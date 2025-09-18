Ministrul Energiei: Pericol de „blackout” dacă nu păstrăm centralele pe cărbune. Se cere derogare CE

Stiri Economice
18-09-2025 | 20:21
×
Codul embed a fost copiat

România vrea să amâne închiderea minelor de cărbune, care, conform angajamentelor, ar trebui să se oprească treptat, începând cu finalul acestui an.

autor
Gigi Ciuncanu

Ministrul Energiei a solicitat Comisiei Europene o derogare, deoarece centralele pe gaz care ar trebui să le înlocuiască nu sunt încă gata. Dacă minele s-ar opri acum, ar urma scumpiri ale electricității și mii de concedieri.

Mizele amânării: energie și locuri de muncă

Valea Jiului, inima mineritului românesc, mai are doar patru exploatări active. Planul european prevede ca două mine să se închidă la finalul anului 2026, iar restul, până în 2032.

Eduard Mija, directorul general al Complexului Energetic Valea Jiului: „Din punctul de vedere al sistemului energetic național, ar trebui să păstrăm cel puțin două exploatări miniere plus termocentrala Paroșeni.”

În prezent, cărbunele furnizează, în medie, 15% din energia națională. Renunțarea la această resursă ar fi însemnat construcția de centrale pe gaz și parcuri fotovoltaice în locul minelor. Însă, proiectele nu avansează.

Citește și
Bogdan Ivan
Menținerea centralelor pe cărbune renegociată în PNRR. Bogdan Ivan: „Sunt convins că nu o să sufere atât de mult clima lumii”

Cosmin Popescu, președintele Consiliului Județean Gorj: „Cele 2-3 investiții prognozate a fi făcute în Dolj și Gorj vedem că nici măcar la stadiul de licitație nu sunt, sau licitațiile lansate nu au niciun participant.”

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, avertizează asupra riscurilor.

Bogdan Ivan, ministrul Energiei: „Ar crește foarte mult prețul, pentru că va trebui să importăm mai multă energie. Doi: am fi în pericol pentru că nu există suficientă interconectare și rețele... am fi în pericol de a avea prea puțină producție de energie și automat, pe lângă prețul foarte mare, am fi în pericol de blackout.”

Pe lângă problema energetică, în Valea Jiului sunt în joc și peste 2.200 de locuri de muncă.

„Sperăm că ieșim și noi la o pensie de aici, ce să zicem, e complicată situația” spune un miner.

Un MWh de energie electrică produs din cărbune costă aproximativ 500 de euro, dar este vândut cu puțin peste 100 de euro, diferența fiind acoperită de stat.

Constantin Crețan, lider de sindicat: „Se închid cariere, se închide totul, cărbunele nu mai are prioritate, gândiți-vă că intră și Mintia în funcțiune cu producție foarte mare, iar industria românească nu mai există.”

În România mai există 19 exploatări miniere. Guvernul a alocat 4 milioane de euro pentru securizarea lor după închidere, bani care pot fi folosiți până în 2032 pentru protecția mediului și refacerea terenurilor.

Sursa: Pro TV

Etichete: carbune, mine, bogdan ivan,

Dată publicare: 18-09-2025 20:16

Articol recomandat de sport.ro
NEWS ALERT Cutremur în fotbalul românesc! O echipă tare din Superligă riscă să-și piardă stadionul
NEWS ALERT Cutremur în fotbalul românesc! O echipă tare din Superligă riscă să-și piardă stadionul
Citește și...
Bogdan Ivan: „România mai are patru luni până în momentul în care trebuie să-şi închidă minele și centralele pe cărbune”
Stiri Economice
Bogdan Ivan: „România mai are patru luni până în momentul în care trebuie să-şi închidă minele și centralele pe cărbune”

România mai are patru luni până în momentul în care, conform angajamentelor asumate de statul român acum câțiva ani, trebuie să-și închidă atât minele, cât și centralele pe cărbune, a anunțat joi ministrul Energiei, Bogdan Ivan.

Menținerea centralelor pe cărbune renegociată în PNRR. Bogdan Ivan: „Sunt convins că nu o să sufere atât de mult clima lumii”
Stiri actuale
Menținerea centralelor pe cărbune renegociată în PNRR. Bogdan Ivan: „Sunt convins că nu o să sufere atât de mult clima lumii”

Centralele pe cărbune din Valea Jiului nu vor fi închise, cel puțin pentru moment, așa cum solicită Comisia Europeană.

Proteste în Valea Jiului pentru că nu s-au primit salariile. Unii mineri s-au închis în subteran
Stiri Sociale
Proteste în Valea Jiului pentru că nu s-au primit salariile. Unii mineri s-au închis în subteran

Minerii din Valea Jiului au declanşat vineri un protest spontan, la mai multe exploatări de cărbune, nemulţumiţi de faptul că banii de salarii, întârziaţi cu două zile faţă de data normală, nu au intrat încă pe cardurile acestora.

SUA: Zeci de răniți după o explozie la cea mai mare fabrică de cărbune de cocs. Trei persoane, date dispărute
Stiri externe
SUA: Zeci de răniți după o explozie la cea mai mare fabrică de cărbune de cocs. Trei persoane, date dispărute

Câteva zeci de persoane au fost rănite luni, într-o explozie într-o fabrică de cocs aparţinând US Steel, situată la aproximativ 25 de kilometri de Pittsburgh, în Pennsylvania, anunţă oficiali locali, potrivit AFP.

Se dau lupte grele în estul Ucrainei. Trupele lui Putin încearcă să cucerească una dintre cele mai valoroase mine
Stiri externe
Se dau lupte grele în estul Ucrainei. Trupele lui Putin încearcă să cucerească una dintre cele mai valoroase mine

Forţe ucrainene purtau lupte aprige în zona oraşului Pokrovsk (est), un nod logistic şi feroviar strategic pentru Kiev, unde se află singura mină de cărbune cocsificabil din Ucraina, a anunţat preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski.

Recomandări
Ezitările PSD și „demisiile de probă” ale lui Bolojan amplifică instabilitatea României. Ce spune Băsescu despre Guvern
Interviurile Stirileprotv.ro
Ezitările PSD și „demisiile de probă” ale lui Bolojan amplifică instabilitatea României. Ce spune Băsescu despre Guvern

Traian Băsescu susține că instabilitatea politică generată de ezitările PSD și de „amenințările cu demisia” ale premierului Ilie Bolojan afectează direct credibilitatea României și blocând perspectivele de reformă reală.

Ilie Bolojan, discuții cu marii comercianți pe marginea plafonării prețurilor. Întâlnirea vine după „scandalul stenogramelor”
Stiri Politice
Ilie Bolojan, discuții cu marii comercianți pe marginea plafonării prețurilor. Întâlnirea vine după „scandalul stenogramelor”

Premierul Ilie Bolojan se întâlnește vineri cu marii comercianți pentru a discuta despre plafonarea adaosului comercial la unele alimente de bază.

Guvernul a făcut rost de bani pentru prima autostradă care va traversa munții. Lucrările au ajuns la 7%
Stiri actuale
Guvernul a făcut rost de bani pentru prima autostradă care va traversa munții. Lucrările au ajuns la 7%

Autoritățile vor finanța în continuare lucrările la Autostrada A1, pe tronsonul Sibiu–Pitești, prima șosea de mare viteză care va traversa Carpații. O parte din bani vin din fondurile europene de coeziune, cealaltă de la bugetul de stat și împrumuturi.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 18 Septembrie 2025

49:30

Alt Text!
La Măruță
18 Septembrie 2025

01:29:49

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
18 Septembrie 2025

01:43:54

Alt Text!
Doctor de bine
(P) Dr. Filip Zarma, Medic specialist radioterapie în cadrul Rețelei de Sănătate Regina Maria Pallady explică avantajele unui HUB oncologic. Informatiile despre subiect le aflati in emisiunea Doctor de bine

25:26

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28