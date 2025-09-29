BERD aprobă o nouă strategie pentru România: „un răspuns activ la cele mai presante probleme economice”

Stiri Economice
29-09-2025 | 23:15
berd
Shutterstock

Consiliul de Administrație al Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) a aprobat o nouă strategie de țară pentru România, care va ghida investițiile instituției și politicile de cooperare în țară în următorii cinci ani.

autor
Mihai Niculescu

Strategia BERD se va concentra pe competitivitatea sectorului privat, reziliența economică și tranziția către economia verde, informează banca într-un comunicat transmis luni Agerpres.

BERD: investitor major cu peste 12 miliarde de euro

Instituția financiară este un investitor major în România și îmbină investițiile cu sprijinul pentru reforme care contribuie la îmbunătățirea mediului de afaceri din țară și la mobilizarea investițiilor din alte surse.

Până în prezent, BERD a investit peste 12 miliarde de euro în economia României.

„De la aderarea la Uniunea Europeană în 2007, România a redus rapid discrepanțele istorice de venituri față de statele din regiune, cu PIB pe cap de locuitor și productivitatea muncii ajungând aproape de 80% din media UE. În pofida încetinirii economice extinse din Europa, ca urmare a pandemiei de Covid-19 și a războiului din Ucraina, economia României s-a dovedit rezilentă și a înregistrat o contracție mai mică decât media UE", se menționează în comunicat.

Citește și
oameni pe strada
BERD revizuiește în scădere prognoza de creștere a României: 0,9% pentru 2025. Ce ne rezervă 2026

Noua strategie a BERD își propune să sprijine menținerea parcursului de convergență al României cu UE, rezolvând în același timp și vulnerabilitățile structurale rămase.

„Noua noastră strategie de țară este un răspuns activ la cele mai presante probleme economice ale României. Ea oferă un cadru pentru investiții direcționate și implicare în politici, care pot ajuta țara să depășească criza fiscală imediată și să construiască un viitor mai sustenabil și mai prosper", a declarat directorul regional BERD pentru România, Victoria Zinchuk.

BERD este o bancă multilaterală care promovează dezvoltarea sectorului privat și inițiativa antreprenorială în 42 de economii de pe trei continente. Instituția este deținută de 77 de țări, precum și de UE și BEI.

Investițiile BERD urmăresc transformarea economiilor din regiunile sale în economii competitive, incluzive, bine guvernate, verzi, reziliente și integrate.

Noua strategie vine într-un moment dificil pentru România, care se confruntă cu un deficit bugetar de 8,4% din PIB și necesită investiții majore pentru modernizare și pentru menținerea ritmului de convergență cu standardele europene.

Sursa: Agerpres

Etichete: romania, strategie, berd,

Dată publicare: 29-09-2025 23:12

Articol recomandat de sport.ro
România, la înălțime! Denisa Golgotă, medalie de aur în finală la sol, la Cupa Mondială de la Szombathely
România, la înălțime! Denisa Golgotă, medalie de aur în finală la sol, la Cupa Mondială de la Szombathely
Citește și...
Beneficiile aderării la euro: BERD îmbunătățește previziunea privind creșterea economică a Bulgariei. Triplă față de România
Stiri externe
Beneficiile aderării la euro: BERD îmbunătățește previziunea privind creșterea economică a Bulgariei. Triplă față de România

Economia bulgară ar urma să crească cu 3,2% în 2025, potrivit noului raport "Regional Economic Prospects", publicat joi de Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pe site-ul BERD.

 

BERD revizuiește în scădere prognoza de creștere a României: 0,9% pentru 2025. Ce ne rezervă 2026
Stiri Economice
BERD revizuiește în scădere prognoza de creștere a României: 0,9% pentru 2025. Ce ne rezervă 2026

Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare a redus cu 0,7 puncte procentuale estimarea pentru economia românească, în raportul "Regional Economic Prospects".

BERD revizuiește în scădere estimările privind economia României pentru 2025. Creștere semnificativă în 2026, cu fonduri UE
Stiri Economice
BERD revizuiește în scădere estimările privind economia României pentru 2025. Creștere semnificativă în 2026, cu fonduri UE

Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD) şi-a revizuit uşor în scădere estimările privind evoluţia economiei româneşti în 2025, dar a menţinut previziunile pentru 2026, potrivit raportului "Regional Economic Prospects".

România vrea să cumpere o porțiune din Republica Moldova. Guvern: ”Este de importanță strategică”
Stiri Diverse
România vrea să cumpere o porțiune din Republica Moldova. Guvern: ”Este de importanță strategică”

BERD a scos la licitație Portul Giurgiulești din Republica Moldova, despre care Guvernul României a anunțat încă din 2023 că vrea să-l cumpere, deoarece constituie „un nod logistic de importanță strategică”.

 

BERD a înrătăuțit dramatic estimarea privind economia României. Taie la mai puțin de jumătate prognoza
Stiri Economice
BERD a înrătăuțit dramatic estimarea privind economia României. Taie la mai puțin de jumătate prognoza

Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD) a înrăutăţit semnificativ estimările privind evoluţia economiei româneşti în 2024, cererea mai scăzută pentru externalizare afectând sectorul IT.

Recomandări
De unde taie guvernul Bolojan la rectificarea bugetară. Ministerele lăsate cu mai puțini bani
Stiri Economice
De unde taie guvernul Bolojan la rectificarea bugetară. Ministerele lăsate cu mai puțini bani

Mai mulţi ordonatori de credite, printre care Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Ministerul Sănătăţii şi Ministerul Transporturilor vor avea creditele bugetare diminuate la rectificarea care va fi aprobată în această săptămână.

Cum va arăta noul parlament al Republicii Moldova. Partidul Maiei Sandu a obținut 55 de mandate din 101
Stiri externe
Cum va arăta noul parlament al Republicii Moldova. Partidul Maiei Sandu a obținut 55 de mandate din 101

Moldova spune „PAS” Rusiei și alege să rămână pe drumul european, în urma unui scrutin marcat de presiuni uriașe, campanii de dezinformare și tentative de cumpărare de voturi.

Cel mai mare asigurător bulgar, interzis în România. ASF nu îi mai permite să încheie noi polițe de la 1 octombrie
Stiri actuale
Cel mai mare asigurător bulgar, interzis în România. ASF nu îi mai permite să încheie noi polițe de la 1 octombrie

Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) a interzis societății de asigurări bulgare, DallBogg Life and Health AD, subscrierea de noi contractepe teritoriul României, începând cu 1 octombrie 2025.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 29 Septembrie 2025

43:19

Alt Text!
La Măruță
29 Septembrie 2025

01:29:52

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Doctor de bine
Irina Bârcă, medic primar oftalmolog în cadrul Rețelei de Sănătate Regina Maria - soluții de oftalmo-estetică

21:04

Alt Text!
Vorbește Lumea
29 Septembrie 2025

01:46:24

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28