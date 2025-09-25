BERD revizuiește în scădere prognoza de creștere a României: 0,9% pentru 2025. Ce ne rezervă 2026

25-09-2025 | 10:10
oameni pe strada
Inquam Photos / Raul Ștef

Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare a redus cu 0,7 puncte procentuale estimarea pentru economia românească, în raportul "Regional Economic Prospects".

autor
Mihai Niculescu

Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) a revizuit în scădere la 0,9% prognoza de creștere a economiei românești pentru 2025, față de 1,6% cât a estimat în luna mai, potrivit raportului "Regional Economic Prospects", publicat joi de instituția financiară internațională.

Revizuirea substanțială a prognozelor reflectă o deteriorare a perspectivelor economice pentru România în contextul actual economic și geopolitic.

Scădere semnificativă a prognozelor pentru 2025

Conform celor mai recente prognoze ale BERD, PIB-ul României ar urma să înregistreze o creștere de 0,9% în acest an, cu 0,7 puncte procentuale mai puțin decât estimarea de 1,6% avansată anterior.

Această revizuire în jos reprezintă o corecție majoră a așteptărilor privind performanța economică a țării și sugerează că factorii care influențează economia românească s-au deteriorat semnificativ de la evaluarea din luna mai.

oameni pe strada
Aproape jumătate dintre români cred că Rusia ar putea ataca România. 57% sunt de acord cu 5% din PIB pentru Apărare - Sondaj

Perspective pentru 2026 într-un context economic dificil

În 2026, creșterea economiei românești ar urma să se situeze la 1,6%, după ce în mai BERD previziona un avans de 2,4%.

Această revizuire în scădere cu 0,8 puncte procentuale pentru 2026 indică faptul că BERD nu anticipează o recuperare rapidă a ritmului de creștere economică nici în anul următor.

Revizuirea prognozelor vine în contextul unui an marcat de măsuri de austeritate adoptate de guvernul român pentru reducerea deficitului bugetar, precum și de incertitudinile generate de conflictul din Ucraina și impactul acestuia asupra economiilor din regiune.

Sursa: Agerpres

Etichete: crestere economica, berd, previziuni economice,

Dată publicare: 25-09-2025 10:05

