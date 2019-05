E.U. YES LA VOT. Afacerea unor elvețienii le-a adus prosperitate unor fermieri români

România a devenit o uriașă piaţă de desfacere după ce a aderat la Uniunea Europeană, dar a atras și zeci de mii de investitori străini. Au fost interesați să dezvolte afaceri la noi, unde au găsit forţa de muncă și o legislație unitară la nivel de Uniune.

Mulți le-au oferit angajaților fără calificare cursuri de pregătire și diplome recunoscute la nivel european. Campania Știrilor PRO TV E.U. YES LA VOT vă prezintă astăzi afacerea a doi asociați elvețieni care fac zootehnie în Romania, după un plan ce-i implică și pe micii fermieri de la noi.

Intrarea României în Uniunea Europeană a presupus şi venirea investitorilor străini în ţara noastră. Italienii care investeau până atunci în lohn au fost înlocuiţi treptat cu giganţii din industria de automotive. În special în vestul şi centrul ţării au apărut fabrici care produc multe componente auto, de la airbag-uri şi senzori, la cutii de viteză, anvelope şi cablaje. Judeţele Arad, Cluj, Alba şi Sibiu par a fi epicentrul acestei industrii, iar interesul sporit pentru vestul ţării are strânsă legătură cu reţeaua de drumuri, cu sutele de kilometri de autostrada din Transilvania ce oferă acces uşor către vestul Europei. Un alt domeniu spre care s-au orientat străinii a fost şi agricultura românească, unde potenţialul e foarte mare. În judeţul Sibiu, s-au stabilit doi elveţieni, asociaţi într-o uriaşă afacere din zootehnie.

Cresc vaci din rasa Angus, apreciate în toată lumea pentru carnea premium şi au început afacerea în urmă cu 10 ani, când ţara noastră era de doi ani în Uniune. Au avut iniţial o mie de animale şi în prezent au ajuns la 8.000 de exemplare.

Le cresc liber, pe 10.000 de hectare de păşune din zona Văii Hartibaciu din judeţ. Pentru că aşa cresc vacile Angus, aproape ca în sălbăticie.

Directorul companiei povesteşte că businessul a crescut în timp, sub forma unui parteneriat cu fermieri din toată ţara, cărora, după ce la vând exemplare valoroase cu 2.000 de euro bucată, se obligă prin contract să le cumpere toţi viţeii. Îi îngraşă şi îi livrează la export, în Vestul Europei.

"Avem parteneri cu 10 capete de vaci şi avem parteneri cu 500 de capete de bovine", explică directorul de vânzări.

E un parteneriat profitabil, atât pentru firma mamă, cât şi pentru fermierii parteneri, care învaţă cum să facă zootehnie modernă, la nivelul secolului 21. Iar numărul animalelor din aceste ferme partenere depăşeşte 40.000. Un crescător din Alba, care are contract cu elveţienii, povesteşte că această colaborare îi aduce prosperitate an de an.

"Am învăţat să îi furajez ecologic şi îmi calculez rentabilitatea unui viţel…", spune fermierul.

Europa a adus şi noţiunea de profitabilitate la ţară, în ferme unde oamenii au înţeles că nu muncesc în zadar şi nu cresc animale doar pentru propriul consum, ci au în faţa lor o uriaşă piaţă de desfacere europeană.

Un crescător de Angus care cumpăra 10 vaci gestante îşi amortizează investiţia în 2 ani. Pe lângă viţeii vânduţi la 8-9 luni, va primi de la stat, sub formă de subvenţie de la Uniune, până la 400 de euro pe an pentru fiecare cap de animal, plus o subvenţie de la statul roman, de 80 de euro, la care se adaugă şi subvenţia pentru păşune.

Unul din cei doi patron elveţieni povesteşte că nu ar fi investit în România dacă nu ar fi fost un stat membru, cu investiţii protejate prin norme europene şi cu o legislaţie comunitară pentru piaţa unică de la nivelul Uniunii.

Carnea acestor exemplare se găseşte şi în restaurante din România, dar şi pe cele mai îndepărtate pieţe ale Uniunii Europene. Pentru clientul final, cetăţeanul consumator, Uniunea Europeană vine cu un sistem de protecţie sporit, în sensul că trasabilitatea produsului este garantată la nivel european. Adică poţi afla până şi de la ce exemplar provine friptura din farfurie, dar şi ce a mâncat animalul de-a lungul vieţii şi din ce părinţi provine. Sunt cerinţe europene de siguranţă alimentară, pentru mărfuri intracomunitare, după cum explică directorul de marketing.

Florina Muntean, director de marketing: "Există un soft, vezi în amănunt, fiecare animal are un cod."

Chiar dacă nu au beneficiat de finanţări europene, investitorii străini care ajung la noi sunt un aport extrem de important cu care a venit Uniunea, pentru că aduc cu ei strategie, know-how şi oferă zeci de mii de locuri de muncă, la standarde europene.

Standarde din piaţa muncii care, de asemenea, au evoluat mult şi în ţara noastră, în ultimii 12 ani. Sunt businessuri, care presupun mult export şi implicit sunt conectate la o piaţă internaţională care se ghidează după reguli stricte.

"Dacă nu era acest parteneriat, vă spun sincer, nici nu îmi trecea prin cap să investesc în aceste animale", spune un fermier.

Prezenţa investiţiilor străine în România înseamnă şi un plus de încredere, o imagine bună pe care şi-o face România în cadrul comunităţii europene. Însă depinde de europarlamentarii noştri ce şi cum vor negocia în anii ce urmează, pentru a atrage fondurile necesare dezvoltării fermelor româneşti. Tot de ei şi politicile lor, dublate de măsurile de pe plan intern, depinde şi dacă investitorii străini vor fi atraşi şi în viitor să facă afaceri în România, dacă vor putea revigora mediul de business din agricultura românească.

Între 2007 şi 2017, am primit în jur de 20 de miliarde de euro pentru dezvoltarea agriculturii româneşti şi aici intră atât subvenţiile pentru terenuri şi animale, cât şi proiectele pentru dezvoltarea microfermelor. Iar în anul 2013, de exemplu, România a fost al cincilea cel mai mare beneficiar net de fonduri europene din cadrul UE, în valoare de 4,09 miliarde de euro, aflându-se sub Polonia, Grecia, Ungaria şi Portugalia.

În perioada 2007-2013, raportat la alocarea financiară din fiecare an, Agenţia de Plăţi în Agricultură, adică gestionarul plăţilor europene, a înregistrat o rată a absorbției fondurilor de 98%, iar procentul ridicat se menţine şi în prezent.

