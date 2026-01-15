A fost prins unul dintre cei mai căutați români, aflat pe lista „Most Wanted”. Fugise în Indonezia după o crimă îngrozitoare

15-01-2026 | 13:47
Polițiștii au reușit identificarea și reținerea celui de-al treilea bărbat acuzat de moartea omului de afaceri Adrian Kreiner, din Sibiu. 

Octavian Moldovan

Costin Zuleam, în vârstă de 33 de ani, era pe lista celor mai căutați infractori ai EUROPOL.

Corespondent Știrile PRO TV: „Costin Zuleam a fost prins în Bali, de poliția locală, la cererea autorităților române. Suspectul nu a fost ușor de identificat, mai ales că slăbise, s-a vopsit blond și și-a ras barba.

El a fost încarcerat, iar acum vor începe procedurile de extrădare. România va trebui să trimită date din dosarul penal în care acesta a fost condamnat în primă instanță pentru omor și tâlhărie calificată la 30 de ani de închisoare.

Vă reamintesc că, în noiembrie 2023, împreună cu alți doi prieteni, Zuleam a plănuit și a executat un jaf care a oripilat opinia publică. Cu cagule pe față, cei trei au intrat în casa omului de afaceri sibian Adrian Kreiner, pe care l-au bătut sălbatic pentru a le dezvălui unde își ține banii și obiectele de valoare. Tâlharii au plecat cu bijuterii și ceasuri în valoare de aproximativ 200.000 de euro, lăsându-l pe Kreiner inconștient, legat de mâini și picioare, acoperit cu un covor. Victima a murit în scurt timp.

Doi dintre suspecți, Laurențiu Ghiță și Marian Cristian Minae, au fost prinși și încarcerați, dar Zuleam a reușit să fugă în Belgia, apoi în Indonezia. Ceilalți doi suspecți au fost condamnați în primă instanță de Tribunalul Alba la închisoare pe viață.”

Parchetul de pe lângă Tribunalul Sibiu a anunțat, luni, trimiterea în judecată a celor trei bărbați care sunt acuzați că l-au ucis și jefuit pe omul de afaceri Adrian Kreiner: Zuleam Costinel Cosmin, Ghiţă Laurenţiu şi Minae Marian Cristian.

Cristian Marian Minae, al doilea inculpat în cazul uciderii omul de afaceri Adrian Kreiner, în Sibiu, va fi adus în țară în noaptea de marți spre miercuri.

După cinci luni de la uciderea omului de afaceri Adrian Kreiner din Sibiu, autoritățile au reușit să obțină predarea unui alt suspect, care se ascundea în Irlanda de Nord.  

Preşedintele Nicuşor Dan afirmă că democrația din România a reușit în 2025 să înfrunte cu succes ”un război hibrid”, după ”un ciclu electoral prelungit, care n-a fost lipsit de dificultăţi”.  

Judecătorii de la Curtea de Apel București au respins cererea de suspendare a activității Comitetului pe justiție constituit la inițiativa premierului Ilie Bolojan. Activitatea, dar și formarea grupului este criticată și de CSM.

Trupe militare din mai multe țări europene, printre care Franța, Germania, Norvegia și Suedia, au început să sosească în Groenlanda pentru a contribui la consolidarea securității acestei insule arctice.

