Când se depun contestațiile la Evaluarea Națională 2026. Model, calendar și tot ce trebuie să știe elevii

Anul acesta rezultatele la Evaluarea Națională au fost publicate cu o zi mai devreme față de ziua aprobată. Notele de la Evaluarea Națională pot fi consultate pe evaluare.edu.ro și pe stirileprotv.ro.

Procedura este una standardizată la nivel național și presupune completarea unui document, pus la dispoziție de unitatea de învățământ sau de centrul de examen.

Documentul se depune la școala unde a fost susținut examenul, în perioada stabilită de Ministerul Educației, imediat după publicarea rezultatelor inițiale.

Modelul standard de contestație este conceput pentru a asigura o procedură uniformă și transparentă, astfel încât toate solicitările să fie înregistrate și soluționate în condiții egale pentru toți candidații. După reevaluare, nota obținută devine definitivă și este utilizată în procesul de admitere la liceu.

Calendar contestații Evaluarea Națională 2026

Elevii care consideră că nota obținută la una dintre probele Evaluării Naționale 2026 nu reflectă în mod corect nivelul de pregătire au dreptul să solicite recorectarea lucrării. Conform calendarului oficial, contestațiile se depun în intervalul 1–3 iulie 2026.

După afișarea rezultatelor inițiale la Evaluarea Națională, cererile pot fi depuse pe 1 iulie, între orele 14:00 și 18:00, urmând ca procedura să continue pe parcursul zilelor de 2 și 3 iulie, în funcție de programul stabilit de fiecare centru de examen.

Solicitările se înregistrează la unitatea de învățământ unde candidatul a susținut examenul. În funcție de regulile comunicate de școală, contestațiile pot fi depuse atât fizic, cât și online, prin adresa de e-mail pusă la dispoziția candidaților.

Vizualizarea lucrărilor înainte de contestație

Înainte de a decide depunerea unei contestații, elevii au posibilitatea de a-și vizualiza lucrarea. Ministerul Educației precizează că cele două etape — vizualizarea și contestarea — sunt distincte în cadrul procedurii.

Astfel, un candidat poate solicita reevaluarea lucrării fără a o consulta în prealabil, la fel cum simpla vizualizare nu obligă la depunerea unei contestații. Măsura are rolul de a asigura transparență și de a sprijini o decizie informată.

Lucrările pentru care sunt depuse contestații sunt reevaluate în perioada 4–7 iulie 2026.

Model constație Evaluare Națională 2026