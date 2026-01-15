Viitorul transportului în orașe. Robo-taxiuri autonome, testate cu succes pe străzile din SUA și China

Robo-taxiurile sunt mașini care pot transporta oameni fără șofer și sunt testate deja în câteva mari orașe din Statele Unite și China. Fac zilnic mii de curse și în 2026 vom vedea tot mai multe la treabă.

Nuro, un parteneriat între Uber și Lucid, este pe piață de ceva timp și de curând a reușit să atragă o finanțare de peste 200 de milioane de dolari. Se investește foarte mult în această tehnologie și încă încercăm să ne dăm seama care este planul de afaceri al companiilor din domeniu. Vor să vândă tehnologia mașinilor autonome sau flote întregi de mașini fără șofer care să facă ride-sharing în diverse orașe.

Aceste mașini sunt autonome, se folosesc de camere live și de senzori ca să înțeleagă ce se întâmplă în jurul lor și să te ducă la destinație.

