Ministrul Energiei dă asigurări: Nu voi permite ca românii să plătească preţuri la pompă nejustificate şi exagerate

Stiri actuale
17-12-2025 | 19:29
Bogdan Ivan
Inquam Photos / George Calin

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, afirmă că s-a asigurat ca preţurile la benzină şi motorină să nu crească în această perioadă şi că nu va permite ca românii să plătească "preţuri nejustificate sau exagerate", mai ales în pragul sărbătorilor.

 

autor
Mihaela Ivăncică

"Acum o lună de zile era o mare psihoză, toţi spuneau: vai de mine cresc preţurile la 10 lei motorina şi benzina, pentru că avem situaţia cu Lukoil în contextul internaţional. Astăzi, dacă ne uităm la marile scenarii că va fi 9 - 10 lei motorina şi benzina, este 7,27 lei benzina, motorina 7,47 lei, chiar au scăzut preţurile. Am chemat toţi operatorii şi le-am transmis direct ca o să avem nevoie ca ei să păstreze preţul la o cotă normală. Am transmis un mesaj foarte clar către Consiliul Concurenţei şi ANPC, prin care le-am cerut să caute dacă există practici neconcurenţiale pe piaţă şi în această formă m-am asigurat că nu au crescut preţurile la motorină şi la benzină", a transmis, miercuri, ministrul Energiei, într-un mesaj video pe pagina sa de Facebook.

Acesta a precizat că autorităţile trebuie să se asigure că nimeni, "indiferent cum îi cheamă şi cine sunt", nu se joacă cu preţurile pe piaţă.

"Rolul pe care îl avem ca şi oameni care îi reprezintă pe cei mulţi este să ne facem treaba, să ne asigurăm că oamenii sunt respectaţi şi că nimeni, indiferent cum îi cheamă şi cine sunt, nu se joacă cu preţurile pe piaţă şi nu pun o presiune mai mare pe buzunarul fiecărui român. Aşa că, şi de acum înainte, oamenii au o bază în mine că îi reprezint şi sunt vocea lor în Guvernul României", a adăugat Ivan.

De altfel, ministrul a şi scris pe reţeaua de socializare că nu va permite ca românii "să plătească preţuri la pompă nejustificate şi exagerate, mai ales în prag de sărbători".

Citește și
Bogdan Ivan
Bogdan Ivan: Vești bune pentru facturi mai mici. România operează cea mai mare capacitate de stocare a energiei în baterii
Coaliția a decis: Crește salariul minim din 2026, tăieri de 10% în administrația centrală și subvenții reduse pentru partide

Sursa: Agerpres

Etichete: motorină, benzina, bogdan ivan,

Dată publicare: 17-12-2025 19:29

Articol recomandat de sport.ro
Scandalos! Încă două țări „interzise” de Donald Trump la Campionatul Mondial din 2026
Scandalos! Încă două țări „interzise” de Donald Trump la Campionatul Mondial din 2026
Citește și...
Ce este „autostrada de energie” în care România e la mijloc. Bogdan Ivan vorbește de investiții de 30 miliarde de euro
Stiri actuale
Ce este „autostrada de energie” în care România e la mijloc. Bogdan Ivan vorbește de investiții de 30 miliarde de euro

Ministrul Energiei a obţinut în Consiliul de miniştri al Uniunii Europene conectarea României la noua „autostradă de energie”, proiect strategic care va lega reţelele naţionale de electricitate de cele din Vestul Europei.

Bogdan Ivan: Vești bune pentru facturi mai mici. România operează cea mai mare capacitate de stocare a energiei în baterii
Stiri actuale
Bogdan Ivan: Vești bune pentru facturi mai mici. România operează cea mai mare capacitate de stocare a energiei în baterii

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, anunţă veşti bune pentru facturi mai mici şi un sistem energetic mai sigur, după ce vineri a fost operaţionalizată cea mai mare capacitate de stocare a energiei în baterii din România.

Ministrul Energiei: Interconectarea Austria-Ungaria oferă României acces la o piaţă energetică mai mare, cu preţuri mai mici
Stiri actuale
Ministrul Energiei: Interconectarea Austria-Ungaria oferă României acces la o piaţă energetică mai mare, cu preţuri mai mici

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, anunţă, joi seară, că a prezentat, la forumul Rebuilding Ukraine, ultimele discuţii purtate pentru a accelera proiectele care dezvoltă România şi întreaga regiune pentru următoarele decenii.

Bogdan Ivan: Noul pachet al Comisiei Europene pune România și Sud-Estul Europei pe harta proiectelor energetice critice
Stiri actuale
Bogdan Ivan: Noul pachet al Comisiei Europene pune România și Sud-Estul Europei pe harta proiectelor energetice critice

Bogdan Ivan, ministrul Energiei, anunţă adoptarea de către Comisia Europeană a „Pachetului European pentru Reţele Energetice”, cadrul care pune în sfârşit România şi Sud-Estul Europei pe harta investiţiilor urgente în infrastructura energetică.

Barometrul vizibilității miniștrilor: Rogobete și Ivan în urcare, cine coboară semnificativ
Stiri actuale
Barometrul vizibilității miniștrilor: Rogobete și Ivan în urcare, cine coboară semnificativ

Miniștrii Sănătății și Energiei, Alexandru Rogobete și Bogdan Ivan, urcă pe locurile 2 și respectiv 4 în topul vizibilității membrilor Guvernului pe luna octombrie, unul de pe locul 4 și celălalt de pe locul 8, indică Barometrul vizibilității miniștrilor.

Recomandări
Coaliția a decis: Crește salariul minim în 2026, tăieri de 10% în administrația centrală și subvenții reduse pentru partide
Stiri Politice
Coaliția a decis: Crește salariul minim în 2026, tăieri de 10% în administrația centrală și subvenții reduse pentru partide

PSD și PNL au ajuns la un compromis în ședința coaliției de la Palatul Victoria. Salariul minim ar urma totuși să crească, la schimb cu reducerea impozitulului pe cifra de afaceri pentru companiile mari.

Protest-coregrafie în Piața Victoriei, cu mesaj direct pentru Ilie Bolojan. Oamenii cer modificarea Legilor Justiției. FOTO
Stiri actuale
Protest-coregrafie în Piața Victoriei, cu mesaj direct pentru Ilie Bolojan. Oamenii cer modificarea Legilor Justiției. FOTO

În Capitală, oamenii s-au adunat din nou în Piața Victoriei și cer modificarea de urgență a Legilor Justiției.

Putin atacă aliații europeni ai Ucrainei: „Purcelușii europeni” vor să prăduiască Rusia
Stiri externe
Putin atacă aliații europeni ai Ucrainei: „Purcelușii europeni” vor să prăduiască Rusia

Preşedintele rus Vladimir Putin a estimat miercuri că aliaţii europeni ai Ucrainei, pe care i-a numit "purceluşii europeni", au concepţii revanşarde şi ei doresc colapsul Rusiei pentru a o prădui de resurse, relatează agenţia EFE.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 17 Decembrie 2025

58:45

Alt Text!
La Măruță
La Maruta # - 17 Decembrie 2025

01:29:31

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Doctor de bine
(P) Cancerul de sân este cea mai frecventă formă de cancer în rândul femeilor. Se tratează până la vindecare, dacă este descoperit la timp. Ne explică dr. Joseph Varga, medic specialist oncologie medicală.

19:46

Alt Text!
Exclusiv PRO TV Plus
Obezitatea în România, la cote alarmante! Medicul explică riscurile și soluțiile

13:29

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28