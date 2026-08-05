Menţinerea ratingului de ţară în categoria recomandată pentru investiţii de către Fitch este o veste importantă pentru România, dar există în continuare îngrijorări privind instabilitatea politică, incertitudinea decizională şi riscul încetinirii reformelor, avertizează Camera de Comerţ Americană în România - AmCham Romania.

"Menţinerea ratingului de ţară în categoria recomandată pentru investiţii, BBB-, ultima treaptă a acestei categorii, este o veste importantă pentru România, aşteptată cu aceeaşi încordare ca decizia de vara trecută, când România a evitat retrogradarea, în condiţiile unui deficit estimat atunci de Fitch la 7,4% din PIB pentru 2025. De data aceasta, deficitul estimat de agenţia de rating pentru 2026 a coborât la 5,9% din PIB, sub prognoza oficială de 6,2%. Sunt recunoscute mai multe progrese pe câteva arii tehnice supuse evaluării, dar, în ciuda acestora, sustenabilitatea traiectoriei de consolidare fiscală, deficitul în continuare ridicat şi dezechilibrele macroeconomice reprezintă îngrijorări", se arată într-un comunicat al organizaţiei.

Potrivit acesteia, decizia agenţiei Fitch contribuie la transmiterea unui semnal de încredere către investitori şi pieţele financiare, dar evidenţiază şi vulnerabilităţile economiei româneşti care nu au fost depăşite.

"Fitch numeşte explicit cauzele fragilităţii macroeconomice a României - instabilitatea politică, incertitudinea decizională şi riscul încetinirii reformelor, toate legate de modul în care funcţionează clasa politică şi instituţiile statului. Dincolo de menţinerea ratingului, pentru mediul de afaceri, cel mai important mesaj al raportului este avertismentul transmis: încrederea investitorilor şi credibilitatea României depind direct de stabilitatea guvernării, de predictibilitatea politicilor publice şi de capacitatea instituţiilor de a implementa reformele asumate, şi de funcţionarea ca stat de drept viabil şi sustenabil", menţionează comunicatul.

”Acest moment impune mai puțină confruntare politică și mai multă responsabilitate”

Conform AmCham, companiile au plătit costul reducerii deficitului bugetar, investesc, plătesc taxe, susţin locuri de muncă şi sprijină economia într-o perioadă dificilă, dar nu pot compensa lipsa de predictibilitate politică, un criteriu foarte atent evaluat de clienţi, acţionari şi investitori instituţionali.

Camera de Comerţ Americană în România subliniază că, după evaluarea Fitch, urmează analiza celorlalte două mari agenţii internaţionale de rating, S&P şi Moody's şi consideră că fiecare măsură pentru continuarea reducerii deficitului bugetar şi implementarea reformelor, inclusiv prin restabilirea echilibrului politic şi administrativ, contează decisiv pentru credibilitatea României.

"Acest moment impune mai puţină confruntare politică şi mai multă responsabilitate instituţională. Răspunsul la semnalul transmis prin raportul Fitch nu poate fi unul declarativ, bazat pe noi promisiuni sau angajamente pentru viitor. Este nevoie de decizii şi acţiuni imediate: un consens transpartinic în jurul obiectivelor strategice ale României, asigurarea stabilităţii guvernamentale şi a unui executiv cu puteri depline, precum şi continuarea procesului critic de ajustare fiscală către ţinta de deficit bugetar de 3% şi existenţa unui plan concret şi clar pentru adoptarea monedei euro", remarcă oamenii de afaceri americani.

Mediul de afaceri cere autorităților să nu mai tolereze corupția și incompetența

Priorităţile identificate de AmCham sunt combaterea evaziunii fiscale şi creşterea colectării, restructurarea cheltuielilor publice, profesionalizarea administraţiei, accelerarea reformelor structurale necesare pentru valorificarea la maximum a fondurilor din PNRR şi din viitorul cadru financiar european, precum şi utilizarea integrală a oportunităţilor oferite de programul SAFE. În opinia organizaţiei, aceste obiective nu mai pot fi amânate şi nici subordonate ciclurilor electorale.

"Mediul de afaceri şi societatea cer decidenţilor şi administraţiei să nu mai tolereze corupţia, incompetenţa şi amânarea proiectelor strategice în domenii esenţiale, precum energia, digitalizarea sistemelor publice, apărarea, sănătatea şi educaţia. Crizele actuale din sfera energiei şi securităţii cibernetice au scos la suprafaţă vulnerabilităţile sistemice care ar fi fost evitabile, dacă ne-am fi făcut temele la timp. Pe măsură ce provocările economice, energetice, climatice şi de securitate se multiplică şi devin mai complexe, întârzierea reformelor şi investiţiilor în infrastructuri critice, precum şi prelungirea instabilităţii politice, generează blocaje sistemice, costuri economice, neîncredere în instituţii şi tensiuni sociale, reducând capacitatea statului de a răspunde eficient crizelor", arată sursa citată.

Cu peste 30 de ani de prezenţă în România, AmCham reuneşte în prezent peste 600 de companii americane, internaţionale şi româneşti cu investiţii cumulate de peste 30 miliarde de dolari americani în România.