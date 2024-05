Bucureștenii sunt datornici la căldură și apă caldă cu nu mai puțin de un miliard de lei. Apare riscul unui faliment

„Datoria Termoenergetica la ELCEN, la momentul 31 decembrie 2020, era (...) mai exact de 250 de milioane de lei. Au trecut patru ani şi, astăzi, datoria Termoenergetica la ELCEN este de un miliard de lei. Nu poate fi contestată. Sunt cifre şi nu vorbim despre datoria istorică a Radet, de pe vremea foştilor primari, ci despre datoria curentă, din ultimele trei luni, care este de un miliard de lei", a declarat Claudiu Creţu, directorul general al ELCEN, companie deținută de stat, prin intermediul ministerului Energiei, conform Agerpres.

„Deci, miliardul ăsta înseamnă aproximativ 500 de milioane pierderi din anii precedenţi, iar 555 de milioane ca datorie curentă, subvenţie a Primăriei Capitalei pentru Termoenergetica. Acum trei luni situaţia subvenţiei Primăriei era la zero şi, când am fost întrebat care este situaţia cu privire la subvenţie, am spus clar că este zero în acel moment. În ultimele trei luni, Primăria nu a mai plătit subvenţie. Sunt 555 de milioane de lei datoria Primăriei Capitalei către Termoenergetica, pentru subvenţie. De ce Primăria Capitalei nu îşi plăteşte obligaţiile asumate?”, a continuat el.

De precizat că Sebastian Burduja, ministrul Energiei, șeful lui Claudiu Crețu, candidează pentru funcția de primar general al Capitalei, fiind în cursă cu actualul primar general, Nicușor Dan.

