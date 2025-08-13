Min. Finanțelor: Nu mai poți rămâne 15 ani firmă inactivă, fără consecințe. Urmează dizolvări și radieri pentru societăți

Ministerul de Finanţe va crea un regim prin care societăţile inactive vor avea termene clare până la care ori se declară active din nou, ori vor intra într-o procedură de dizolvare, lichidare şi radiere, după caz.

Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor: "O altă chestiune foarte importantă se referă la contribuabilii inactivi. Avem un număr de 462.000 de contribuabili inactivi.

Aceştia datorează bugetului de stat 3 miliarde şi jumătate de lei. Practic nu a existat o preocupare până acum în privinţa acestei pături de societăţi comerciale inactive, cu sau fără datorii.

Dar ele îngreunează foarte mult administrarea fiscală şi chiar dacă apare, nu sunt pe radar, creează datorii. 3 miliarde şi jumătate de lei sunt foarte mulţi bani şi sunt foarte mulţi bani pentru România astăzi.

Nu mai poţi să stai 15-20 de ani în inactivitate fără să te deranjeze nimeni. Vom crea un regim în care societăţile inactive vor avea termene clare până la care ori se declară activi din nou, pentru cei care sunt în această situaţie complet accidental, din diverse motive, ori vor intra într-o procedură de dizolvare, lichidare şi radiere după caz."

"Nu putem să avem un regim atât de facil în privinţa înfiinţării companiilor, cu costuri extrem de mici, un leu, şi un regim atât de complicat în privinţa desfiinţării lor. Practic nu le desfinţăm niciodată. Am găsit inactivi  (n.r - societăți inactive) şi de 15 ani", a spus Alexandru Nazare, într-o conferinţă de presă organizată la Guvern.

"Nu i-a deranjat nimeni, cu o floare"


Ministrul a menţionat că societăţile inactive care au o vechime mai mare de trei ani au datorii de 1,5 miliarde de lei.

"Nu i-a deranjat nimeni cu o floare şi nu se mai poate face acest lucru, dacă vrem cu adevărat să ridicăm la suprafaţă şi să reglăm aceste probleme pe fond, care n-au fost reglate niciodată. Şi nu-i nici normal pentru toţi contribuabilii corecţi care îşi plătesc taxele la zi, care au actele în regulă, să ai aproape jumătate de milion de companii în inactivitate la care nu se uită mai nimeni, nu e deloc corect. Pentru că regimul trebuie să fie egal pentru toate companiile", a mai afirmat Alexandru Nazare.

