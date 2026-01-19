Germania s-ar putea reorganiza din temelii. Cum arată harta dorită de cel mai puternic stat federal

Premierul Bavariei, cel mai mare și mai bogat stat federal german, propune reorganizarea Germaniei, prin reducerea numărului de state federale componente de la 16, câte sunt în prezent, la doar 4.

Premierul Bavariei, Markus Söder, vrea să schimbe harta politică a Germaniei, dar propunerea sa de fuziune a statelor federale se confruntă cu rezistență, scrie Deutsche Welle.

Publicul german s-a obișnuit de mult cu declarațiile premierului bavarez Markus Söder. Liderul partidului conservator Uniunea Creștin-Socială (CSU) provoacă adesea antagonismul atât în rândul aliaților politici, cât și printre adversari.

Acesta a fost și cazul ultimei sale propuneri, care a avut loc la începutul săptămânii trecute, când grupul CSU din parlamentul bavarez a ținut o întâlnire cu ușile închise în pitoreasca mănăstire Banz, la nord de Bamberg.

În timpul acelei întâlniri, Söder a spus că numărul statelor federale ar trebui redus de la 16 câte sunt în prezent, iar asta ar trebui să se întâmple în viitorul apropiat. Aceasta ar însemna că unele state ar trebui să fuzioneze.

Shutterstock

„Unitățile mai mari au mai mult succes decât cele mici”, a spus Söder, al cărui stat Bavaria este cel mai mare din Germania ca suprafață. Cu toate acestea, premierul combativ nu a făcut nicio sugestie concretă cu privire la ce state ar trebui fuzionate. Un singur lucru părea clar: Bavaria ar trebui să rămână așa cum este.

Söder a adăugat că, pentru el, orice nouă împărțire a statelor federale ar trebui să acorde prioritate forței economice mai presus de orice.

Patru state le susțin pe celelalte doisprezece

De ceva vreme este clar că în sistemul german de „Länderfinanzausgleich” (egalizare fiscală), prin care statele mai sărace primesc bani de la cele mai bogate, doar patru state sunt donatoare: statele sudice puternice din punct de vedere economic Baden-Württemberg și Bavaria, Hesse și orașul-stat Hamburg cu portul său profitabil. Prin urmare, celelalte 12 state sunt oarecum dependente de aceste patru.

Sistemul actual este menit să contribuie la crearea unor condiții de viață aproximativ egale în întreaga Germanie.

Numai în primele șase luni ale anului trecut, cele patru state donatoare au plătit peste 11 miliarde de euro celor 12 state mai puțin bogate. Bavaria însăși a contribuit cu aproximativ 6,7 miliarde de euro, mai mult de jumătate din totalul plăților.

Bavaria a intentat un proces împotriva structurii actuale a acestor plăți compensatorii la Curtea Constituțională Federală în 2023, deși nu a ajuns încă să se ocupe de proces, pe fond.

Nu a fost întotdeauna cazul în care Bavaria a fost principalul sponsor al Germaniei. Timp de mulți ani, Bavaria, cândva o regiune în mare parte agricolă, a fost un stat care a primit bani de la celelalte. Până în anii 1970, cel mai populat land al Germaniei, Renania de Nord-Westfalia, cu puternicele sale regiuni carbonifere și siderurgice, a subvenționat Bavaria.

O singură fuziune până în prezent

Constituția germană, Legea fundamentală, prevede singura modalitate prin care ar putea avea loc o reorganizare a landurilor federale: printr-o lege federală adoptată de Bundestag.

Acest lucru s-a întâmplat doar în istoria postbelică a Germaniei: în 1952, cele trei landuri vestice Baden, Württemberg-Baden și Württemberg-Hohenzollern au fuzionat pentru a forma noul land sud-vestic Baden-Württemberg, care există și astăzi.

O încercare de a forma un stat unificat din Berlin și Brandenburg în 1996 a avut o bază juridică ușor diferită. Mulți au considerat că nu are prea mult sens ca Berlin, capitala Germaniei, complet înconjurată de statul Brandenburg, să fie un oraș-stat separat.

În acest caz, referendumurile organizate în cele două state le-ar fi putut aduce împreună. Însă, în timp ce o majoritate restrânsă a alegătorilor din Berlin a optat pentru o fuziune, în Brandenburg, 62,7% au votat împotriva acesteia. Proiectul a fost abandonat.

În ultimele decenii, au existat de nenumărate ori discuții despre posibilitatea fuziunii landurilor nordice Saxonia Inferioară și Schleswig-Holstein cu orașele-stat Hamburg și Bremen. Dar nici aici lucrurile nu au depășit stadiul discuțiilor.

Ideea lui Söder este întâmpinată cu umor

Premierul din Saxonia-Anhalt, Reiner Haselhoff (CDU), nu a oferit decât un răspuns ușor umoristic la propunerea lui Söder. Micul stat est-german are o industrie puternică a energiei eoliene și solare și furnizează, de asemenea, energie electrică regenerabilă Bavariei.

„Până la modificarea constituției, promitem să menținem solidaritatea și să continuăm să furnizăm energie electrică orașului München, cancelariei statului și Bavariei”, a spus Haselhoff.

În Renania-Palatinat, care, potrivit lui Söder, ar putea fi unit cu micul stat Saarland, un nou parlament de stat va fi ales în martie anul acesta. Filiala regională CDU consideră că are șanse mari să preia guvernul statului, condus de social-democrații de centru-stânga (SPD) timp de mulți ani.

„Unitățile mai mari, așa cum a cerut premierul bavarez, nu rezolvă problemele structurale”, a declarat candidatul principal al CDU, Gordon Schnieder.

Premierul statului Saarland, Anke Rehlinger, din partea social-democraților, a luat cuvântul și el. Cu o oarecare urmă de ironie, ea a spus că se aștepta ca „schimbul anual de știri” cu Söder pe această temă să aibă loc în Miercurea Cenușii, după sezonul Carnavalului.

În timpul acestor discursuri de Miercurea Cenușii, este obișnuit ca politicienii germani să comenteze problemele actuale într-un mod mai relaxat și mai umoristic.

