În urma acestei tranzacţii, pragul de deţinere a ajuns la 4,161% din capitalul social al băncii, faţă de 5,161%, anterior, informează News.ro.

"Banca Transilvania informează investitorii că, în data de 10 iulie 2026, a fost notificată cu privire la faptul că Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (European Bank for Reconstruction and Development) a încheiat o tranzacţie în data de 8 iulie 2026 prin care a scăzut sub pragul de deţinere de 5%, prin vânzarea unui pachet de 10.900.000 acţiuni, reprezentând aproximativ 1% din capitalul social. Prin urmare, actualul procent de deţinere este de 4,161% din capitalul social, echivalentul unui număr de 45.371.361 acţiuni, anterior deţinând 5,161%", se arată într-un comunicat al BT.

BERD a vândut un număr de 10.900.000 acţiuni pe piaţa deal, cu o valoare de 414 milioane de lei.

Creştere pe toate liniile de business

Banca Transilvania (BT) a realizat în primul trimestru un profit net de 950,2 milioane lei, cu 25,6% mai mult în comparaţie cu T1 2025, creşterea profitului fiind susţinută de dinamica veniturilor operaţionale şi de menţinerea la un nivel redus a costului riscului, anunţa recent instituţia financiară.

De asemenea, a fost înregistrată o creştere pe toate liniile de business, susţinută de activitatea comercială şi de cererea pentru finanţări. Activele băncii au ajuns la 212,9 miliarde lei, mai mult cu 1,2% faţă de 31 decembrie 2025, ceea ce reflectă capacitatea băncii de a susţine economia inclusiv în perioade dificile, susţin oficialii BT, care se apropie de pragul de 5 milioane de clienţi activi.