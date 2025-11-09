Digitalizarea ANAF, finalizată până în octombrie 2026. Va folosi inteligență artificială pentru a detecta fraudele fiscale

Stiri actuale
09-11-2025 | 16:57
ANAF

Radu Burnete, consilier prezidențial, estimează că, în aproximativ un an, ANAF va fi digitalizat complet, bazele de date interconectate și AI folosit pentru a detecta zonele cu colectare insuficientă la buget.

autor
Aura Trif

Radu Burnete afirmă că în prezent există „un important proces de digitalizare al ANAF care e oprit cumva la jumătate sau e dus doar până la jumătate”. El a explicat, într-o emisiune la Digi 24, că în prezent Administraţia fiscală din România are acces la toate datele digitale de care are nevoie, fie că e vorba despre e-Factura, TVA, e-Transport sau diverse formulare.

„Acum trebuie făcute două lucruri: unificate aceste baze de date, şi vorbim despre asta de foarte multă vreme şi doi: este nevoie ca algoritmi sau inteligenţă artificială fie utilizaţi pentru a analiza aceste date. Pentru că ştiţi şi dumneavoastră, odată ce foloseşti inteligenţă artificială sau calcule, algoritmii ca să te uiţi la aceste date, vezi anomalii. Te uiţi la 100 de restaurante cu 20 de angajaţi, cu aceeaşi cifră de afaceri, dacă cinci dintre ele plătesc de trei ori mai puţin TVA, nu ştiu, nu presupui că respectivul... te duci până acolo”, a explicat Radu Burnete.

Întrebat când crede că procesul de digitalizare va fi încheiat în cadrul ANAF, Burnete a răspuns: „Octombrie anul viitor”.

„Eu cred că va mai dura un an de zile până o să avem acest sistem, este în curs de dezvoltare. Nu vreau să minimalizăm ce de făcut acolo, problema e că am tot amânat acest proces şi nu l-am făcut şi el nu poate fi făcut peste noapte. Noi am avut li avem bani în PNRR pentru asta, de aia vă spun că toamna anului viitor, atunci mă aştept să văd rezultate, pentru că există câteva sute de milioane în PNRR pentru digitalizarea Administraţiei Fiscale, aceste proiecte vor fi duse până la capăt, sunt în curs de implementare, multe dintre ele”, a argumentat consilierul şefului statului.

Citește și
alexandru rogobete
Rogobete: Încă există mulți oameni care cred că, odată cu noua carte de asigurări de sănătate electronică, vor fi microcipaţi

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a susținut la rândul lui că ANAF dispune în prezent de un software care integrează 11 baze de date, are inclusiv inteligența artificială și urmărește mai mulți indicatori de risc, iar acum este și folosit.

Tragedie în judeţul Bacău unde un bărbat în vârsta de 79 de ani a murit carbonizat în propria locuinţă

Sursa: News.ro

Etichete: anaf, platforma, digitalizare,

Dată publicare: 09-11-2025 16:57

Articol recomandat de sport.ro
Cu un cablu de telefon în nas, fostul sportiv a mințit că are cancer și a obținut o mică avere: „Eram înglodat în datorii”
Cu un cablu de telefon în nas, fostul sportiv a mințit că are cancer și a obținut o mică avere: „Eram înglodat în datorii”
Citește și...
Rogobete: Încă există mulți oameni care cred că, odată cu noua carte de asigurări de sănătate electronică, vor fi microcipaţi
Stiri actuale
Rogobete: Încă există mulți oameni care cred că, odată cu noua carte de asigurări de sănătate electronică, vor fi microcipaţi

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a explicat că, din cauza temerilor unor români că noua carte de sănătate electronică ar implica microcipuri, integrarea cardurilor în CI va fi amânată, pentru a asigura acces tuturor în sistem.

Crima din Teleorman. Femeia ucisă de fostul soț avea ordin de protecție. Bărbatul ar fi răpit-o și violat-o acum două luni
Stiri actuale
Crima din Teleorman. Femeia ucisă de fostul soț avea ordin de protecție. Bărbatul ar fi răpit-o și violat-o acum două luni

Femeia de 25 de ani, ucisă de fostul soț pe stradă în comuna Beciu, avea ordin de protecție împotriva agresorului, care o răpise și o violase, anunță IPJ Teleorman.

Un bărbat din Dâmbovița și fiica lui au răpit-o pe iubita fiului său, acuzând-o că-l înșeală pe acesta. Ce a urmat
Stiri actuale
Un bărbat din Dâmbovița și fiica lui au răpit-o pe iubita fiului său, acuzând-o că-l înșeală pe acesta. Ce a urmat

Un bărbat din Dâmbovița și fiica lui au fost arestați după ce au răpit-o de pe stradă pe concubina fiului acestuia, pe care o suspectau că-l înșeală pe tânăr. Ulterior, l-au chemat și pe băiat pentru o discuție și au eliberat-o pe tânără, care a anunțat poliția.

Recomandări
Exercițiu NATO în România: militarii români, francezi și portughezi au construit în timp record un pod plutitor peste Mureș
Stiri actuale
Exercițiu NATO în România: militarii români, francezi și portughezi au construit în timp record un pod plutitor peste Mureș

Militari români şi ai altor state NATO prezenţi în România au continuat, în acest weekend, antrenamentele în cadrul exerciţiului multinaţional DACIAN FALL 2025 (DAFA 25), unele dintre acestea fiind deschise şi permiţând participarea presei.

Sicriul ultimului domn al Moldovei, depus la Palatul Cotroceni. Nicușor Dan: ”Bine ai venit acasă, Măria Ta”
Stiri actuale
Sicriul ultimului domn al Moldovei, depus la Palatul Cotroceni. Nicușor Dan: ”Bine ai venit acasă, Măria Ta”

Sicriul cu rămăşiţele pământeşti ale lui Grigore Alexandru Ghyka, ultimul domn al Moldovei, a fost depus în Sala Unirii de la Palatul Cotroceni, ca urmare a unei decizii a preşedintelui Nicuşor Dan.

30 de ani de PRO TV. 2003 - Anul în care s-a născut clasa de mijloc în România, cu mall-uri, credite și cu visuri de Europa
Protv 30 de ani
30 de ani de PRO TV. 2003 - Anul în care s-a născut clasa de mijloc în România, cu mall-uri, credite și cu visuri de Europa

Campania 30 de ani în 30 de zile a ajuns în anul 2003. E anul în care România începe, cu adevărat, să se miște. Țara prinde curaj, oamenii își iau viețile în propriile mâini, iar drumul spre Europa nu mai pare un vis, ci un plan cu dată fixă.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Apropo TV
Ediția 23

41:37

Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 07.00 - 09 Noiembrie 2025

02:13:41

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 24

21:39

Alt Text!
Umami: al 5-lea gust
Ediția 9

20:34

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28