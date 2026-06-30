Rezultatele la Evaluarea Naţională 2026, publicate mai devreme. 79% dintre elevi au medii mai mari sau egale cu 5

Ministerul Educației anunță că 79% dintre elevii care au susținut Evaluarea Națională 2026 au obținut medii mai mari sau egale cu 5, în cadrul rezultatelor inițiale publicate luni, 30 iunie, la ora 17:00. Dintre aceștia, șapte candidați au reușit performanța de a obține media 10.

Comparativ, procentul este mai mic față de anul trecut, când 83,1% dintre elevi au obținut medii peste 5, cel mai ridicat nivel din ultimii 15 ani.

Rată de participare de 96,6% la Evaluarea Națională

Examenul a fost susținut integral de 143.251 de absolvenți de gimnaziu, dintr-un total de 148.268 de elevi înscriși, ceea ce indică o rată de participare de 96,6%.

În total, 113.192 de candidați au obținut medii mai mari sau egale cu 5, iar 7 elevi au încheiat examenul cu media maximă, 10.

Rezultate Evaluare Națională 2026 la Limba română

La proba de Limba și literatura română, 117.538 de elevi (81,8%) au obținut note de cel puțin 5. Totodată, 398 de candidați au fost notați cu 10.

În total, au fost evaluate 143.713 lucrări la această disciplină.