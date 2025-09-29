BERD aprobă o nouă strategie pentru România: „un răspuns activ la cele mai presante probleme economice”

Consiliul de Administrație al Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) a aprobat o nouă strategie de țară pentru România, care va ghida investițiile instituției și politicile de cooperare în țară în următorii cinci ani.

Strategia BERD se va concentra pe competitivitatea sectorului privat, reziliența economică și tranziția către economia verde, informează banca într-un comunicat transmis luni Agerpres.

BERD: investitor major cu peste 12 miliarde de euro

Instituția financiară este un investitor major în România și îmbină investițiile cu sprijinul pentru reforme care contribuie la îmbunătățirea mediului de afaceri din țară și la mobilizarea investițiilor din alte surse.

Până în prezent, BERD a investit peste 12 miliarde de euro în economia României.

„De la aderarea la Uniunea Europeană în 2007, România a redus rapid discrepanțele istorice de venituri față de statele din regiune, cu PIB pe cap de locuitor și productivitatea muncii ajungând aproape de 80% din media UE. În pofida încetinirii economice extinse din Europa, ca urmare a pandemiei de Covid-19 și a războiului din Ucraina, economia României s-a dovedit rezilentă și a înregistrat o contracție mai mică decât media UE", se menționează în comunicat.

Noua strategie a BERD își propune să sprijine menținerea parcursului de convergență al României cu UE, rezolvând în același timp și vulnerabilitățile structurale rămase.

„Noua noastră strategie de țară este un răspuns activ la cele mai presante probleme economice ale României. Ea oferă un cadru pentru investiții direcționate și implicare în politici, care pot ajuta țara să depășească criza fiscală imediată și să construiască un viitor mai sustenabil și mai prosper", a declarat directorul regional BERD pentru România, Victoria Zinchuk.

BERD este o bancă multilaterală care promovează dezvoltarea sectorului privat și inițiativa antreprenorială în 42 de economii de pe trei continente. Instituția este deținută de 77 de țări, precum și de UE și BEI.

Investițiile BERD urmăresc transformarea economiilor din regiunile sale în economii competitive, incluzive, bine guvernate, verzi, reziliente și integrate.

Noua strategie vine într-un moment dificil pentru România, care se confruntă cu un deficit bugetar de 8,4% din PIB și necesită investiții majore pentru modernizare și pentru menținerea ritmului de convergență cu standardele europene.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













