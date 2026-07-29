Camera Deputaților a fost for decizional în acest caz, iar după promulgare noul sistem va permite reducerea accizei la carburanți în funcție de evoluția prețurilor de pe piață. Proiectul a fost adoptat cu 293 voturi, 2 voturi împotrivă și o abținere.

Votul deputaților are loc într-un context în care prețurile la carburanți au crescut semnificativ, iar în multe stații de alimentare din România motorina a depășit pragul de 10 lei/litru.

Potrivit inițiatorilor, mecanismul ar urma să reducă prețul carburanților la pompă cu cel puțin 34 de bani pe litru, iar în funcție de evoluția pieței reducerea poate ajunge până la 85 de bani pe litru.

Deputatul PSD Bogdan Ivan, fost ministru al Energiei, a declarat că mecanismul propus va produce, la nivelul actual al cotațiilor, o reducere de aproximativ 34 de bani pe litru. Acesta a precizat că diminuarea accizei poate crește până la 68 de bani, respectiv 85 de bani pe litru, dacă prețurile carburanților continuă să urce, raportat la perioada de dinaintea izbucnirii conflictului militar din Orientul Mijlociu.

Cum va funcționa acciza dinamică

Proiectul stabilește un sistem gradual de reducere a accizei, în funcție de evoluția simultană a cotațiilor internaționale Platts și a prețului mediu la pompă.

La nivelul actual al prețului motorinei, acciza ar urma să fie redusă cu 10%, ceea ce înseamnă o ieftinire de aproximativ 34 de bani pe litru.

Dacă prețurile continuă să crească, reducerile vor fi aplicate astfel:

51 de bani/litru (reducere de 15% a accizei), pentru prețuri cuprinse între 9,98 și 10,42 lei/litru;

68 de bani/litru (reducere de 20% a accizei), pentru prețuri între 10,42 și 10,85 lei/litru;

85 de bani/litru (reducere de 25% a accizei), dacă prețul la pompă depășește 10,85 lei/litru.

Nivelul reducerii va fi stabilit în funcție de evoluția simultană a cotațiilor internaționale Platts și a prețului mediu al carburanților din România.

Potrivit proiectului de lege, starea de criză pe piața țițeiului și a produselor petroliere, în baza căreia poate fi activat mecanismul accizei dinamice, este instituită până la 31 octombrie 2026, termen considerat cert și verificabil de inițiatori.