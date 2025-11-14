România vrea dezvoltare economică, dar stă mult mai prost decât restul Europei la educație. Avertisment de la Bruxelles

EURomânia
14-11-2025 | 07:34
×
Codul embed a fost copiat

La Bruxelles, Summitul European pentru Educație și Competențe a fost prezentat ca un „semnal de alarmă” pentru întreaga Uniune.

autor
Camelia Donțu

Vicepreședinta Comisiei Europene, Roxana Mînzatu, care a găzduit summitul, spune că, dacă Europa vrea o economie competitivă și generații care să trăiască mai bine, totul trebuie să înceapă cu școala și cu formarea pe tot parcursul vieții – iar în acest tablou România „stă mult, mult mai prost” decât media europeană.

Declarația a fost făcută la Bruxelles, într-un interviu pentru Știrile PRO TV, realizat de corespondentul nostru, Camelia Donțu, în cadrul emisiunii EUROMANIA.

În România, 61% dintre elevii de nivel mediu aleg școli de meserii, mai mulți decât în restul Europei, dar doar 7% ajung să facă practică reală într-o firmă, iar după absolvire lucrează 66 din 100 de tineri, față de 80 din 100 în UE.

Sprijin financiar dedicat prin Fondul Social European Plus

Pentru România, Mînzatu spune că există sprijin financiar dedicat prin Fondul Social European Plus, inclusiv 102 milioane de euro pentru stagii de practică pentru elevi și studenți în programul „Educație și ocupare”. Ea subliniază că multe dintre lucrurile bune care se întâmplă în școlile din România – ore remediale, after-school, programe împotriva abandonului școlar – sunt plătite din bani europeni, nu din bugetul național.

Citește și
euromania
Absolvenții de școli profesionale vor avea stagii plătite la Comisia Europeană. Roxana Mînzatu, inițiator: O șansă fantastică

La studii superioare, doar 24% dintre tinerii între 25 și 34 de ani au diplomă de facultate, față de 44% media europeană, iar la cursurile pentru adulți participă doar 19 din 100 de români, față de 40 din 100 în Europa. În zona educației adulților, Uniunea și-a propus ca până în 2030 cel puțin 60% dintre adulți să participe anual la cursuri de formare, dar acum media europeană este de aproximativ 39%. România „stă mult, mult mai prost”, spune Mînzatu, estimând că doar în jur de 7–10% dintre adulți merg la cursuri, deși piața muncii cere recalificare și competențe noi.

La 15 ani, 41,7% dintre elevii români nu ating nivelul minim de competență în lectură, 48,6% în matematică, iar 74% dintre adolescenții de 14 ani nu au competențe digitale de bază, față de 43% media UE.

Mînzatu atrage atenția că nu poți avea o forță de muncă pregătită pentru digital și inteligență artificială dacă oamenilor le lipsesc competențele de bază: citit, scris și matematică. Ea dă exemplul Coreei de Sud, unde copiii încep programarea încă din clasa a treia și la 13 ani pot deja să își lanseze propriile produse, avertizând că Europa va concura direct cu astfel de sisteme educaționale.

Programul Erasmus+ 2026

Roxana Mînzatu a anunțat că, la nivel european, programul Erasmus+ va avea în 2026 aproape 5 miliarde de euro pentru mobilități și proiecte educaționale, de care pot beneficia și elevii și studenții din România, inclusiv cei din medii defavorizate, prin burse de studiu și practică în alte state membre.

Ministerul Educației a cerut Comisiei acordul să folosească circa 67 de milioane de euro din Fondul Social European Plus pentru a susține prima pentru cariera didactică. Comisia analizează cererea și „vrea să sprijine România” în această direcție. Există posibilitatea ca fondurile europene să fie folosite și pentru bursele studenților.

Vicepreședinta Comisiei Europene a vorbit și despre fenomenul femicidului din România, pe care îl vede ca pe o boală a societății, legată de felul în care sunt percepute femeile.

„Violența împotriva femeilor nu ține doar de statistici”

Violența împotriva femeilor nu ține doar de statistici, ci de felul în care societatea vede femeia, spune Roxana Mînzatu. Atâta timp cât femeile aproape nu există în poziții de decizie – în primării, parlamente, companii – ele rămân percepute ca „partenerul inferior”, iar această mentalitate se traduce în agresiune, abuz și, în cele din urmă, femicid.

Vicepreședinta Comisiei Europene amintește că, din fonduri europene, au fost finanțate primele locuințe protejate pentru victimele violenței domestice în fiecare județ, dar avertizează că nu e suficient „să umplem țara de locuințe protejate”, dacă nu ajungem la rădăcină: educație, prevenție și o societate în care femeile sunt cu adevărat partenere egale, iar bărbații se implică alături de ele în această cauză.

Harta celor mai mici salarii din România. Județele în care se câștigă și cu 70% mai puțin față de București

Sursa: Pro TV

Etichete: educație, Comisia Europeana, bruxelles, euromania,

Dată publicare: 14-11-2025 07:28

Articol recomandat de sport.ro
Panică în România! Un stadion a luat foc, iar pompierii se luptă cu flăcările. Care e cauza incidentului
Panică în România! Un stadion a luat foc, iar pompierii se luptă cu flăcările. Care e cauza incidentului
Citește și...
POLITICO: Von der Leyen face concesii bugetare pentru a evita o rebeliune în Comisie. Roxana Mînzatu, printre revoltați
Stiri externe
POLITICO: Von der Leyen face concesii bugetare pentru a evita o rebeliune în Comisie. Roxana Mînzatu, printre revoltați

Ursula Von der Leyen va face concesii în planul bugetar pentru a evita o rebeliune în cadrul Comisiei Europene şi a calma doi membri ai echipei sale. Unul dintre ei este Roxana Mînzatu.

Absolvenții de școli profesionale vor avea stagii plătite la Comisia Europeană. Roxana Mînzatu, inițiator: O șansă fantastică
EURomânia
Absolvenții de școli profesionale vor avea stagii plătite la Comisia Europeană. Roxana Mînzatu, inițiator: O șansă fantastică

Pentru prima dată, Comisia Europeană vrea să deschidă porțile și pentru tinerii care învață o meserie.

 

Răspunsul Europei la criza forței de muncă: recalificarea prin Uniunea Competențelor. Ce spune Roxana Mînzatu
EURomânia
Răspunsul Europei la criza forței de muncă: recalificarea prin Uniunea Competențelor. Ce spune Roxana Mînzatu

Europa se confruntă cu o criză a forței de muncă. De la industrie și construcții până la sănătate și apărare, lipsa specialiștilor amenință competitivitatea economică a Uniunii Europene.

Recomandări
Primele declarații făcute de părinții fetiței de 2 ani care a murit sub anestezie, la stomatolog, în București: „Au omorât-o”
Stiri actuale
Primele declarații făcute de părinții fetiței de 2 ani care a murit sub anestezie, la stomatolog, în București: „Au omorât-o”

O fetiță de doar 2 ani și-a pierdut viața, joi seară, la o clinică dentară din centrul Capitalei, în urma unei intervenții stomatologice care s-a făcut sub anestezie generală.

Peste 50% din poluarea Capitalei vine din blocuri și locuințe. Primăria promite schimbări. „Dacă pui gazon, n-ai făcut nimic”
PRO VERDE
Peste 50% din poluarea Capitalei vine din blocuri și locuințe. Primăria promite schimbări. „Dacă pui gazon, n-ai făcut nimic”

Peste jumătate din poluarea din București provine din mediul construit (blocuri și locuințe) și din modul în care ne încălzim sau iluminăm casele.

Magistrații au cerut ca pensionarea la 65 de ani să se aplice peste 20 de ani. Toate variantele discutate la Cotroceni
Stiri actuale
Magistrații au cerut ca pensionarea la 65 de ani să se aplice peste 20 de ani. Toate variantele discutate la Cotroceni

După discuțiile de la Cotroceni, negocierile pentru pensiile magistraților sunt tot în impas. Judecătorii și procurorii au cerut ca pensiile de serviciu să fie aproape egale cu ultimul venit net, nu de cel mult 70% din acesta, cum propune coaliția.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 13 Noiembrie 2025

52:17

Alt Text!
La Măruță
La Maruta # - 13 Noiembrie 2025

01:30:23

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
Vorbeste lumea - 13 Noiembrie 2025

01:46:12

Alt Text!
iBani
iBani - 10 Noiembrie 2025

17:22

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28