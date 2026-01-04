Bani europeni pentru agricultura românească. Ce sume au la dispoziție fermierii în primele două luni din 2026

04-01-2026 | 17:22
Valoarea fondurilor europene pentru investiţii în agricultură şi procesare, în primele două luni ale acestui an, este de aproape 501 milioane de euro.

Adrian Popovici

În lunile ianuarie şi februarie vor fi deschise şapte sesiuni de finanţare, cele mai mari sume fiind alocate pentru: DR-12 - Consolidarea exploataţiilor tinerilor fermieri instalaţi şi a fermierilor recent instalaţi, cu fonduri de 169,5 milioane de euro, sesiune estimată să se deschidă în data de 30 ianuarie, respectiv DR-16 - Investiţii în sectorul legume şi/sau cartofi, cu o alocare de 151,3 milioane de euro (19 ianuarie 2026).

De asemenea, pentru DR-14 - Investiţii în fermele de mici dimensiuni, fondurile disponibile sunt de 108 milioane euro, iar măsura se va deschide la finele lunii februarie, respectiv în 27 februarie 2026.

Tot în februarie vor fi deschise măsurile: DR-17 - Investiţii în sectoarele hamei şi/sau struguri de masă - cu o alocare de 45 milioane de euro (2 februarie 2026); DR-19 - Investiţii neproductive la nivel de fermă - care are prevăzute fonduri de 11,7 milioane de euro (9 februarie 2026); DR-21 - Investiţii pentru prevenirea răspândirii pestei porcine africane (PPA) - cu o sumă de 10 milioane de euro (13 februarie 2026); DR-18 - Investiţii în floricultură, plante medicinale şi aromatice - fonduri de 5 milioane de euro (23 februarie 2026).

Calendarul estimativ de lansare a sesiunilor de depunere a cererilor de finanţare pentru intervenţiile din cadrul Pilonului II - Dezvoltare Rurală al Planului Strategic PAC 2023-2027 a fost publicat pe site-ul oficial al Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (MADR). 

Sursa: Agerpres

Serele și solariile folosite de fermieri și din gospodăriile populației nu vor fi supuse impozitării, a anunțat marți ministrul Agriculturii, Florin Barbu.

A fost haos la Bruxelles, în ziua unui summit crucial pentru Ucraina. Aproximativ 10.000 fermieri au denunțat impactul politicii agricole comunitare, dar și un controversat acord de liber schimb cu state din America de Sud.

Șofranul cel mai scump condiment din lume prinde rădăcini și în România.

