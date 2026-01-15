Cum ar putea arăta reforma Justiției. Guvernul cere un plan pentru criza de personal din intanțe. Reacția CSM

Stiri Justitie
15-01-2026 | 08:46
×
Codul embed a fost copiat

Magistrați, reprezentanți ai societății civile și ai mai multor instituții publice s-au întâlnit pentru a doua oară la Guvern, ca să discute problemele din Justiție.  

autor
Teodora Suciu

Pentru început, au decis elaborarea unui plan, menit să ducă la reducerea deficitului de personal din sistem. Parchetele de pe lângă judecătorii vor fi comasate, iar instanțele cu activitate redusă ar urma să fie desființate. Un audit independent va analiza sistemul de repartizare a dosarelor.

La întâlnirea de la Palatul Victoria s-a stabilit ca CSM și Ministerul Justiției să vină, până la finalul lunii, cu un plan de reducere a deficitului de personal din instanțe, a anunțat Guvernul.

Parchetele de pe lângă judecătorii vor fi reunite într-o structură unică, la nivelul fiecărui județ. Iar instanțele cu activitate redusă ar urma să fie desființate. Un audit va analiza sistemul de repartizare aleatorie a dosarelor și raportul va fi făcut public până în 15 iunie.

Propunerile ONG-urilor pentru reforma Justiției

În plus, organizațiile civice Declic și Funky Citizens au mers la Guvern cu zeci de propuneri de modificare a legilor justiției.

Citește și
Nicusor Dan, magistrati, dosare
Surse: Referendumul anunţat de Nicuşor Dan va consulta magistraţii prin vot prin corespondenţă. Plicuri trimise la instanţe

Corespondent Știrile ProTV: „Anchetarea magistraților să revină de la Serviciul de Anchete Speciale la DNA pentru fapte de corupție, la DIICOT pentru criminalitatea organizată și la parchetele comune pentru celelalte infracțiuni. Asociațiile propun și ca același complet de judecată să fie menținut de la debutul procesului până la pronunțarea verdictului”.

Ca să limiteze situațiile arbitrare, ONG-urile propun ca delegarea să fie decisă de Secția pentru judecători din cadrul CSM, nu de președintele Curții de Apel, și să aibă o durată maximă de 12 luni, fără posibilitatea de prelungire. Și să fie suspendată până la soluționarea dosarelor penale, acolo unde apare riscul de prescripție. În plus, vor să se interzică schimburile de delegări între aceleași instanțe ori parchete.

Mai propun concurs obligatoriu pentru toate funcțiile de conducere. Toate hotărârile judecătorești să fie publicate pe o platformă digitală, iar ședințele de judecată în cauzele penale și de contencios administrativ de la curțile de apel și Înalta Curte de Casație și Justiție să fie transmise în direct. Iar după o schimbare nelegală a completului de judecată, toate actele de procedură care au urmat să fie anulate.

Adrian Rista, avocat, Funky Citizens: „Am constatat că nu există nicio modalitate de evaluare managerială a acestor conduceri. Este vorba despre a aduce o administrare corectă a justiției, de reducere a caracterului aleatoriu și personalizat”.

Diana Ionescu, lector universitar, Declic: „Cred că temele din spațiul public arată că deja sunt vulnerabilități în sistemul judiciar. Este firesc ca legislația să fie analizată, vulnerabilități să fie identificate”.

Reprezentanții Consiliului Superior al Magistraturii au venit cu propriile doleanțe.

Alin Ene, judecător și membru CSM: Trebuie văzut ce modificări sunt necesare și trebuie înțeles că reforma nu se poate face cu presiunea emoției populare”.

Claudiu Drăgușin, judecător și membru CSM: „Există nevoia de corecții ale legilor justiției, însă nu în acești parametri în care ne-au fost prezentați. Ni s-au trimis niște texte de lege care în opinia noastră sunt un pic neserioase. Lucrurile astea trebuie discutate la rece, cu specialiști”.

La reuniune au participat reprezentanți de la Guvern, Președinție, CSM și Ministerul Justiției, de la asociațiile profesionale din magistratură și ONG-uri. Comitetul a fost înființat de premierul Ilie Bolojan ca urmare a anchetei Recorder privind problemele din sistemul judiciar.

Cum arată „reforma administrativă” a guvernului Bolojan. Ce se taie ca să se păstreze neatinse salariile de bază

Sursa: Pro TV

Etichete: justitie, judecatori, CSM, tribunale, reforma,

Dată publicare: 15-01-2026 07:47

Articol recomandat de sport.ro
Dan Petrescu și-a spus oful într-un moment greu: "Rusia, Italia, Anglia! Mai puțin din România"
Dan Petrescu și-a spus oful într-un moment greu: "Rusia, Italia, Anglia! Mai puțin din România"
Citește și...
CSM anunță calendarul măsurilor pentru eficientizarea activității instanțelor de judecată. Când vor fi implementate
Stiri Justitie
CSM anunță calendarul măsurilor pentru eficientizarea activității instanțelor de judecată. Când vor fi implementate

CSM anunţă măsuri pentru eficientizarea activităţii instanţelor de judecată. Data de 23 ianuarie este termenul pentru consultarea instanţelor de judecată.

Surse: Referendumul anunţat de Nicuşor Dan va consulta magistraţii prin vot prin corespondenţă. Plicuri trimise la instanţe
Stiri actuale
Surse: Referendumul anunţat de Nicuşor Dan va consulta magistraţii prin vot prin corespondenţă. Plicuri trimise la instanţe

Consultarea magistraţilor în cadrul referendumului privind activitatea CSM, anunţat de preşedintele Nicuşor Dan, ar urma să se facă pe modelul votului prin corespondenţă, magistraţii primind la instanţe plicuri cu întrebarea. 

Secţia pentru procurori a CSM respinge referendumul: „Nu poţi repara presupuse încălcări ale legii prin alte încălcări”
Stiri actuale
Secţia pentru procurori a CSM respinge referendumul: „Nu poţi repara presupuse încălcări ale legii prin alte încălcări”

Secţia pentru procurori din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii transmite, într-un comunicat de presă, că referendumul propus de preşedintele Nicuşor Dan privind validarea sau demiterea actualei componenţe a CSM nu este prevăzut de Constituţie. 

Recomandări
MAI, ținta ironiilor după o postare de Ziua Culturii. Titlu și versuri greșite ale unei poezii de Mihai Eminescu
Stiri actuale
MAI, ținta ironiilor după o postare de Ziua Culturii. Titlu și versuri greșite ale unei poezii de Mihai Eminescu

Câteva versuri dintr-o poezie a lui Mihai Eminescu, postate joi pe pagina de Facebook a Ministerului Afacerilor Interne cu ocazia Zilei Culturii Naţionale, au provocat reacţii critice sau ironice din partea celor care au accesat pagina.

Răspunsul Danemarcei după întâlnirea de la Casa Albă. Singura putere nucleară din UE trimite trupe la exerciții în Groenlanda
Stiri externe
Răspunsul Danemarcei după întâlnirea de la Casa Albă. Singura putere nucleară din UE trimite trupe la exerciții în Groenlanda

Mai multe trupe NATO vor fi prezente în Groenlanda „în următoarele zile”, a afirmat miercuri viceprim-ministrul groenlandez după o întâlnire la Casa Albă între lideri danezi, groenlandezi şi americani.

Guvernul pregătește bugetul de stat pe 2026. Ministerele prezintă la Palatul Victoria bilanțul pentru anul trecut
Stiri Politice
Guvernul pregătește bugetul de stat pe 2026. Ministerele prezintă la Palatul Victoria bilanțul pentru anul trecut

Ministerele au început să prezinte bilanţul pentru 2025 şi baza de la care se porneşte în construcţia bugetului din 2026. Joi sunt chemați la reprezentanții de la Educație, Cultură, Dezvoltare și Apărare.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 14 Ianuarie 2026

45:18

Alt Text!
La Măruță
14 Ianuarie 2026

01:30:57

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
14 Ianuarie 2026

01:45:29

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59