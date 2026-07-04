Achiziția Carrefour România de către Pavăl Holding înseamnă o dublă recunoaștere a puterii economice românești. Astfel, pe lângă lovitura de imagine și expansiunea spectaculoasă a fraților plecați de la un magazin de bricolaj din Bacău pentru a crea un imperiu, trebuie precizat și că achiziția Carrefour a însemnat cea mai mare investiție din istoria Băncii Transilvania, afacerea născută în Cluj-Napoca care a devenit cea mai mare bancă din România și Europa de Sud-Est.

Asocierea dintre românii Pavăl Holding și Banca Transilvania pentru preluarea unei afaceri uriașe de la un gigantul mondial dă și mai mult sens noului slogan Carrefour, care începe deja să fie auzit în noile spoturi publicitare: ”Carrefour, mai românesc ca oricând”.

Cea mai mare bancă din România a finanțat, concret, aproximativ o jumătate din prețul de 823 de milioane de euro plătit de Pavăl Holding pentru achiziția lanțului de retail Carrefour România, potrivit informațiilor de pe piață.

”Banca Transilvania anunță acordarea celei mai mari finanțări din istoria sa și din piața finanțărilor bilaterale din România, prin care sprijină achiziția Carrefour România de către Pavăl Holding. Tranzacția contribuie la consolidarea capitalului românesc într-un sector-cheie al economiei.

Achiziția este un pas strategic pentru Pavăl Holding, care își extinde prezența într-un domeniu esențial pentru viața de zi cu zi și pentru dinamica pieței de retail din România”, se arată pe site-ul celui mai mari bănci din România.

”Lucrurile importante și valoroase se construiesc în timp”

”Este un moment de referință inclusiv pentru Banca Transilvania, care confirmă capacitatea noastră de a susține campioni locali și proiecte de anvergură. Suntem pregătiți să sprijinim proiecte cu impact direct asupra a milioane de clienți și a întregului mediu de afaceri. Mulțumim clientului nostru Pavăl Holding pentru încredere și pentru parteneriatul pe care l-am construit în timp, împreună”, a declarat Ömer Tetik, director general Banca Transilvania.

”Le mulțumim partenerilor de la Banca Transilvania pentru seriozitatea și implicarea de care au dat dovadă pe tot parcursul acestui proces. Credem că lucrurile importante și valoroase se construiesc în timp, prin încredere și parteneriate solide, iar această colaborare este un bun exemplu în acest sens”, a transmis Karina Pavăl, vicepreședinte Pavăl Holding.

Cu peste 550.000 de companii în portofoliu, Banca Transilvania este principalul partener al mediului de afaceri românesc, susținător al investițiilor care transformă economia – mai arată banca.

Carrefour, cel mai mare retailer alimentar din Europa, a anunțat în luna februarie vânzarea operațiunilor din România către Pavăl Holding, pentru 823 de milioane de euro, ca parte a revizuirii portofoliului demarate în 2025.

Carrefour generează afaceri globale de 83 de miliarde de euro, prin cele peste 14.000 de magazine distribuite în mai bine de 40 de țări. În România, Carrefour a înregistrat anul trecut afaceri de 3 miliarde de euro.

Grupul Carrefour operează în România 478 de magazine de vânzare cu amănuntul, sub formă de hipermarketuri (Carrefour), magazine de tip supermarket (Carrefour Market), magazine de proximitate (Carrefour Express) şi magazine de tip discount (Supeco).

Cât de mari sunt Pavăl Holding și Banca Transilvania

Grupul Pavăl Holding, deţinut de Dragoş şi Adrian Pavăl, este prezent în România prin companii prezente în mai multe sectoare economice, cea mai cunoscută fiind reţeua de magazine de bricolaj Dedeman.

Alte activităţi vizează comercializarea cu amănuntul de produse farmaceutice şi parafarmaceutice, comercializarea de produse de larg consum, alimentare şi nealimentare, în special cele destinate copiilor şi mamelor/familiei, fabricarea de produse pentru construcţii, întreţinerea şi repararea autovehiculelor, precum şi activităţi de dezvoltare imobiliară, închiriere şi subînchiriere de bunuri proprii sau închiriate.

Pavăl Holding este cel mai mare grup antreprenorial cu capital privat din România, cu un capital social de peste 1,32 miliarde de euro și un profit net de aproape jumătate miliard de euro de anul trecut.

Doar rețeaua de bricolaj Dedeman a înregistrat venituri de 2,64 miliarde euro, în timp ce restul afacerilor aduc și ele câteva miliarde de euro în protofoliu: 900 de milioane de euro în proprietățile imobiliare (clădiri de birouri), participații semnificative la mari companii precum Alro Slatina, Transelectrica, Purcari, Electrica, Promenada Mall etc.

Banca Transilvania, partenerul strategic al Pavăl Holding în mega-afacerea Carrefour România, este cea mai mare bancă din România și unul dintre cei mai mari grupuri financiare din această parte a Europei, cu o capitalizare de peste 8 miliarde de euro și active de 42,6 miliarde de euro. Banca Transilvania a înregistrat anul trecut un profit net de 932 de milioane de euro.