a crescut cu 0,2% în 2025, încheind o perioadă de doi ani consecutivi de recesiune, arată datele publicate joi de Oficiul federal de statistică (Destatis), transmit DPA şi Reuters.

Germania nu mai este, pentru întâia oară, prima țară din Europa la cereri de azil. Două state au întrecut-o
Stiri externe
Germania nu mai este, pentru întâia oară, prima țară din Europa la cereri de azil. Două state au întrecut-o

Germania nu mai este prima ţară în Europa pentru primirea cererilor de azil, al căror număr a înregistrat o scădere puternică de la începutul anului, au declarat luni autorităţile, care au înăsprit recent politica în materie de imigraţie, potrivit AFP.

”Țara celor liberi”. SUA arestează turiști străini care îl critică pe Trump. Mai multe state emit avertizări de călătorie
Stiri externe
”Țara celor liberi”. SUA arestează turiști străini care îl critică pe Trump. Mai multe state emit avertizări de călătorie

Mai mulți turiști străini au fost arestați și expulzați din SUA, iar altora nu li s-a permis intrarea în țară pentru că l-au criticat pe Donald Trump. State ca Germania și Marea Britanie își avertizează cetățenii cu privire la riscul călătoriei în SUA.  

Recomandări
De ce nu e Nicușor Dan la Davos. Consilier: ”Mesajul este «nu umblu teleleu prin lume» când sunt lucruri importante în țară”
Stiri Politice
De ce nu e Nicușor Dan la Davos. Consilier: ”Mesajul este «nu umblu teleleu prin lume» când sunt lucruri importante în țară”

Nicușor Dan nu a mers la Forumul Economic de la Davos pentru că în România se derulează acum mai multe crize, care impun prezența sa în țară, a declarat consilierul prezidențial Marius Lazurca. Mesajul este ”nu umblu teleleu prin lume”, spune Lazurca.

Codul galben de ger a fost prelungit în toată România. Temperaturile coboară până la -20 de grade
Vremea
Codul galben de ger a fost prelungit în toată România. Temperaturile coboară până la -20 de grade

Meteorologii ANM anunță că valul de frig va continua în majoritatea țării de luni. Temperaturile minime vor fi între -20 și -6 grade, cu ger în nopți și dimineți.  

Tragedie în Spania. Cel puțin 39 de oameni au murit și 123 au fost răniți după ciocnirea a două trenuri de mare viteză. VIDEO
Stiri externe
Tragedie în Spania. Cel puțin 39 de oameni au murit și 123 au fost răniți după ciocnirea a două trenuri de mare viteză. VIDEO

Un accident feroviar care a implicat duminică două trenuri de mare viteză a făcut zeci de morți în sudul Spaniei, potrivit Gărzii Civile, după o ciocnire foarte violentă care a aruncat mai multe vagoane de pe şine.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 06.00 - 19 Ianuarie 2026

03:11:11

Alt Text!
La Măruță
16 Ianuarie 2026

01:30:38

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
16 Ianuarie 2026

01:44:59

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59