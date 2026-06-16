Potrivit băncii, campania este inspirată din stilul de viaţă al românilor din afara ţării, consideraţi printre cei mai digitalizaţi clienţi ai instituţiei, şi are ca obiectiv facilitarea accesului la soluţii financiare rapide, disponibile de oriunde din lume, pentru gestionarea banilor şi menţinerea conexiunii financiare cu familia din România.

În cadrul campaniei, clienţii actuali şi potenţialii clienţi ai băncii pot accesa o serie de produse şi servicii dedicate mobilităţii financiare, precum deschiderea de cont online prin BT Pay, cu cashback de 5% din plăţi, în limita a 100 de euro, credite imobiliare pentru achiziţia de locuinţe în România fără comision de analiză, precum şi carduri virtuale în euro şi dolari emise prin aplicaţie.

BT are peste 600 de sedii în România, Italia și Republica Moldova

Pe lângă serviciile de banking la distanţă, Grupul Banca Transilvania are peste 600 de sedii în România, Italia şi Republica Moldova. Totodată, banca a dezvoltat platforma "BT pentru Diaspora", care reuneşte soluţii de banking de zi cu zi, recomandări privind gestionarea banilor, informaţii despre siguranţa online şi acces la programul de educaţie financiară FIT - Finanţe pe Înţelesul Tuturor.

Reprezentanţii băncii arată că această campanie face parte din seria iniţiativelor prin care instituţia îşi propune să fie mai aproape de românii din afara ţării.