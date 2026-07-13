Absolvenții clasei a VIII-a, împreună cu părinții și diriginții, trebuie să completeze fișele de opțiuni și să stabilească liceele la care doresc să fie repartizați.

Când se încheie admiterea la liceu 2026

Procesul de completare al fișelor pentru admiterea la liceu 2026 a început pe 13 iulie și se desfășoară până pe 20 iulie, potrivit calendarului.

Avertismentul Ministerului Educației pentru elevi și părinți

Ministerul Educației atrage atenția că alegerea incorectă a opțiunilor poate avea consecințe importante asupra repartizării. De asemenea, completarea unui număr prea mic de opțiuni poate crește riscul ca un candidat să nu fie repartizat în etapa computerizată.

Elevii care nu au obținut un loc pe pozițiile speciale rezervate candidaților de etnie romă sau celor cu Cerințe Educaționale Speciale (CES), precum și cei care renunță în scris la locul deja obținut și doresc să participe la repartizarea computerizată, își pot completa opțiunile în perioada 15-17 iulie. Această etapă este destinată atât absolvenților din promoția curentă, cât și celor din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani până la începerea anului școlar 2026-2027.

Când are loc repartizarea computerizată

Repartizarea computerizată a absolvenților de clasa a VIII-a va avea loc pe 22 iulie. Ulterior, între 23 și 28 iulie, candidații admiși vor trebui să depună dosarele de înscriere la unitățile de învățământ în care au fost repartizați.

Pentru elevii care participă la cea de-a doua etapă a admiterii, repartizarea este programată în zilele de 17 și 18 august și va fi realizată de comisiile județene de admitere și de cea a Municipiului București. Procedurile de repartizare sunt publicate pe site-urile inspectoratelor școlare și au fost comunicate unităților de învățământ până la data de 10 iulie.

În ceea ce privește rezultatele Evaluării Naționale, după soluționarea contestațiilor, procentul elevilor care au obținut medii de cel puțin 5 a ajuns la 79,1%, cu 0,1 puncte procentuale peste rezultatele inițiale.

Calendarul admiterii la liceu 2026

La 9 iulie 2026 a fost publicată ierarhia județeană a absolvenților de clasa a VIII-a, realizată pe baza mediilor obținute la Evaluarea Națională.

În perioada 13 - 20 iulie 2026, candidații completează fișele de opțiuni pentru admiterea la liceu, în format electronic, cu sprijinul diriginților și al părinților.

Prima repartizare computerizată va avea loc pe 22 iulie 2026, când elevii află liceele la care au fost admiși în funcție de media de admitere și opțiunile exprimate.

Ulterior, între 23 și 28 iulie 2026, candidații repartizați își depun dosarele de înscriere la unitățile de învățământ la care au fost admiși.

Criteriile folosite pentru departajarea candidaților la admiterea la liceu 2026

În situațiile în care doi sau mai mulți candidați au obținut aceeași medie de admitere, repartizarea s-a realizat pe baza unor criterii de departajare stabilite de Ministerul Educației. Acestea au fost aplicate în următoarea ordine:

media generală de absolvire a claselor V-VIII;

nota obținută la proba de Limba și literatura română din cadrul Evaluării Naționale;

nota obținută la proba de Matematică;

nota obținută la proba de limbă maternă, în cazul candidaților care au susținut această probă.

Dacă și după aplicarea tuturor criteriilor rezultatele au rămas identice, candidații aflați în această situație au fost declarați admiși la aceeași unitate de învățământ, chiar dacă ocupau ultimul loc disponibil.

Media de admitere la liceu în 2026

Rezultatele finale ale Evaluării Naționale 2026 au fost publicate pe 8 iulie, iar elevii de clasa a VIII-a au aflat astfel media cu care au participat la admiterea la liceu.

În 2026, media de admitere a fost reprezentată de media generală obținută la Evaluarea Națională. Aceasta a fost calculată ca medie aritmetică a notelor de la probele examenului și exprimată cu două zecimale, fără rotunjire.

Pentru admiterea la liceele vocaționale, pe lângă rezultatele de la Evaluarea Națională, au fost luate în considerare și rezultatele obținute la probele de aptitudini, acolo unde acestea au fost prevăzute.

Media generală din anii de gimnaziu nu a mai influențat direct admiterea, însă a rămas un criteriu important de departajare în cazul candidaților cu medii egale la Evaluarea Națională.