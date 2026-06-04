Procurorii au stabilit că omul a fost ucis de doi indivizi, minori la momentul săvârșirii faptei.

Victima de 77 de ani, din satul Ostrovu, a fost găsită de un nepot - agoniza. Inițial, toată lumea a crezut că bătrânul a căzut și s-a lovit, iar de aici i s-ar fi tras moartea.

De fapt, omul fusese bătut cu sălbăticie de 2 băieți, de 15 și 17 ani, cu care obișnuia să stea la un pahar.

La plecare, adolescenții i-ar fi luat toți banii din casă, adică 1.000 de lei. Se întâmpla în 2022. Doi ani mai târziu, unul dintre minori a ajuns în atenția poliției după ce, într-un sat învecinat, a fost găsit ucis un alt bărbat, de 86 de ani.

Se afla în anturajul suspecților, iar convorbirile sale telefonice au fost înregistrate. Într-una dintre ele, a vorbit despre cum el și amicul său l-au ucis pe bătrânul din Ostrovu. Cercetările au fost dificile și au durat doi ani, având în vedere timpul scurs de la comiterea faptei. Acum, cei doi tineri, ambii deveniți majori, au fost trimiși în judecată pentru acuzația de omor calificat și tâlhărie.