Marile lanțuri de benzinării au scumpit motorina și la această stație din București. Un litru de motorină este mai scump cu 0,36 RON, după ce a expirat măsura de reducere a accizei și TVA-ul aferent, și a ajuns la 9,54 lei. Benzina, pe de altă parte, a rămas la același preț, deși am văzut și ieftiniri în ultimele două săptămâni.

Totuși, prețurile carburanților sunt mai mari față de începutul anului și, din acest motiv, miercuri, la Guvern, a avut loc o întâlnire la care au participat premierul interimar, ministrul Finanțelor, dar și reprezentanți ai marilor operatori din piața carburanților și au fost discutate posibile măsuri pentru reducerea prețurilor din benzinării, în funcție de evoluțiile internaționale din următoarea perioadă.

Bineînțeles, cu un guvern interimar, eventuale modificări legislative s-ar putea face doar în cadrul unei sesiuni extraordinare în Parlament. Între timp, pe piețele internaționale, barilul de țiței a coborât destul de mult.

În ultimele două săptămâni a ajuns la aproximativ 72 de dolari, adică foarte aproape de nivelul de dinaintea izbucnirii conflictului din Orientul Mijlociu, așa că analiștii spun că sunt șanse să vedem, în următoarea perioadă, ieftiniri la benzinării, dacă nu vor mai fi, bineînțeles, probleme de tranzit prin strâmtoarea Urmuz. Pe de altă parte, trebuie să ținem cont că, în România, în calculul prețului final este foarte important și cursul de schimb, iar leul s-a depreciat față de dolar cu câteva procente în ultimele luni.