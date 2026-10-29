„Rata dobânzii la facilitatea de depozit, rata dobânzii la operaţiunile principale de refinanţare şi rata dobânzii la facilitatea de creditare marginală vor rămâne nemodificate la 2,50%, 2,65% şi, respectiv, 2,90%”, se arată în comunicatul de presă publicat la finalul reuniunii de joi a Consiliului guvernatorilor BCE, conform Agerpres.

Potrivit gardienilor euro, preţurile produselor energetice au continuat să se majoreze, ceea ce prezintă riscuri la adresa perspectivelor inflaţiei. Cu toate acestea, inflaţia de bază s-a menţinut, până în prezent, în linii mari stabilă şi nu se observă un răspuns semnificativ din partea câştigurilor salariale în acest stadiu.

„Este probabil ca amploarea şi durata şocului energetic, precum şi implicaţiile efectelor indirecte şi de runda a doua să alimenteze inflaţia şi să diminueze creşterea economică”, se arată în comunicatul BCE.

Rata anuală a inflației în zona euro a fost de 3,8 % în septembrie 2026, în creștere față de 3,2 % în august. Cu un an în urmă, rata era de 2,2 %. Inflația anuală în Uniunea Europeană a fost de 3,8 % în septembrie 2026, în creștere față de 3,2 % în august. Cu un an în urmă, rata era de 2,6 %, după cum arată datele Comisiei Europene.

„Inflația urmează să atingă nivelul maxim la sfârșitul anului 2026, pe fondul creșterii prețurilor la energie determinată de conflictul din Orientul Mijlociu. Ulterior, aceasta ar trebui să se reducă odată cu scăderea prețurilor la materiile prime energetice, în ciuda efectului de propagare asupra inflației din sectoarele neenergetice. Se estimează că inflația anuală va fi de 3,0 % în 2026, scăzând la 2,1 % în 2028”, arată o analiză din septembrie a BCE.

Christine Lagarde, pleacă de la șefia BCE cu nouă luni înainte de finalul mandatului

Preşedinta Băncii Centrale Europene (BCE) Christine Lagarde a anunțat că va renunța la funcția sa pe 7 februarie 2027, cu aproape nouă luni înainte să-şi încheie mandatul, la sfârşitul lui octombrie 2027.

„Christine Lagarde a informat astăzi Consiliul Guvernatorilor şi pe preşedintele Consiliului European, Antonio Costa, că se va retrage din funcţie la data de 7 februarie 2027. Succesorul său va fi numit de Consiliul European, în urma procesului de nominalizare prevăzut la articolul 283 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene”, a informat instituţia de la Frankfurt într-un comunicat de presă, potrivit Agerpres.

Acest anunţ oficial confirmă mai multe luni de speculaţii referitoare la plecarea lui Christine Lagarde de la BCE înainte de încheierea mandatului.

Bloomberg a dezvăluit că Forumul Economic Mondial, o organizaţie renumită pentru organizarea reuniunii sale anuale de la Davos, încă o curtează pentru a prelua funcţia de preşedinte, iar Lagarde pare pregătită să accepte rolul.

Consiliul European va demara imediat procesul de identificare a unui succesor pentru Christine Lagarde la conducerea Băncii Centrale Europene, a declarat joi preşedintele Consiliului, Antonio Costa. „Pentru a asigura o tranziţie fluidă către următoarea conducere a BCE, procesul de numire a succesorului său va fi iniţiat astăzi şi va continua fără întârziere, în vederea adoptării unei decizii în timp util de către Consiliul European”, a precizat Costa, într-o postare pe platforma X.