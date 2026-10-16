BCE majorase deja dobânzile, atât în iunie cât şi septembrie, cu 25 puncte de bază, după ce inflaţia în zona euro a trecut pragul de 3%, depăşind ţinta de 2% stabilită de BCE, iar unii economişti estimează că până la finele anului va ajunge la 4%, notează Reuters, conform Agerpres.

Totuşi, preşedinta Băncii Centrale Europene, Christine Lagarde, a părut să tempereze cele mai agresive aşteptări ale pieţei, argumentând recent că majorarea cotaţiilor la petrol şi gaze, provocată de conflictul din Iran, este principalul motor al preţurilor mai ridicate.

Datele publicate vineri de Eurostat arată că rata anuală a inflaţiei în zona euro şi în Uniunea Europeană a crescut până la 3,8% în septembrie, de la un nivel de 3,2% în august. Este cel mai ridicat nivel din ultimii trei ani, iar tendinţa ar urma să continue, pe fondul creşterii preţurilor la energie, susţin analiştii.

„Analiza FMI arată că în 2026 va fi necesară cel puţin încă o majorare a dobânzilor cu 25 puncte de bază pentru a asigura menţinerea sub control a inflaţiei”, se arată în raportul dedicat Europei al instituţiei financiare.

„Deşi deciziile de după 2026 ar trebui luate pe baza datelor care apar, o nouă înăsprire este justificată, pentru asigurarea revenirii inflaţiei la ţinta de 2% în 2028. Sprijinul fiscal pentru atenuarea efectelor preţurilor mai ridicate la energie, dacă nu sunt atent calibrate, ar putea submina eforturile de scădere a ratei inflaţiei”, avertizează Fondul Monetar Internaţional.

Scenariul de bază din noile proiecţii ale experţilor BCE prevede că inflaţia totală se va situa, în medie, la 3% în 2026, la 2,5% în 2027 şi la 2,1% în 2028. În ceea ce priveşte inflaţia exclusiv produse energetice şi alimente, scenariul de bază ia în calcul niveluri de 2,5% în 2026, de 2,6% în 2027 şi de 2,3% în 2028. Comparativ cu exerciţiul din luna iunie, proiecţia de bază privind inflaţia este nemodificată pentru 2026, fiind revizuită în sens ascendent pentru 2027 şi 2028. Proiecţia de bază privind creşterea economică se situează la 0,9% pentru 2026, la 1,4% pentru 2027 şi la 1,5% pentru 2028. Aceste valori reprezintă o revizuire în sens ascendent atât pentru 2026, cât şi pentru 2027, reflectând cu precădere rezilienţa peste aşteptări a economiei zonei euro.