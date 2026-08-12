Finanțarea susține dezvoltarea și modernizarea infrastructurii naționale de transport al gazelor naturale, într-un context în care securitatea energetică, interconectarea regională și reziliența infrastructurii au devenit priorități strategice pentru România și Europa, se arată într-un comunicat al Băncii Transilvania.

SNTGN Transgaz SA, operator al sistemului național de transport al gazelor naturale, are un rol esențial privind infrastructura energetică a României.

Atât Banca Transilvania, cât și Transgaz sunt incluse în BET, principalul indice al Bursei de Valori București, care cuprinde cele mai reprezentative companii listate din România.

”O economie competitivă are nevoie de infrastructură puternică. Prin finanțarea acordată Transgaz susținem investiții care cresc capacitatea României de a se dezvolta, de a atrage investiții și de a consolida rolul strategic în regiune. Finanțarea reunește două companii-fanion ale economiei românești și ale pieței de capital, care colaborează pentru dezvoltarea infrastructurii energetice strategice a României”, a declarat Ömer Tetik, director general Banca Transilvania.

Proiectul Transgaz finanțat de Banca Transilvania, ”esențial pentru consolidarea rolului strategic al României”

”Infrastructura de transport gaze naturale este coloana vertebrală a sistemului energetic național iar dezvoltarea accelerată a acesteia, prin investiții, este esențială pentru consolidarea rolului strategic al României pe plan regional și european. Transgaz are cuprinse în Planul de Dezvoltare al Sistemului Național de Transport gaze naturale 2026-2035, proiecte de investiţii strategice, susținute de Guvernul României și care vizează dezvoltări, modernizări, interconectări ale Sistemului Național de Transport (SNT) și integrarea gazelor naturale din Marea Neagră în sistemul energetic național, proiecte care permit racordarea la SNT a localităţilor de pe teritoriul României și care contribuie la diversificarea rutelor și surselor de aprovizionare cu gaze naturale, reconfigurarea fluxurilor energetice, la creșterea și consolidarea securității aprovizionării cu gaze naturale în România, în regiune și în Uniunea Europeană.

Am fost preocupaţi întotdeauna de a asigura un mix de finanţare competitiv pentru programul de investiţii astfel încât să reuşim obţinerea celor mai bune performanţe. Finanțarea de 300 de milioane de euro de la Banca Transilvania, acordată Transgaz pentru dezvoltarea infrastructurii de transport gaze naturale, nu este doar cea mai mare finanțare acordată de bancă în sectorul energetic, ci reprezintă mult mai mult, un parteneriat strategic de finanțare la costuri competitive încheiat pentru susținerea programului investițional al Transgaz, program destinat tranziției către un sistem energetic adaptat noilor tehnologii și obiectivelor de decarbonizare, proiecte menite să contribuie la îndeplinirea obiectivelor de dezvoltare sustenabilă a infrastructurii de transport al gazelor naturale, la asigurarea şi consolidarea securităţii şi solidarităţii energetice naţionale, regionale şi europene”, a declarat și Ion Sterian, director general al SNTGN Transgaz SA.