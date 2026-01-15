Viitorul transportului în orașe. Robo-taxiuri autonome, testate cu succes pe străzile din SUA și China

15-01-2026 | 11:35
Robo-taxiurile sunt mașini care pot transporta oameni fără șofer și sunt testate deja în câteva mari orașe din Statele Unite și China. Fac zilnic mii de curse și în 2026 vom vedea tot mai multe la treabă.

Marian Andrei

Nuro, un parteneriat între Uber și Lucid, este pe piață de ceva timp și de curând a reușit să atragă o finanțare de peste 200 de milioane de dolari. Se investește foarte mult în această tehnologie și încă încercăm să ne dăm seama care este planul de afaceri al companiilor din domeniu. Vor să vândă tehnologia mașinilor autonome sau flote întregi de mașini fără șofer care să facă ride-sharing în diverse orașe.

Aceste mașini sunt autonome, se folosesc de camere live și de senzori ca să înțeleagă ce se întâmplă în jurul lor și să te ducă la destinație. 

Citește și...
Comisia Europeană cere o strategie comună pentru dezvoltarea AI: Mașinile viitorului trebuie să fie construite în Europa
Stiri externe
Comisia Europeană cere o strategie comună pentru dezvoltarea AI: Mașinile viitorului trebuie să fie construite în Europa

Preşedinta Comisiei Europene a făcut un apel la o strategie continentală pentru dezvoltarea maşinilor autonome, subliniind că inteligenţa artificială poate revigora sectorul auto european şi poate îmbunătăţi siguranţa rutieră, transmite Reuters.

Mașinile autonome au fost aproape pretutindeni la CES. Tehnologiile au avansat, în ciuda incidentelor. Ce urmează
iLikeIT
Mașinile autonome au fost aproape pretutindeni la CES. Tehnologiile au avansat, în ciuda incidentelor. Ce urmează

Diversitatea mașinilor autonome, care nu necesită un șofer, a fost mai mare ca niciodată anul acesta la CES. Am văzut atât autoturisme care pot fi folosite în regim de taxi, dar și diverse alternative la mijloacele de transport urban obișnuit.

Ce s-a văzut la cel mai important târg de tehnologie din lume. De ecrane pentru dislexici până la gutiere inteligente
iLikeIT
Ce s-a văzut la cel mai important târg de tehnologie din lume. De ecrane pentru dislexici până la gutiere inteligente

Mașini autonome, aeronave de mici dimensiuni, roboți care joacă șah, televizoare de ultimă generație, lingura care iți induce senzația că mănânci sărat prin unde electrice și zeci de noi dispozitive medicale care pot schimba milioane de vieți.

