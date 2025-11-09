Digitalizarea ANAF, finalizată până în octombrie 2026. Va folosi inteligență artificială pentru a detecta fraudele fiscale

Radu Burnete, consilier prezidențial, estimează că, în aproximativ un an, ANAF va fi digitalizat complet, bazele de date interconectate și AI folosit pentru a detecta zonele cu colectare insuficientă la buget.

Radu Burnete afirmă că în prezent există „un important proces de digitalizare al ANAF care e oprit cumva la jumătate sau e dus doar până la jumătate”. El a explicat, într-o emisiune la Digi 24, că în prezent Administraţia fiscală din România are acces la toate datele digitale de care are nevoie, fie că e vorba despre e-Factura, TVA, e-Transport sau diverse formulare.

„Acum trebuie făcute două lucruri: unificate aceste baze de date, şi vorbim despre asta de foarte multă vreme şi doi: este nevoie ca algoritmi sau inteligenţă artificială fie utilizaţi pentru a analiza aceste date. Pentru că ştiţi şi dumneavoastră, odată ce foloseşti inteligenţă artificială sau calcule, algoritmii ca să te uiţi la aceste date, vezi anomalii. Te uiţi la 100 de restaurante cu 20 de angajaţi, cu aceeaşi cifră de afaceri, dacă cinci dintre ele plătesc de trei ori mai puţin TVA, nu ştiu, nu presupui că respectivul... te duci până acolo”, a explicat Radu Burnete.

Întrebat când crede că procesul de digitalizare va fi încheiat în cadrul ANAF, Burnete a răspuns: „Octombrie anul viitor”.

„Eu cred că va mai dura un an de zile până o să avem acest sistem, este în curs de dezvoltare. Nu vreau să minimalizăm ce de făcut acolo, problema e că am tot amânat acest proces şi nu l-am făcut şi el nu poate fi făcut peste noapte. Noi am avut li avem bani în PNRR pentru asta, de aia vă spun că toamna anului viitor, atunci mă aştept să văd rezultate, pentru că există câteva sute de milioane în PNRR pentru digitalizarea Administraţiei Fiscale, aceste proiecte vor fi duse până la capăt, sunt în curs de implementare, multe dintre ele”, a argumentat consilierul şefului statului.

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a susținut la rândul lui că ANAF dispune în prezent de un software care integrează 11 baze de date, are inclusiv inteligența artificială și urmărește mai mulți indicatori de risc, iar acum este și folosit.

