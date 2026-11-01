Începând de astăzi, pentru toate coletele venite din afara Uniunii Europene se va aplica o nouă taxă de procesare de 2 euro pentru fiecare articol.

Aceasta se adaugă la taxa vamală de 3 euro, instituită încă din vară. Asta nu înseamnă însă că platformele vor avea de plătit câte 5 euro pentru fiecare colet adus din Asia.

De exemplu, pentru un colet care conține un tricou, o pereche de pantofi și o husă de telefon, platformele vor avea de plătit 9 euro taxă vamală și încă 6 euro taxă de procesare. În total, 15 euro pentru un singur pachet. Conform oficialilor europeni, aceste taxe trebuie plătite de către platforme și nu de către cumpărători. Însă asta ar putea însemna scumpirea produselor de pe aceste platforme.

România a decis vineri eliminarea taxei românești de 5 euro, pentru a putea implementa cele 2 taxe europene.