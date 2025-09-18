Ministrul Energiei: Pericol de „blackout” dacă nu păstrăm centralele pe cărbune. Se cere derogare CE

România vrea să amâne închiderea minelor de cărbune, care, conform angajamentelor, ar trebui să se oprească treptat, începând cu finalul acestui an.

Ministrul Energiei a solicitat Comisiei Europene o derogare, deoarece centralele pe gaz care ar trebui să le înlocuiască nu sunt încă gata. Dacă minele s-ar opri acum, ar urma scumpiri ale electricității și mii de concedieri.

Mizele amânării: energie și locuri de muncă

Valea Jiului, inima mineritului românesc, mai are doar patru exploatări active. Planul european prevede ca două mine să se închidă la finalul anului 2026, iar restul, până în 2032.

Eduard Mija, directorul general al Complexului Energetic Valea Jiului: „Din punctul de vedere al sistemului energetic național, ar trebui să păstrăm cel puțin două exploatări miniere plus termocentrala Paroșeni.”

În prezent, cărbunele furnizează, în medie, 15% din energia națională. Renunțarea la această resursă ar fi însemnat construcția de centrale pe gaz și parcuri fotovoltaice în locul minelor. Însă, proiectele nu avansează.

Cosmin Popescu, președintele Consiliului Județean Gorj: „Cele 2-3 investiții prognozate a fi făcute în Dolj și Gorj vedem că nici măcar la stadiul de licitație nu sunt, sau licitațiile lansate nu au niciun participant.”

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, avertizează asupra riscurilor.

Bogdan Ivan, ministrul Energiei: „Ar crește foarte mult prețul, pentru că va trebui să importăm mai multă energie. Doi: am fi în pericol pentru că nu există suficientă interconectare și rețele... am fi în pericol de a avea prea puțină producție de energie și automat, pe lângă prețul foarte mare, am fi în pericol de blackout.”

Pe lângă problema energetică, în Valea Jiului sunt în joc și peste 2.200 de locuri de muncă.

„Sperăm că ieșim și noi la o pensie de aici, ce să zicem, e complicată situația” spune un miner.

Un MWh de energie electrică produs din cărbune costă aproximativ 500 de euro, dar este vândut cu puțin peste 100 de euro, diferența fiind acoperită de stat.

Constantin Crețan, lider de sindicat: „Se închid cariere, se închide totul, cărbunele nu mai are prioritate, gândiți-vă că intră și Mintia în funcțiune cu producție foarte mare, iar industria românească nu mai există.”

În România mai există 19 exploatări miniere. Guvernul a alocat 4 milioane de euro pentru securizarea lor după închidere, bani care pot fi folosiți până în 2032 pentru protecția mediului și refacerea terenurilor.

