Cum ar putea arăta reforma Justiției. Guvernul cere un plan pentru criza de personal din intanțe. Reacția CSM

Magistrați, reprezentanți ai societății civile și ai mai multor instituții publice s-au întâlnit pentru a doua oară la Guvern, ca să discute problemele din Justiție.

Pentru început, au decis elaborarea unui plan, menit să ducă la reducerea deficitului de personal din sistem. Parchetele de pe lângă judecătorii vor fi comasate, iar instanțele cu activitate redusă ar urma să fie desființate. Un audit independent va analiza sistemul de repartizare a dosarelor.

La întâlnirea de la Palatul Victoria s-a stabilit ca CSM și Ministerul Justiției să vină, până la finalul lunii, cu un plan de reducere a deficitului de personal din instanțe, a anunțat Guvernul.

Parchetele de pe lângă judecătorii vor fi reunite într-o structură unică, la nivelul fiecărui județ. Iar instanțele cu activitate redusă ar urma să fie desființate. Un audit va analiza sistemul de repartizare aleatorie a dosarelor și raportul va fi făcut public până în 15 iunie.

Propunerile ONG-urilor pentru reforma Justiției

În plus, organizațiile civice Declic și Funky Citizens au mers la Guvern cu zeci de propuneri de modificare a legilor justiției.

Corespondent Știrile ProTV: „Anchetarea magistraților să revină de la Serviciul de Anchete Speciale la DNA pentru fapte de corupție, la DIICOT pentru criminalitatea organizată și la parchetele comune pentru celelalte infracțiuni. Asociațiile propun și ca același complet de judecată să fie menținut de la debutul procesului până la pronunțarea verdictului”.

Ca să limiteze situațiile arbitrare, ONG-urile propun ca delegarea să fie decisă de Secția pentru judecători din cadrul CSM, nu de președintele Curții de Apel, și să aibă o durată maximă de 12 luni, fără posibilitatea de prelungire. Și să fie suspendată până la soluționarea dosarelor penale, acolo unde apare riscul de prescripție. În plus, vor să se interzică schimburile de delegări între aceleași instanțe ori parchete.

Mai propun concurs obligatoriu pentru toate funcțiile de conducere. Toate hotărârile judecătorești să fie publicate pe o platformă digitală, iar ședințele de judecată în cauzele penale și de contencios administrativ de la curțile de apel și Înalta Curte de Casație și Justiție să fie transmise în direct. Iar după o schimbare nelegală a completului de judecată, toate actele de procedură care au urmat să fie anulate.

Adrian Rista, avocat, Funky Citizens: „Am constatat că nu există nicio modalitate de evaluare managerială a acestor conduceri. Este vorba despre a aduce o administrare corectă a justiției, de reducere a caracterului aleatoriu și personalizat”.

Diana Ionescu, lector universitar, Declic: „Cred că temele din spațiul public arată că deja sunt vulnerabilități în sistemul judiciar. Este firesc ca legislația să fie analizată, vulnerabilități să fie identificate”.

Reprezentanții Consiliului Superior al Magistraturii au venit cu propriile doleanțe.

Alin Ene, judecător și membru CSM: „Trebuie văzut ce modificări sunt necesare și trebuie înțeles că reforma nu se poate face cu presiunea emoției populare”.

Claudiu Drăgușin, judecător și membru CSM: „Există nevoia de corecții ale legilor justiției, însă nu în acești parametri în care ne-au fost prezentați. Ni s-au trimis niște texte de lege care în opinia noastră sunt un pic neserioase. Lucrurile astea trebuie discutate la rece, cu specialiști”.

La reuniune au participat reprezentanți de la Guvern, Președinție, CSM și Ministerul Justiției, de la asociațiile profesionale din magistratură și ONG-uri. Comitetul a fost înființat de premierul Ilie Bolojan ca urmare a anchetei Recorder privind problemele din sistemul judiciar.

