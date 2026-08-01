"Ratingul României este susţinut de apartenenţa la UE şi este asociat cu intrările de capital care sprijină convergenţa veniturilor şi accesul la finanţarea externă. PIB-ul per capita şi calitatea guvernanţei sunt peste ale altor ţări cu rating "BBB". Aceste puncte tari sunt puse în balanţă de deficitele bugetare şi de cont curent, mari şi persistente, de creşterea ponderii datoriei guvernamentale şi a datoriei externe nete în PIB, a inflaţiei ridicate şi a politicii interne din ce în ce mai fragmentată şi polarizată", se arată în comunicat.

Potrivit sursei citate, perspectiva negativă reflectă deteriorarea finanţelor publice ale României, în urma deficitelor fiscale ridicate, deşi în declin, şi creşterea rapidă a raportului datorie guvernamentală / PIB. Incertitudinile politic au crescut în urma colapsului Guvernului format din patru partide, în timp ce calea de soluţionare rămâne neclară. Măsurile de consolidare au îmbunătăţit perspectiva fiscală, dar riscurile semnificative pe termen mediu rămân, în urma dificultăţilor implementării, a costurilor socio-politice şi a considerentelor politice înainta alegerilor parlamentare din 2028.

Fitch estimează că deficitul general guvernamental al României se va reduce la 5,9% din PIB în 2026, sub ţinta Guvernului (6%), reflectând execuţia mai bună de la începutul anului până în prezent şi aşteptata creştere a cheltuielilor de capital în semestrul doi. Este mult sub nivelul de 9,3% din 2024, dar deficitul fiscal rămân printre cele mai ridicate în rândul ţărilor cu rating "BBB".

Reducerea deficitului ar urma să fie mai lentă dincolo de 2026

România a rămas fără Guvern în urma colapsului coaliţiei formate din patru partide, în mai 2026, după 10 luni la putere. În opinia Fitch, aceste evoluţii au deschis o potenţială perioadă extinsă de riscuri politice, sincronizarea, compoziţia şi stabilitatea noului Guvern fiind extrem de nesigure, pe fondul diviziunilor profunde între foştii parteneri de coaliţie. Dinamicile politice au redus vizibilitatea privind strategia fiscală dincolo de 2026 şi au întârziat aprobarea reformelor din Facilitatea de Redresare şi Rezilienţă (RRF), ceea ce ar putea duce la pierderea fondurilor, mai menţionează agenţia de rating.

Fitch se aşteaptă ca reducerea deficitului să fie mai lentă dincolo de 2026, cu riscuri de deteriorare semnificative înainta alegerilor parlamentare din 2028, ţinând cont de creşterea slabă a României, spaţiul limitat pentru măsuri suplimentare de consolidare fiscală, din cauza costurilor ridicate socio-economice şi a incertitudinii politice continue. Fitch estimează că deficitul fiscal se va atenua gradual la 5% din PIB în 2028, presupunând că vor scădea cheltuielile de capital, în urma finalizării RRF şi a reindexării modeste a pensiilor şi salariilor.

Agenţia prognozează că raportul datorie guvernamentală / PIB va creşte la 64,5% până în 2028, de la 59,3% la finalul lui 2025, peste media proiectată de 57,9%, şi va continua apoi să crească, deşi într-un ritm mai lent. Fitch estimează că excedentul primar care stabilizează datoria se va situa la 0,1% în 2028, implicând că o ajustare suplimentară de 1,5% din PIB va fi cerută pentru a stabiliza raportul datorie publică / PIB. Traiectoria datoriei este, de asemenea, vulnerabilă la deprecierea leului românesc, în condiţiile în care 53% din datoria guvernamentală este denominată în valută.

Fitch se aşteaptă ca deficitul de cont curent să se atenueze doar gradual, la 6,7% din PIB până în 2028, de la 7,9% din PIB în 2025, în pofida deficitelor fiscale mai scăzute, dar să rămână mai ridicat decât în rândul ţărilor cu rating "BBB". Intrările de capital ar trebui să sprijine rezerve internaţionale brute stabile, dar agenţia prognozează că acoperirea plăţilor externe curente prin rezerve va scădea la 4,6 luni în 2028, de la 5,2 luni în 2025. Datoria externă netă external va creşte gradual spre 32% din PIB până în 2028, de la 22,5% din PIB în 2025.

Inflația ridicată reprezintă o slăbiciune pentru ratingul României

"Deficitele gemene mari ale României o fac puternic dependentă de finanţarea externă, lăsând-o expusă modificărilor în încrederea pieţelor. Intrările semnificative de fonduri europene au redus necesarul de finanţare externă al pieţei în 2026. Împrumuturile de pe piaţă vor rămâne probabil ridicate, deoarece deficitul fiscal mai scăzut este contrabalansat de scadenţele în creştere ale datoriei externe şi intrările proiectate mai reduse de fonduri europene", se menţionează în raport.

Fitch se aşteaptă ca economia României să se contracte cu 0,6% în 2026 (după o creştere medie de 0,3% în 2024-2026), în pofida finanţărilor mai ridicate din fonduri europene, deoarece scăderea veniturilor reale disponibile şi încrederea slabă a consumatorilor reduc cheltuielile gospodăriilor, în timp ce conflictul din Orientul Mijlociu afectează cererea externă. Agenţia prognozează o redresare a PIB-ului spre potenţialul său de 2,3% în 2028, sprijinit de îmbunătăţirea dinamicilor salariale, şi majorarea investiţiilor din sectorul privat, compensând parţial reducerea cheltuielilor publice de capital. Creşterea economiei va rămâne sub mediana estimată a grupului de referinţă, de 2,7%.

Inflaţia ridicată reprezintă o slăbiciune pentru ratingul României, consideră Fitch, rata anuală medie a inflaţie fiind în ultimii ani peste cea a ţărilor cu rating "BBB" şi mult peste ţinta BNR de 2,5% +/-1pp. Fitch estimează o rată medie a inflaţiei de 7,6% în 2026, de la 6,8% în 2025, înainte de a se modera la 3,8% în 2028.

În opinia Fitch, factorii care ar putea duce, individual sau colectiv, la o acţiune negativă de rating ar fi eşecul implementării măsurilor suplimentare de consolidare fiscală, care pe termen mediu au ca efect stabilizarea datoriei publice, în urma tensiunilor politice prelungite care împiedică implementarea politicilor. Pe plan extern, dovada efectelor negative la adresa finanţării externe şi lichidităţii, sau asupra stabilităţii macroeconomice, provocate de tensiunile politice sporite sau deficitele gemene persistent ridicate, ar putea duce la retrogradarea ratingului.

Printre factorii care ar putea duce, individual sau colectiv, la acţiuni pozitive de rating, se află încrederea că progresele solide înregistrate cu consolidarea fiscală vor sprijini stabilizarea datoriei ca procent din PIB pe termen mediu, ceea ce ar putea duce la o revizuire a perspectivei atribuite ratingului României, de la negativă la stabilă, şi reducerea gradului de îndatorare externă şi a riscurilor de finanţare externă, în urma îmbunătăţirii structurale a deficitului de cont curent, se arată în raport

Toate cele trei mari agenţii de agenţii de evaluare financiară (S&P Global Ratings, Moody's şi Fitch) au o perspectivă "negativă" asociată ratingului suveran al României, ceea ce plasează ţara la un pas de un calificativ din categoria "junk" (nerecomandat pentru investiţii n.r.).