Benzina și motorina din România se ieftinesc. Cu cât a scăzut prețul unui plin

15-12-2025 | 19:34
Benzina și motorina s-au ieftinit în benzinăriile din România, prețul unui plin de motorină ajungând să coste astăzi cu 16,5 lei mai puțin decât luna trecută. Ieftinirile vin după ce Ministrul Energiei a anunțat controale pentru a stopa scumpirile.

autor
Cristian Anton

Carburanții din România s-au ieftinit la pompă cu 4 bani pe litru în ultimele zile, iar un litru de benzină standard a ajuns să coste astăzi între 7,41 și 7,53 lei, în timp ce un litru de benzină premium costă acum între 7,99 și 8,25 lei.

Potrivit specialiștilor de la Peco Online, ”comparativ cu luna trecută, prețul mediu al unui litru de benzină a scăzut cu 1,6%, ceea ce înseamnă că un plin (50 de litri) costă astăzi cu 6,0 lei mai puțin decât în urmă cu 30 de zile.

În cazul motorinei, prețul mediu al unui litru s-a diminuat cu 4,1% ceea ce înseamnă că un plin costă astăzi cu 16,5 lei mai puțin decât în urmă cu 30 de zile”.

România a avut anul acesta un preț mediu pe litrul de benzină de 7,32 lei, față de 7,13 lei în 2024 și 6,75 lei în 2023, dar mai mic decât în 2022, când 7,35 lei pe litru.

Cum sunt prețurile la carburanți în România față de celalalte state UE

La motorină, prețul mediu de anul acesta a fost de 7,55 lei, față de 7,30 lei în 2024 și 7,18 lei în 2023, însă mai mic față de anul 2022, când motorina era 8,07 lei/litru.

România se află în 2025 pe locul al 13-lea în Uniunea Europeană în topul țărilor cu cea mai ieftină benzină, după Bulgaria, Croația, Cipru, Cehia, Ungaria, Lituania, Luxemburg, Malta, Polonia, Slovenia, Spania și Suedia.

În cazul motorinei, țara noastră este situată pe locul 16 între statele Uniunii Europene în ceea ce privește cel mai mic preț, după Austria, Bulgaria, Croația, Cipru, Cehia, Estonia, Ungaria, Letonia, Luxemburg, Malta, Polonia, Slovacia, Slovenia, Spania și Suedia.

Ieftinirea carburanților vine după ce Ministerul Energiei a anunțat în luna noiembrie controale la benzinării, oficialii spunând că prețurile erau majorate artificial de către agenții economici.

