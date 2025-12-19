Asociația Energia Inteligentă: ”Carburanții se scumpesc din nou. Cât vom plăti în plus la pompă din 2026”

19-12-2025 | 12:54
Șoferii din România vor avea parte de scumpiri la pompă de la 1 ianuarie 2026, ca urmare a creșterii accizelor și a majorării TVA la carburanți, afirmă asociația Agenţia Energia Inteligentă într-un comunicat de presă.  

”Efectul cumulat se traduce prin zeci de lei în plus la fiecare plin și câteva sute de lei pe an pentru fiecare automobilist”, mai precizează ascoiația.

În 2024, acciza la benzină era de 2,38 lei/l, iar la motorină de 2,32 lei/l, cu un TVA de 19%. Situația s-a schimbat însă din vara lui 2025, când acciza la benzină a crescut la 2,78 lei/l, acciza la motorină a ajuns la 2,55 lei/l, iar TVA-ul aplicat carburantului este majorat la 21%.

”Pentru 2026, accizele vor continua să crească, la 3,06 lei/l pentru benzină și 2,80 lei/l pentru motorină, în timp ce TVA-ul rămâne la 21%”, precizează asociația.

Impact direct asupra prețului la pompă

Majorările fiscale impuse de Guvernul Bolojan se reflectă imediat în prețul final al produselor petroliere.

Pentru benzină, creșterea accizei și TVA-ul aferent duc la o scumpire totală estimată de aproximativ 0,28 lei pe litru, ceea ce înseamnă o majorare de circa 3,8%, raportată la un preț de referință de 7,36 lei/l.

În cazul motorinei, scumpirea este de aproximativ 0,25 lei pe litru, aproximativ 3,3%, calculată la un preț de 7,56 lei/l.

Prețuri aproape de 8 lei litrul de la 1 ianuarie 2026

Dacă astăzi un litru de benzină costă aproximativ 7,61 lei, iar unul de motorină 7,73 lei, după aplicarea noilor accize prețurile pot ajunge la:

-► 7,68 lei/l pentru benzină
-► 7,81 lei/l pentru motorină

”Pragul psihologic de 8 lei pe litru probabil va fi depășit și prețul nu va mai reveni sub 8 lei/l după anul 2026”, mai spune asociația.

Cât costă un plin după scumpire

Diferența se vede clar la fiecare alimentare:

-► un plin de 50 de litri de benzină va costa cu 14 lei mai mult, iar la 60 de litri, creșterea ajunge la 15 lei
-► un plin de 50 de litri de motorină va costa cu 12,5 lei mai mult, iar la 60 de litri, creșterea ajunge la 15 lei

Sute de lei în plus pe an pentru fiecare șofer

Pe termen lung, costurile se adună. La un rulaj mediu de 1.000 km pe lună, cu un consum de 7 l/100 km, un șofer va plăti în anul 2026:

-► 235,20 lei în plus pentru benzină
-► 210,00 lei în plus pentru motorină

Pentru cei care care parcurg aproximativ 15.000 km pe an, costurile suplimentare ajung la:

-► 294 lei pe an pentru benzină
-► 262,50 lei pe an pentru motorină

”Deși scumpirea de 30–33 de bani pe litru poate părea mică, efectul ei este constant și inevitabil. Fiecare plin devine mai scump, iar la final de o nota de plată ajunge la câteva sute de lei. Creșterea accizelor și a TVA-ului confirmă, încă o dată, că politicile fiscale se văd cel mai clar la pompă — acolo unde șoferii plătesc direct”, mai arată Asociația Energia Inteligentă:.

