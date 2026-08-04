Banca Transilvania, împreună cu UniCredit Bank, Raiffeisen Bank, ING Bank și EximBank, susține dezvoltarea companiei românești MOOV Leasing printr-o finanțare sindicalizată de 187 de milioane de euro, a transmis marți BT.

Finanțarea susține planurile de creștere ale companiei și extinderea accesului la soluții moderne de mobilitate în România.

Este una dintre cele mai importante finanțări sindicalizate acordate unei companii antreprenoriale din sectorul leasingului operațional din România, precizează separat și EximBank, bancă deținută de statul român.

Noua facilitate refinanțează un credit sindicalizat de 110 milioane de euro și crește cu peste 70% capacitatea de finanțare MOOV Leasing. O parte dintre condițiile creditului sunt corelate cu obiectivele de sustenabilitate ale companiei, ceea ce reflectă preocuparea acesteia pentru o dezvoltare durabilă și pe termen lung.

Firma românească de leasing a fost înființată în 2022

Banca Transilvania se numără printre băncile care au coordonat acordarea și structurarea finanțării, având totodată rolul de coordonare a relației dintre bănci și companie odată cu acordarea creditului. Asistența juridică a fost asigurată de Filip & Company pentru consorțiul de bănci și de Stoica, Popa & Asociații pentru MOOV Leasing.

MOOV Leasing este platformă digitală românească de leasing operațional și servicii de mobilitate auto. Firma a fost fondată în anul 2022 de către foști executivi de top din sectorul bancar românesc, printre care Bogdan Speteanu (fost CEO al BCR Leasing) și Mircea Dihel (fost CEO al Țiriac Leasing). Platforma a devenit complet operațională la jumătatea anului 2023.