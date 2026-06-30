Rezultatele la Evaluarea Naţională 2026, publicate mai devreme. 79% dintre elevi au medii mai mari sau egale cu 5

Rezultatele inițiale ale Evaluării Naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a au fost publicate marți, 30 iunie 2026, la ora 17:00, pe platforma dedicată examenului. Datele reflectă performanțele obținute înainte de perioada contestațiilor.
Ministerul Educației anunță că 79% dintre elevii care au susținut Evaluarea Națională 2026 au obținut medii mai mari sau egale cu 5, în cadrul rezultatelor inițiale publicate luni, 30 iunie, la ora 17:00. Dintre aceștia, șapte candidați au reușit performanța de a obține media 10.
Comparativ, procentul este mai mic față de anul trecut, când 83,1% dintre elevi au obținut medii peste 5, cel mai ridicat nivel din ultimii 15 ani.
Rată de participare de 96,6% la Evaluarea Națională
Examenul a fost susținut integral de 143.251 de absolvenți de gimnaziu, dintr-un total de 148.268 de elevi înscriși, ceea ce indică o rată de participare de 96,6%.
În total, 113.192 de candidați au obținut medii mai mari sau egale cu 5, iar 7 elevi au încheiat examenul cu media maximă, 10.
Rezultate Evaluare Națională 2026 la Limba română
La proba de Limba și literatura română, 117.538 de elevi (81,8%) au obținut note de cel puțin 5. Totodată, 398 de candidați au fost notați cu 10.
În total, au fost evaluate 143.713 lucrări la această disciplină.
Rezultate Evaluare Națională 2026 la Matematică
La Matematică, 106.505 elevi (74,3%) au obținut note mai mari sau egale cu 5. Dintre aceștia, 102 elevi au obținut nota 10.
Numărul total al lucrărilor evaluate la Matematică a fost de 143.382.
Limba maternă: cel mai ridicat procent de promovare
La Limba și literatura maternă, 7.980 de elevi (90,3%) au obținut note de minimum 5, dintre care 86 au fost notați cu 10.
Au fost evaluate 8.834 de lucrări la această probă.
Opt elevi eliminați pentru fraudă la Evaluarea Națională
Ministerul Educației a transmis că 8 elevi au fost eliminați pentru tentativă de fraudă sau fraudă, lucrările acestora fiind notate cu 1, conform metodologiei de examen.
Contestații Evaluare Națională 2026: calendar oficial
Lucrările pot fi vizualizate după afișarea primelor rezultate de la Evaluarea Națională și pot fi depuse contestații începând de miercuri, între orele 14:00 și 18:00, urmând ca procesul să continue joi și vineri, conform calendarului oficial.
Elevii trebuie să fie însoțiți la vizualizarea lucrărilor de un părinte sau reprezentant legal. Depunerea contestațiilor nu este condiționată de această vizualizare, însă în cazul contestării notei, candidații trebuie să completeze și să semneze o declarație prin care confirmă că sunt informați că nota finală poate fi modificată în urma reevaluării.
Rezultatele finale Evaluare Națională 2026, publicate pe 8 iulie
Rezultatele finale ale Evaluării Naționale 2026 vor fi afișate pe 8 iulie, după soluționarea contestațiilor și reevaluarea lucrărilor.
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